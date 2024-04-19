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Угроза эскалации конфликта с Ираном: насколько силен Израиль

Керстен Книпп
19 апреля 2024 г.

Израиль пообещал, что ответит на удар ракетами и БПЛА, нанесенный Ираном. Это может привести к расширению и обострению конфликта на Ближнем Востоке. Готов ли к этому Израиль?

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Батарея, входящая в израильскую систему ПРО "Железный купол", в пустыне Негев
Батарея, входящая в израильскую систему ПРО "Железный купол", в пустыне НегевФото: Ahmas Gharabli/AFP

Идет ли дело к масштабному вооруженному конфликту между Израилем и Ираном? Если да, то как подготовлен к этому Израиль? Понятно, что ему приходится учитывать целый ряд факторов с непредсказуемыми последствиями. Неизвестно, например, примут ли участие в таком конфликте на стороне Иране его союзники. Главный из них - финансируемое Тегераном ливанское движение "Хезболлах". Кроме того, йеменские повстанцы-хуситы и некоторые шиитские вооруженные формирования в Ираке также могут быть вовлечены в конфликт или наняты Ираном для своей поддержки.

Израиль уже давно учитывает опасность подобного рода войны на несколько фронтов и готовится к такому возможному сценарию, отмечает в интервью DW Арье Шаруз Шаликар, представитель израильской армии (ЦАХАЛ). Основное внимание при этом, по его словам, уделяется трем аспектам.

Обломки иранской ракеты, которую Израиль сбил вблизи военной базы "Джулис"
Обломки иранской ракеты, которую Израиль сбил вблизи военной базы "Джулис"Фото: Tsafrir Abayov/AP/picture alliance

Во-первых, расширению систем обороны, особенно ПВО и ПРО, таких как "Железный купол", "Праща Давида", "Стрела" и американские ЗРК Patriot. Во-вторых, постоянно развиваются и наступательные возможности: "При нападении нельзя просто защищаться, надо сразу же начинать контратаку, согласно девизу, что лучшая защита - это нападение". В-третьих, добавляет Шаликар, Израиль работает над созданием широкого регионального и международного альянса.

Сила израильской и иранской армий сопоставимы

Согласно Глобальному индексу боевой мощи (Global Firepower Index, GFI) за 2024 год, с точки зрения общей военной силы израильская и иранская армии не так уж отличаются друг от друга. Иран находится на 14-м месте, Израиль - на 17-м. Составители GFI также непосредственно сравнили вооруженные силы обеих стран. По их оценкам, Иран превосходит Израиль по численности войск, количеству танков и боевой техники.

Однако, учитывая географическое положение, эксперты считают, что это не так важно. Израиль и Иран отделены друг от друга территорией других стран, таких как Ирак и Иордания. Расстояние от Иерусалима до Тегерана около 1850 километров.

"Фактически возможный конфликт будет представлять собой не классическую войну, а своего рода обмен ударами на расстоянии", - поясняет Фабиан Хинц, эксперт по Ближнему Востоку в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) в Лондоне. Что касается Ирана, то, полагает Хинц, Тегеран в первую очередь будет вести боевые действия, атакуя с воздуха.

Важная роль ВВС

И именно в том, что касается авиации, израильтяне, по данным GFI, явно превосходят иранцев: на вооружении Израиля стоит 241 истребитель, а Ирана - 181. Всего же в армии Израиля 612 самолетов, в иранской - 551.

Помимо количества огромное значение имеет и качество военной авиации, подчеркивает в беседе с DW Хинц. И прогнозирует, что ВВС сыграли бы очень большую, возможно, даже решающую для Израиля роль в случае возникновения конфликта. Для Ирана, однако, они не были бы столь важны, поскольку парк его ВВС в значительной степени устарел, а новые современные самолеты Тегеран давно не может закупить из-за санкций.

