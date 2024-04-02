Инфляция в Германии в марте продолжала снижаться

По предварительным расчетам, инфляция в марте в Германии составит 2,2 процента. Это будет самый низкий показатель с июня 2021 года.

Инфляция в Германии по итогам за март 2024 года продолжила снижаться и по предварительным расчетам составит 2,2 процента в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник 2 апреля.

В феврале инфляция в ФРГ составила 2,5 процента, что стало самым низким показателем с июня 2021 года. Аналитики ожидают дальнейшего снижения темпов роста цен, отмечает агентство AFP. В марте продолжили снижаться цены на энергоносители, ожидается, что они подешевеют на 2,7 процента.

Впервые с февраля 2015 года цена на продукты питания оказались ниже, чем в том же месяце прошлого года, указывает AFP. Продукты в марте дорожали на 0,7, что значительно ниже общего уровня инфляции - такое произошло в феврале впервые с ноября 2021 года, отмечает агентство.

Экономисты ожидают летом инфляции ниже 2%

"Однако негативным фактором остается дискомфортно высокий уровень инфляции услуг на уровне 3,7 процента", - прокомментировал данные главный экономист немецкого банка развития KfW Фритци Кёлер-Гайб (Fritzi Köhler-Geib). Одной из причин этого стало более раннее празднование в этом году Пасхи, отметил он.

Глава отдела исследования конъюнктуры мюнхенского Института экономических исследований ifo Тимо Волльмерсхойзер (Timo Wollmershäuser) ожидает, что инфляция "летом упадет ниже 2-процентной отметки".

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