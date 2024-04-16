Рынки игнорируют риски, связанные с атакой Ирана на Израиль

Мировая экономика почти не ощутила атаки Ирана на Израиль. Важные рынки, в частности нефтяной, уже учли возможные ее последствия, цена на золото и котировки фондовых рынков изменились не сильно.

Многие инвесторы по всему миру, затаив дыхание, следили за тем, как 13 апреля Иран нанес беспрецедентный удар по Израилю с применением беспилотников и ракет. Это была первая атака по еврейскому государству, осуществленная непосредственно с иранской территории, и случилась она в тот же день, когда бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вблизи Ормузского пролива задержали связанный с Израилем контейнеровоз.

Атака Тегерана была во многом ожидаема после того, как 1 апреля предположительно Израиль нанес авиаудар по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные командиры КСИР.

Примерно пятая часть ежедневных поставок нефти в мире проходит через все более опасный Ормузский пролив. Фото: picture alliance/AP

Тем не менее эксперты выжидают, не обострится ли конфликт между двумя странами, даже несмотря на то, что ООН и США оказывают давление на Израиль, требуя от него проявить сдержанность. Бизнес не любит неопределенности, и возможность большой войны заставляет регион оставаться в напряжении.

Ближневосточная нефть и цены на энергоносители

Если конфликт разрастется и охватит значительную часть Ближнего Востока, наибольший риск для мировой экономики будет связан с реакцией энергетических рынков, особенно с ценами на нефть.

Рост цен на нефть осложнит усилия по возвращению инфляции к целевому уровню в развитых странах Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

"Рост цен на нефть осложнит усилия по возвращению инфляции к целевому уровню в странах с развитой экономикой, но окажет существенное влияние на решения центробанков только в том случае, если повышение котировок на энергоносители отразится на базовой инфляции", - написал в аналитической записке для клиентов Нейл Ширинг, главный экономист консалтинговой компании Capital Economics.

Пока что цены на нефть не сильно изменились после иранской атаки. Похоже, что рынок уже учел текущую нестабильную ситуацию и не был напуган в выходные ударом Тегерана.

ОПЕК+ и ее резервные мощности

На самом деле цены на нефть марки Brent выросли с 83 долларов за баррель месяц назад до более чем 90 долларов на прошлой неделе, оставшись на этом уровне, "отчасти подстегиваемые опасениями по поводу поставок и геополитическими рисками, связанными с конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине", написал Ширинг.

Некоторые страны-члены ОПЕК+ хотят повысить свои квоты на добычу нефти Фото: Lisa Leutner/AP/picture alliance

И добавил, что еще одной причиной относительного спокойствия на нефтяном рынке является стремление некоторых стран-членов ОПЕК+ повысить свои квоты на добычу. По словам экономиста, "увеличение предложения нефти, очевидно, поможет ограничить любой рост ее цены", будь то из-за усиления напряженности или проблем с цепочками поставок, таких как вызванные транспортировкой через Красное море.

Хорхе Леон, старший вице-президент энергетической аналитической компании Rystad Energy, согласен с таким мнением. Хотя ОПЕК+ предстоит сложная работа по координации и управлению нефтяным рынком, на встрече в июне участники нефтяного картеля, скорее всего, отменят добровольное сокращение объемов добычи, написал Леон 15 апреля.

Это, по его словам, может высвободить шесть миллионов баррелей в день свободных мощностей, чтобы ограничить ценовое давление, поскольку в ОПЕК+ заинтересованы в том, чтобы избежать глобального энергетического кризиса.

Инфляция может повлиять на рост глобальной экономики

Если цены на нефть подскочат и останутся высокими, это может подстегнуть глобальную инфляцию в то время, когда несколько государств страдают от затяжного высокого роста цен.

Такая "липкая инфляция" "может создать дилемму для центральных банков, как мы выяснили после вторжения России в Украину в 2022 году", предупреждают аналитики Deutsche Bank в записке для своих клиентов. "Есть риск того, что геополитический шок повредит росту, отодвинув сроки снижения процентных ставок", - считают в банке.

Инвестиции во все, что блестит

Что касается акций, то когда рынки открылись в понедельник, 15 апреля, многие азиатские фондовые индексы, такие как Nikkei, снизились. "Но это отчасти отражает догоняющее снижение, которое уже произошло в пятницу после закрытия торгов, когда в СМИ появились заголовки о том, что атака Ирана может вот-вот начаться", - полагают аналитики Deutsche Bank.

Европейские рынки, в свою очередь, открылись повышением котировок. В целом аналитики не видят с пятницы особых изменений среди ключевых активов, "при этом инвесторы надеются, что любой дальнейшей эскалации удастся избежать". Одним из небольших признаков того, что инвесторы ищут более безопасные инвестиции, стал рост цен на золото. В понедельник оно подорожало на 0,51%, достигнув отметки чуть более 2211 евро за унцию.

Пока еще рано делать далеко идущие выводы, конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, втянуть в себя другие страны, привести к ужесточению санкций США против Ирана или повредить или разрушить нефтяную инфраструктуру. Некоторые западные авиакомпании временно приостановили полеты в регион, другие изменили маршруты, избегая потенциально опасного воздушного пространства региона.

Если Иран или йеменские повстанцы-хуситы продолжат атаковать связанные с Израилем суда на важном торговом пути через Ормузский пролив, "существует риск ложных целей и сопутствующего ущерба", указывают аналитики компании Ambrey, занимающейся управлением морскими рисками. По их оценке, эта или другая воздушная атака может еще сильнее втянуть в происходящее США, повысить стоимость морских перевозок и вызвать хаос в мировой экономике.