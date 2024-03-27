Экономика Германии 2024: застой и быстрое снижение инфляции

Ведущие экономисты Германии сообщили немецкой общественности одну плохую новость, которая была ожидаема, и одну хорошую, на которую все надеялись. Темпы роста ВВП составят в ФРГ в нынешнем году всего лишь 0,1%, но при этом годовая инфляция резко замедлится до 2,3%, что приведет к росту реальных доходов населения. Таковы две ключевые цифры представленного 27 марта в Берлине совместного весеннего прогноза пяти научно-исследовательских экономических институтов.

Резкая корректировка ожиданий на 2024 год

Самое тревожное состоит в том, что ученым пришлось радикально пересмотреть в сторону снижения свой предыдущий прогноз. Прошлой осенью они еще предсказывали на 2024 год вполне приличное для столь большой высокоразвитой экономики, как немецкая, увеличение ВВП на 1,3%, а теперь ожидают лишь минимальный рост на 0,1%. Это фактически топтание на месте, стагнация, застой. Тем самым пять институтов подтвердили пессимистичные оценки, высказанные ранее другими научными центрами и правительством ФРГ.

Профессор Института мировой экономики в Киле (IfW) Штефан Коотс во время представления весеннего экономического прогноза 2024 Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

На фоне столь резкой корректировки прежних ожиданий пока не очень убедительно выглядит прогноз на следующий год, согласно которому, экономика Германии вырастет на 1,4%. Более реалистичным представляется прогнозируемое замедление инфляции в 2025 году до 1,8%, что даже меньше тех 2%, которые Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает оптимальной величиной для здорового развития экономики.

Это вселяет надежду, что ЕЦБ уже в ближайшие месяцы начнет снижать свою базовую ставку, сильно выросшую из-за рекордной инфляции последних двух лет. В таком случае подешевеют как кредиты для предприятий и частных лиц, что даст импульс инвестициям и индивидуальному потреблению, так и ипотека, что будет способствовать оживлению жилищного строительства, переживающему сейчас серьезный кризис.

Но пока "экономика Германии находится в нездоровом состоянии", подчеркнули на презентации в Берлине представители пяти институтов, отметив, что и на внутреннем, и на внешнем рынках "ветер дует в лицо, а не в спину". Правда, уже этой весной, считают ученые, начнется постепенное увеличение спроса на товары и услуги со стороны населения, у которого благодаря замедлению инфляции и повышению зарплат и пенсий вырастут реальные доходы. В результате именно индивидуальное потребление станет в этом году основной движущей силой экономики, тогда как в следующем году эту роль, скорее всего, вновь возьмет на себя экспорт.

Экономисты критикуют правительство Олафа Шольца

На пресс-конференции в Берлине представители пяти институтов раскритиковали правящую коалицию во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "По-видимому, проблема федерального правительства в том, что в нем нет консенсуса о направленности экономической и финансовой политики", - указал профессор Института мировой экономики в Киле (IfW) Штефан Коотс (Stefan Kooths). А отсутствие четкого курса, продолжил он, порождает неуверенность в деловых кругах и ведет к сокращению инвестиций.

Профессор Института экономических исследований Ассоциации Лейбница в Галле (IWH) Оливер Хольтемёллер во время пресс-конференции в Берлине Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Профессор Торстен Шмидт (Torsten Schmidt) из Института экономических исследований Ассоциации Лейбница из Эссена (RWI) заявил, что правительство "пошло по неправильному пути", сделав для привлечения крупных инвесторов упор на субсидии. Вместо этого, по словам ученого, правительству следует "создавать рамочные условия" для ведения бизнеса, например, прояснить перспективы энергоснабжения в Германии.

Согласившись в целом с критикой в адрес правительства, профессор Оливер Хольтемёллер (Oliver Holtemöller) из Института экономических исследований Ассоциации Лейбница в Галле (IWH) в то же время отметил, что нельзя утверждать, будто при нынешнем правительстве "все стало хуже". Не оно несет ответственность за многие упущения прошлых лет, которые привели к нынешней пробуксовке экономики, констатировал ученый. В качестве примера он назвал ошибки, допущенные в пенсионной системе, в энергетической политике и в "геостратегической ориентации Германии". Это было прямое указание на прежнюю энергетическую зависимость от России.

Нужны более квалифицированные мигранты

Ученые пяти институтов рекомендовали правительству сосредоточиться главным образом на проблемах, накопившихся в демографической политике, на дефиците квалифицированных кадров, на цифровизации, которая явно отстает во многих сферах, а также на внедрении в промышленности производственных процессов, способствующих защите климата, иными словами - на "зеленых" технологиях.

Говоря о нехватке кадров, профессор Штефан Коотс напомнил, что в последнее время занятость росла "исключительно" благодаря притоку в страну мигрантов. Однако положительный эффект "уменьшается из-за в целом более низкой производительности труда мигрантов". Особенно среди беженцев уровень квалификации часто не соответствует потребностям работодателей, а потому нужны "стимулы для притока более квалифицированных мигрантов", надо по всему миру бороться за таланты, подчеркнул ученый.

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