Истребитель F-15 израильских ВВС
Истребитель F-15 израильских ВВСФото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Ирану, продолжает эксперт, удалось приобрести несколько истребителей в 1990-х годах, и теперь он хочет получить кое-какие самолеты российского производства (СМИ сообщали, что речь, в частности, идет об истребителях Су-35 и ударных вертолетах Ми-28. - Ред.)

"Но по сути вы знаете, что не можете на равных сражаться с израильскими ВВС", - уточняет Хинц. Вот почему, продолжает он, Тегеран сосредоточился в первую очередь на разработке широкой линейки ракет и беспилотников. Большой вопрос, насколько хорошо Иран сможет отразить израильскую воздушную атаку: "Я предполагаю, что эта попытка не будет особенно успешной. У Ирана нет серьезного оборонительного щита".

Стопроцентной защиты от БПЛА и ракет нет

Однако недавняя иранская атака с использованием беспилотников и ракет показала, на что Израилю следует обратить особое внимание, отмечает Александр Гринберг, эксперт по Ирану в Иерусалимском институте стратегии и безопасности. Он имеет в виду использованные Ираном при авиаударе БПЛА. Сбить их, по выражению эксперта, не представляет особой технической проблемы, в принципе для этого достаточно простого пулемета. "Но успех также зависит от количества атакующих дронов. 14 апреля стало ясно, что нужно быть в состоянии отразить атаку большого количества беспилотников. Израиль должен быть к этому готов", - говорит Гринберг.

Иранский дрон-камикадзе типа Shahed-136
Иран атаковал Израиль в том числе дронами-камикадзе типа Shahed-136Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture alliance

Некоторые из запущенных Тегераном по Израилю в ночь на прошлое воскресенье БПЛА были сбиты его союзниками. Иранская атака показала, что не существует герметичной, абсолютно непробиваемой системы ПВО и ПРО, констатирует представитель ЦАХАЛ Шаликар.

"Независимо от того, будет ли сбито 300 или 3000 ракет, в конечном счете всегда некоторые ракеты пробьют оборонительный щит. Именно поэтому процент попаданий по целям на минувших выходных составил не 100, а около 99 процентов, - уточняет Шаликар. - Мы перехватываем подавляющее большинство из них, но знаем, что никогда не сможем перехватить все. И здесь тем более важно наличие функционирующей системы гражданской внутренней безопасности, то есть системы раннего предупреждения и бомбоубежищ".

Вызов со стороны "Хезболлах"

Военным вызовом другого рода для Израиля мог бы стать крупный вооруженный конфликт с ливанским шиитским движением "Хезболлах". Согласно исследованию Центра стратегических и международных исследований (Studie des Center for Strategic and International Studies, CSIS) в Вашингтоне, движение "Хезболлах", которое часто называют "острием копья Ирана", вероятно, является самой сильной вооруженной негосударственной группировкой в ​​мире. Евросоюз включил военное крыло "Хезболлах", которое неоднократно наносила ракетные удары по Израилю, в список террористических организаций.

Сторонники "Хезболлах" смотрят в Бейруте видеообращение лидера движения Хасана Насраллы, 8 апреле 2024 года
Сторонники "Хезболлах" смотрят в Бейруте видеообращение лидера движения Хасана Насраллы, 8 апреле 2024 годаФото: Hassan Ammar/AP

По разным оценкам, количество ракет, находящихся на вооружении "Хезболлах", варьируется в пределах от 120 000 до 200 000. Как утверждается в исследовании CSIS, в случае войны Иран быстро снабдит подразделения "Хезболлах" боеприпасами. Большую часть их арсенала, указывают эксперты, составляют неуправляемые снаряды малой дальности, также значительно улучшен доступ к ракетам большой дальности. Это означает, что в случае обострения конфликта значительная часть Израиля окажется под угрозой нападения со стороны "Хезболлах", сказано в исследовании.

"Израиль мог бы использовать систему "Железный купол" для отражения ракетных обстрелов из Ливана. В целом системы ПВО и ПРО готовы к использованию в любой момент и работают превосходно. Однако главной проблемой представляется количество запускаемых ракет", - подвел итог Фабиан Хинц из IISS.

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