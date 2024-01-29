Чего России ждать от Турции, Индии и Саудовской Аравии?

Москва сделала ставку на международных партнеров с очень большими геополитическими амбициями, и эти средние державы хотят быть "над схваткой", показало исследование SWP.

Многополярный мир, о необходимости которого так много говорят в Москве, означает формирование в разных точках планеты новых амбициозных центров политический, экономической и военной силы, и эти средние державы в настоящий момент всячески стремятся усилить свое международное влияние, в том числе за счет традиционных великих держав, причем не только Соединенных Штатов, но и России.

Они не поддержали Запад на фоне войны в Украине

Такой вывод напрашивается после чтения сборника научных статей под названием "Средние державы - важные действующие лица в международной политике" . Его опубликовал 23 января берлинский фонд "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP), специализирующийся на внешнеполитических темах и консультирующий как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз.

Ученые этого исследовательского центра задались целью выработать рекомендации властям ФРГ и ЕС, как им выстраивать дальнейшие отношения с 12 ведущими государствами условного Глобального Юга - от Бразилии и Египта до Южной Африки. Эти страны, казалось бы, имеют прочные отношения с Западом и заинтересованы в их углублении, однако не поддержали США и Евросоюз в их противодействии российскому вторжению в Украину и даже не стали особо осуждать его.

В 2024 году группа БРИКС существенно расширилась Фото: Wu Hong/AP Images/picture alliance

Однако коллективное исследование экспертов SWP позволяет также судить о том, что может ждать Россию в отношениях с теми странами, на которые она сделала ставку или на которые она по меньшей мере рассчитывает в своем нынешнем противостоянии с Западом из-за войны в Украине.

В статье "Как ЕС сотрудничать с Казахстаном? Желательно прагматично" DW уже рассказала о том, как немецкие ученые оценивают внешнюю политику ключевой страны Центральной Азии и соседа РФ. Сейчас речь пойдет о том, к чему, по мнению экспертов SWP, будут стремиться и какую политику будут проводить Турция, Индия и Саудовская Аравия. И какие, соответственно, у них будут отношения с Россией.

Средние державы дистанцируются от великих держав

Что сразу же бросается в глаза: по оценкам немецких ученых, именно эти три страны в геополитическом плане особенно амбициозные. Статья про Индию озаглавлена "Великодержавные амбиции и ресурсы средней державы", про Саудовскую Аравию - "Средняя держава с большими амбициями". Про нее в сборнике говорится, что она "все больше видит себя в роли регионального гегемона". В статье про Турцию в пассаже про ее амбиции указывается на последовательное "географическое расширение ее стратегических сфер интересов" в Евразии, на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Второе, что бросается в глаза: красной нитью через весь стостраничный сборник проходит вывод немецких ученых о том, что на фоне противостояния России и Запада из-за войны в Украине и обостряющейся конкуренции между США и Китаем средние державы всячески стараются оставаться "над схваткой", не хотят присоединятся к одному из политических лагерей, а, наоборот, стремятся воспользоваться сложившейся нестабильной геополитической ситуацией в своих интересах и для усиления собственных международных позиций.

Цель Саудовской Аравии - десятка главных экономик мира

"С 2022 года становится все более очевидным, что Саудовская Аравия хочет играть лидирующую роль среди тех государств, которые стремятся сохранять нейтралитет. Вместо того, чтобы плыть в фарватере мировой политики США, Саудовская Аравия старается проводить политику баланса сил, - говорится в статье про нынешний курс Эр-Рияда. - Прочные отношения с США поддерживаются для того, чтобы обеспечить безопасность Саудовской Аравии, отношения с Россией служат достижению целей в сфере энергетической политики, а Китай становится все более важным покупателем нефти и торговым партнером".

Эр-Рияд, 6 декабря 2023 года. Президент России Владимир Путин ведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Фото: Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo/AP/picture alliance

Фактический правитель в королевстве наследный принц Мухаммед бен Сальман "хочет, чтобы Саудовская Аравия переросла свою традиционную роль великой нефтяной и региональной арабской державы. В качестве конечной цели ему видится превращение страны в "глобальную Саудовскую Аравию", которая воспринимается как центр силы не только на энергетических рынках и на Ближнем Востоке, входит в десятку мощнейших экономических держав на планете и еще больше влияет на мировую политику".

Индию обхаживают и страны Запада, и Россия

Внешнеполитический курс Индии, в которой проживает шестая часть населения планеты, в статье SWP описывается так: "Индия видит себя на одном уровне с Китаем, воспринимает себя как один из полюсов в многополярном мире и как представителя Глобального Юга, а на различных форумах по глобальному управлению часто занимает позиции, противоположные позициям индустриально развитых стран".

Парад индийской армии в Дели Фото: Stringer/ Photoshot/picture alliance

Системная конкуренция США и Китая и война в Украине создали благоприятную ситуацию для усиленного продвижения великодержавных планов Индии, хотя экономические ресурсы у нее пока только на уровне средней державы, указывают немецкие ученые и констатируют: "Как западные государства, так и Россия, преследуя разные интересы, стремятся добиться благосклонности Индии".

Так, "Россия, являющаяся уже многие десятилетия важнейшим военно-техническим партнером Индии, стала за считанные месяцы еще и одним из ее важнейших поставщиков нефти". На этом фоне США и ЕС хотят усилить технологическое сотрудничество с Индией, чтобы снизить ее зависимость от России и одновременно усилить ее позиции как противовеса Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Турция прибегает и к дипломатии, и к военной силе

Члена НАТО Турцию эксперты SWP характеризуют как страну, которая самое позднее со времени введения в 2017 году Реджепом Тайипом Эрдоганом президентской системы правления стала во внутренней политике "авторитарной, антизападной, ультранационалистичной и исламистской".

