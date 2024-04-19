Угроза эскалации конфликта с Ираном: насколько силен Израиль

Израиль пообещал, что ответит на удар ракетами и БПЛА, нанесенный Ираном. Это может привести к расширению и обострению конфликта на Ближнем Востоке. Готов ли к этому Израиль?

Идет ли дело к масштабному вооруженному конфликту между Израилем и Ираном? Если да, то как подготовлен к этому Израиль? Понятно, что ему приходится учитывать целый ряд факторов с непредсказуемыми последствиями. Неизвестно, например, примут ли участие в таком конфликте на стороне Иране его союзники. Главный из них - финансируемое Тегераном ливанское движение "Хезболлах". Кроме того, йеменские повстанцы-хуситы и некоторые шиитские вооруженные формирования в Ираке также могут быть вовлечены в конфликт или наняты Ираном для своей поддержки.

Израиль уже давно учитывает опасность подобного рода войны на несколько фронтов и готовится к такому возможному сценарию, отмечает в интервью DW Арье Шаруз Шаликар, представитель израильской армии (ЦАХАЛ). Основное внимание при этом, по его словам, уделяется трем аспектам.

Обломки иранской ракеты, которую Израиль сбил вблизи военной базы "Джулис" Фото: Tsafrir Abayov/AP/picture alliance

Во-первых, расширению систем обороны, особенно ПВО и ПРО, таких как "Железный купол", "Праща Давида", "Стрела" и американские ЗРК Patriot. Во-вторых, постоянно развиваются и наступательные возможности: "При нападении нельзя просто защищаться, надо сразу же начинать контратаку, согласно девизу, что лучшая защита - это нападение". В-третьих, добавляет Шаликар, Израиль работает над созданием широкого регионального и международного альянса.

Сила израильской и иранской армий сопоставимы

Согласно Глобальному индексу боевой мощи (Global Firepower Index, GFI) за 2024 год, с точки зрения общей военной силы израильская и иранская армии не так уж отличаются друг от друга. Иран находится на 14-м месте, Израиль - на 17-м. Составители GFI также непосредственно сравнили вооруженные силы обеих стран. По их оценкам, Иран превосходит Израиль по численности войск, количеству танков и боевой техники.

Однако, учитывая географическое положение, эксперты считают, что это не так важно. Израиль и Иран отделены друг от друга территорией других стран, таких как Ирак и Иордания. Расстояние от Иерусалима до Тегерана около 1850 километров.

"Фактически возможный конфликт будет представлять собой не классическую войну, а своего рода обмен ударами на расстоянии", - поясняет Фабиан Хинц, эксперт по Ближнему Востоку в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) в Лондоне. Что касается Ирана, то, полагает Хинц, Тегеран в первую очередь будет вести боевые действия, атакуя с воздуха.

Важная роль ВВС

И именно в том, что касается авиации, израильтяне, по данным GFI, явно превосходят иранцев: на вооружении Израиля стоит 241 истребитель, а Ирана - 181. Всего же в армии Израиля 612 самолетов, в иранской - 551.

Помимо количества огромное значение имеет и качество военной авиации, подчеркивает в беседе с DW Хинц. И прогнозирует, что ВВС сыграли бы очень большую, возможно, даже решающую для Израиля роль в случае возникновения конфликта. Для Ирана, однако, они не были бы столь важны, поскольку парк его ВВС в значительной степени устарел, а новые современные самолеты Тегеран давно не может закупить из-за санкций.

Истребитель F-15 израильских ВВС Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Ирану, продолжает эксперт, удалось приобрести несколько истребителей в 1990-х годах, и теперь он хочет получить кое-какие самолеты российского производства (СМИ сообщали, что речь, в частности, идет об истребителях Су-35 и ударных вертолетах Ми-28. - Ред.)

"Но по сути вы знаете, что не можете на равных сражаться с израильскими ВВС", - уточняет Хинц. Вот почему, продолжает он, Тегеран сосредоточился в первую очередь на разработке широкой линейки ракет и беспилотников. Большой вопрос, насколько хорошо Иран сможет отразить израильскую воздушную атаку: "Я предполагаю, что эта попытка не будет особенно успешной. У Ирана нет серьезного оборонительного щита".

Стопроцентной защиты от БПЛА и ракет нет

Однако недавняя иранская атака с использованием беспилотников и ракет показала, на что Израилю следует обратить особое внимание, отмечает Александр Гринберг, эксперт по Ирану в Иерусалимском институте стратегии и безопасности. Он имеет в виду использованные Ираном при авиаударе БПЛА. Сбить их, по выражению эксперта, не представляет особой технической проблемы, в принципе для этого достаточно простого пулемета. "Но успех также зависит от количества атакующих дронов. 14 апреля стало ясно, что нужно быть в состоянии отразить атаку большого количества беспилотников. Израиль должен быть к этому готов", - говорит Гринберг.

Иран атаковал Израиль в том числе дронами-камикадзе типа Shahed-136 Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture alliance

Некоторые из запущенных Тегераном по Израилю в ночь на прошлое воскресенье БПЛА были сбиты его союзниками. Иранская атака показала, что не существует герметичной, абсолютно непробиваемой системы ПВО и ПРО, констатирует представитель ЦАХАЛ Шаликар.

"Независимо от того, будет ли сбито 300 или 3000 ракет, в конечном счете всегда некоторые ракеты пробьют оборонительный щит. Именно поэтому процент попаданий по целям на минувших выходных составил не 100, а около 99 процентов, - уточняет Шаликар. - Мы перехватываем подавляющее большинство из них, но знаем, что никогда не сможем перехватить все. И здесь тем более важно наличие функционирующей системы гражданской внутренней безопасности, то есть системы раннего предупреждения и бомбоубежищ".

Вызов со стороны "Хезболлах"

Военным вызовом другого рода для Израиля мог бы стать крупный вооруженный конфликт с ливанским шиитским движением "Хезболлах". Согласно исследованию Центра стратегических и международных исследований (Studie des Center for Strategic and International Studies, CSIS) в Вашингтоне, движение "Хезболлах", которое часто называют "острием копья Ирана", вероятно, является самой сильной вооруженной негосударственной группировкой в ​​мире. Евросоюз включил военное крыло "Хезболлах", которое неоднократно наносила ракетные удары по Израилю, в список террористических организаций.

Сторонники "Хезболлах" смотрят в Бейруте видеообращение лидера движения Хасана Насраллы, 8 апреле 2024 года Фото: Hassan Ammar/AP

По разным оценкам, количество ракет, находящихся на вооружении "Хезболлах", варьируется в пределах от 120 000 до 200 000. Как утверждается в исследовании CSIS, в случае войны Иран быстро снабдит подразделения "Хезболлах" боеприпасами. Большую часть их арсенала, указывают эксперты, составляют неуправляемые снаряды малой дальности, также значительно улучшен доступ к ракетам большой дальности. Это означает, что в случае обострения конфликта значительная часть Израиля окажется под угрозой нападения со стороны "Хезболлах", сказано в исследовании.

"Израиль мог бы использовать систему "Железный купол" для отражения ракетных обстрелов из Ливана. В целом системы ПВО и ПРО готовы к использованию в любой момент и работают превосходно. Однако главной проблемой представляется количество запускаемых ракет", - подвел итог Фабиан Хинц из IISS.