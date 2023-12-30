Лидеры ЕС призвали укреплять единую европейскую валюту

Лидеры ЕС к 25-летию евро призвали укреплять единую европейскую валюту и работать над новыми общими мерами в области экономической политики. "Нас ожидают новые вызовы, с которыми страны не смогут справиться в одиночку", и это "всегда было аргументом в пользу Европы", говорится в статье председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Статья опубликована в субботу, 30 декабря, на сайте ЕЦБ и в печатных СМИ всех стран, использующих евро. Среди ее авторов также глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Европарламента Роберта Метсола и глава Еврогруппы Паскаль Донохью.

Выбросы углекислого газа не останавливаются на границах государств, а конкурентоспособность Европы стоит перед невиданными ранее вызовами в связи с энергетическим переходом и изменениями в других отраслях экономики в разных регионах мира, подчеркивают лидеры ЕС. Война России против Украины поднимает перед Европой такую тему, как эффективная оборона, а "зеленая" и цифровая трансформации становятся неотложными задачами, которые необходимо решать совместно, отмечают они.

В Евросоюзе готовятся к введению цифрового евро

"Решения должны опираться на все, чего мы можем достичь в Европе путем сотрудничества" - на построении общего рынка капиталов, использовании европейских инструментов и мер для повышения конкурентоспособности и безопасности, пишут авторы статьи. "Как и на то, что мы должны адаптировать нашу общую валюту к условиям цифровой эпохи", говорится далее в статье. Для этого, по мнению ее авторов, нужно создать условия для введения цифрового евро, который стал бы дополнением к наличным деньгам. 1 нобяря 2023 года в ЕС началась двухлетняя подготовительная фаза, в течение которой должны быть выработаны правила обращения цифрового евро.

В конце года единая европейская валюта отмечает свое 25-летие. Для 11 из тогдашних 15 государств-членов Европейского Союза евро стал законным платежным средством 1 января 1999 года – первоначально в электронном виде, а с 2002 года в виде наличных денег.

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