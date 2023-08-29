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Опрос: Фирмы в ФРГ не верят в успех энергетического перехода

Сергей Ромашенко
29 августа 2023 г.

Сомнения в собственной конкурентоспособности еще никогда не были столь сильны, свидетельствуют данные опроса. Более половины компаний уверены в негативных последствиях климатической нейтральности.

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Строительные рабочие
Фото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

Немецкие компании все меньше верят в успех энергетического перехода. "Обеспокоенность по поводу собственной конкурентоспособности еще никогда не была сильнее, чем сейчас", - заявил замглавы Федерального объединения торгово-промышленных палат (DIHK) Ахим Деркс (Achim Dercks) во вторник, 29 августа, в Берлине, сославшись на результаты проведенного DIHK опроса почти 3600 немецких фирм.

Как следует из опроса, 52 процента немецких компаний полагают, что переход к климатической нейтральности в Германии будет иметь негативные или очень негативные последствия для их бизнеса. Лишь 13 процентов компаний настроены оптимистично или очень оптимистично. В энергоинтенсивной промышленности негативные или очень негативные настроения наблюдаются даже в трех из четырех компаний.

Обеспокоенность по поводу рисков

Созданный в DIHK барометр энергетического перехода в настоящее время находится на отметке минус 27 на шкале от минус ста до плюс ста пунктов. "В последние два года этот показатель составлял лишь минус семь. Если прежде компании видели для себя новые возможности в энергетическом переходе, то теперь во всей немецкой экономике преобладают опасения по поводу рисков", - констатировал Деркс.

Со времени российского вооруженного вторжения в Украину в конце прошлого года цены на энергию резко выросли. Германия, длительное время зависевшая от поставки дешевой энергии из России, пострадала особенно сильно.

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