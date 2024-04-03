Инфляция в еврозоне снизилась в марте до 2,4%

Замдление роста цен в еврозоне стало особенно заметно в сфере продуктов питания - с 5,6% в январе до 2,7% в марте.

В марте инфляция в еврозоне снизилась сильнее, чем ожидалось, и составила 2,4 процента. Таким образом, рост цен в годовом выражении оказался на 0,2 пункта ниже, чем по предварительным расчетам в феврале. Об этом в среду, 3 апреля, сообщило статистическое ведомство ЕС Евростат.

Замедление инфляции в странах евро в марте стало заметно, в частности, в сфере продуктов питания. По данным ЕС Евростат, рост цен на продукты питания, алкоголь и табак составил 2,7 процента. Месяцем ранее этот показатель составлял 3,9 процента, а в январе - 5,6 процента. Рост цен на услуги остался на том же уровне, что и в предыдущие месяцы (4,0 процента). Цены на энергоносители в марте снизились на 1,8 процента, однако темпы снижения оказались менее динамичными, чем в феврале (минус 3,7 процента) и январе (минус 6,1 процента).

Темпы инфляции в странах ЕС

По оценкам статистиков, самый низкий уровень инфляции зафиксирован в Литве и Финляндии - 0,3 и 0,7 процента соответственно. Самые высокие темпы роста цен зафиксированы в Хорватии (4,7 процента) и Эстонии (4,1 процента).

В Германии уровень инфляции в марте продолжил снижаться, составив 2,2 процента в годовом выражении. Мюнхенский институт ifo также прогнозирует, что летом 2024 года темпы роста цен в Германии упадут ниже 2-процентной отметки.

Смотрите также: