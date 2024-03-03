Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июня

В конце 2023 года в ОПЕК+ договорились продлить на первый квартал снижение объемов добычи на 2,2 млн баррелей в сутки.

Страны Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры продлили сокращение добычи нефти до конца июня. Об этом агентства Reuters и Bloomberg сообщают в воскресенье, 3 марта, со ссылкой на делегатов организации.

Опрошенные Bloomberg трейдеры и аналитики ожидали этого шага. Эксперты считают его необходимым для компенсации сезонного затишья в мировом потреблении и резкого роста добычи у некоторых конкурентов ОПЕК+, в первую очередь у предприятий по добыче сланцевой нефти в США.

Вице-премьер Новак: РФ снизит поставки нефти на 471 000 б/с

В ноябре 2023 года государства ОПЕК и их партнеры договорились добровольно продлить на первый квартал сокращение объемов добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Между тем вице-премьер России Александр Новак заявил о решении Москвы поэтапно снизить добычу и экспорт нефти на 471 000 баррелей в сутки во втором квартале.

В январе Казахстан и Иран не выполнили свои обязательства по сокращению, однако пообещали улучшить соблюдение квот и компенсировать избыточную добычу, указывает Bloomberg. По его данным, Россия в том же месяце снизила экспорт сырой нефти на 300 000 баррелей в сутки, однако оценить сокращение поставок нефтепродуктов агентству не удалось.

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