Немецкие ученые отмечают также готовность сегодняшней Турции к применению военной силы, что, по их словам, еще десять лет назад считалось невероятным, и указывают на Сирию, Северный Ирак, Ливию, а также на военную поддержку Азербайджана в войне с Арменией из-за Нагорного Карабаха. Отмечают они и экспорт турецкий боевых дронов "Байрактар" в более чем 30 стран, включая Украину.

Фото: DW

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, говорится в статье SWP, "Турция позиционировалась как посредник между двумя противоборствующими сторонами. В сотрудничестве с ООН Анкара сделала возможным экспорт украинского зерна через Черное море и тем самым сыграла важную роль в преодолении продовольственного кризиса.

Пытаясь сблизиться с такими незападными форматами кооперации, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Анкара стремится позиционироваться между Западом, с одной стороны, и Россией с Китаем - с другой, и одновременно подняться в глобальной иерархии власти".

Так чего же ждать России в отношениях с этими набирающими силу и внешнеполитическую уверенность средними державами?

Сможет ли Россия и дальше поставлять оружие Индии?

Если говорить об Индии, то немецкие ученые пока не видят признаков того, чтобы она стремилась к свертыванию хороших отношений с РФ. Однако "в среде- и долгосрочной перспективе ослабленная войной и западными санкциями Россия, которая больше ориентируется на Китай, станет проблемой и для Индии, если возникнут трудности с поставками военной продукции.

Поэтому индийское правительство расширило военное сотрудничество с западными странами с целью создать национальную оборонную промышленность". Иными словами: если Россия не сможет в прежних объемах и с прежним качеством поставлять Индии оружие, ее интерес к сотрудничеству с Москвой может ослабнуть.

Турция развивает транспортный коридор в обход России

Про Турцию немецкие ученые пишут, что она становится для России "все более важным энергетическим партнером". Однако в своем стремлении стать логистическим связующим звеном между Европой и Азией Турция усиленно развивает инфраструктуру для "Среднего коридора", как часто называют Транскаспийский транспортный маршрут, а этот "Новый шелковый путь" проходит из Китая в Европу как раз в обход России - через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Трудопровод TAP доставляет азербайджанский газ от западной границы Турции в Грецию, Болгарию и Италию Фото: Trans Adriatic Pipeline

Именно по этому маршруту, по трубопроводам TANAP и TAP, в Европу, к примеру, уже идет азербайджанский газ, и ученые SWP напоминают, что в 2022 году ЕС заключил с Азербайджаном соглашение о стратегическом энергетическом сотрудничестве, которое предусматривает к 2027 году удвоение объемов поставок. Иными словами: это может привести к тому, что интерес Турции к импорту и транзиту по своей территории российского газа может снизиться, особенно, если в ближайшие годы снабжение газом Юго-Восточной Европы по "Вертикальному коридору" все больше будут брать на себя СПГ-терминалы в Греции.

К тому же Евросоюз был и остается, причем с большим отрывом, важнейшим экономическим партнером Турции. "Правда, торговое и инвестиционное сотрудничество с Россией и Китаем растет, но оно еще далеко от того уровня, который достигнут в отношениях со странами ЕС", указывают немецкие ученые и приводят следующие цифры: торговый оборот Турции с РФ составил в 2022 году 68,1 млрд долларов, а с ЕС - 196,4 млрд долларов.

Эр-Рияд: с Россией - о нефти, с Китаем - о технологиях

"Руководство в Эр-Рияде считает Россию важным долгосрочным партнером, вместе с которым оно через ОПЕК+ намерено влиять на рынок нефти. В этой связи Эр-Рияд все чаще настаивает на своей заинтересованности в высоких ценах на нефть", - отмечается, в свою очередь, в статье про Саудовскую Аравию. Однако, говорится в ней далее, такая политика уже сегодня наталкивается на свои границы.

Прежде всего потому, что "Россия не очень строго придерживается оговоренных сокращений добычи, поскольку срочно нуждается в деньгах для своей войны в Украине. В результате Саудовская Аравия свою нефтедобычу сокращает и уступает доли рынка России". Одновременно саудовцы в целом теряют доли рынка на мировом рынке, а потому "Эр-Рияд не может бесконечно долго проводить такую политику", считают немецкие эксперты.

Эр-Рияд, 8 декабря 2022 года. Наследный принц Мухаммед бен Сальман принимает приехавшего в Саудовскую Аравию с официальным визитом лидера КНР Си Цзиньпина Фото: Bandar Al-Jaloud/AFP

Говоря о состоявшемся в начале этого года вступлении Саудовской Аравии в группу БРИКС+, они указывают, что такой шаг позволяет Эр-Рияду дистанцироваться от США и одновременно сблизится с Россией и Китаем. При этом "особое значение" для саудовского руководства имеют углубленные отношения с Китаем, подчеркивают эксперты, и дело тут не только в том, что КНР стала крупнейшим покупателем саудовской нефти (конкурирующей на китайском рынке с российской), но и важнейшим торговым партнером королевства.

"Саудовская Аравия проявляет возросший интерес к трансферу китайских технологий от телекоммуникационного оборудования и дронов до искусственного интеллекта и ядерной техники. К тому же Китай участвует в инфраструктурных проектах и в градостроительстве, а также поставляет оружие", - перечисляют немецкие эксперты. Иными словами: Китай для Эр-Рияда значительно более важный и перспективный партнер, чем слабеющая из-за войны и западных санкций Россия. О том, насколько тесными стали эти отношения, пишут эксперты SWP, свидетельствует тот факт, что в ходе помпезного визита китайского лидера Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию в декабре 2022 года королевство договорилось с КНР о "стратегическом партнерстве".

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