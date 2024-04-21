Израиль возмущен слухами о санкциях против батальона ЦАХАЛ

"Намерение ввести санкции против батальона ЦАХАЛ, в то время как наши солдаты сражаются против монстра террора, является пиком абсурда и моральным дном", - заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Правительство Израиля с возмущением отреагировало на сообщения ряда СМИ о возможных планах США ввести санкции в отношении батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "Нецах Йегуда". "Против вооруженных сил Израиля нельзя вводить санкции!" - написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X в ночь на воскресенье, 21 апреля.

По словам Нетаньяху, в течение прошедших нескольких недель он выступал против введения санкций в отношении граждан Израиля, "в том числе в ходе разговоров с высокопоставленными американскими чиновниками". "Намерение наложить санкции на подразделение ЦАХАЛ, в то время как наши солдаты сражаются против монстра террора, является пиком абсурда и моральным дном", - заявил он.

Израильский премьер пообещал, что возглавляемое им правительство будет противодействовать введению санкций "всеми способами".

В свою очередь член военного кабинета Израиля Бени Ганц назвал планы Вашингтона ввести санкции против батальона "Нецах Йегуда" опасным прецедентом, который во время войны посылает ложный сигнал "нашим (США и Израиля. - Ред.) общим врагам".

Сообщения о планах США ввести санкции против батальона ЦАХАЛ

Ранее американского онлайн-издание Axios сообщило со ссылкой на три осведомленных источника, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни объявить о санкциях в отношении батальона ЦАХАЛ "Нецах Йегуда" в связи с нарушением его служащими прав палестинских арабов на Западном берегу реки Иордан.

В вышеназванном батальоне проходят службу ультраортодоксальные израильтяне. В случае введения санкций это подразделение лишилось бы возможности получать помощь США или проходить обучение у американских инструкторов. Введение санкций США против военнослужащих ЦАХАЛ стало бы первым подобным случаем.

Израильские поселенцы - под санкциями ЕС и США

19 апреля Евросоюз объявил о введении санкций в отношении четырех "экстремистски настроенных" израильских поселенцев и двух поселенческих организаций за насилие в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Эти лица и организации "несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в отношении палестинцев", - говорилось в заявлении ЕС. Уточнялось, что речь идет о "пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения", а также о "нарушении права на собственность, частную и семейную жизнь палестинцев на Западном берегу".

За нападения на палестинцев санкции наложены на "радикальные" группы Lehava и Hilltop Youth, основателей последней Меира Эттингера и Элишу Йеред, а также поселенцев Нерию Бена Пази и Йинона Леви. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а активы подлежат замораживанию.

12 апреля ЕС ввел санкции против вооруженных подразделений радикальных исламских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" за масштабное сексуальное насилие во время нападения на Израиль 7 октября.

Кроме того, 19 апреля санкции на фоне столкновений с палестинцами ввело и министерство финансов США. Под штрафные меры попали две организации, которые, по данным Минфина, оказывали финансовую поддержку двум радикально настроенным израильским поселенцам, уже находящимся в санкционном перечне Вашингтона.

В результате войны в секторе Газа с октября 2003 года возросло насилие и на Западном берегу. В частности, в середине апреля там был зверски убит палестинцами 14-летний еврейский пастух Биньямин Ахимеир, что вызвало волну нападений со стороны еврейских поселенцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.