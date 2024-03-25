Завод построят там, где много ветропарков и счастливые люди

Шведская компания Northvolt торжественно приступила к строительству на самом севере Германии крупного завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. С 2026 года он будет снабжать таких клиентов, как Volkswagen, BMW и Volvo Cars, и создаст свыше 3000 индустриальных рабочих мест в промышленно пока мало развитом регионе ФРГ в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. К тому же новое предприятие обеспечит работой еще примерно 10 000 человек, которые будут обслуживать его сотрудников или трудится в средних и малых фирмах-поставщиках.

"Германия была, есть и останется индустриальной страной"

Northvolt вложит в сооружение и оснащение завода 4,5 млрд евро. Столь масштабная инвестиция служит весомым аргументом в пользу точки зрения, согласно которой в экономике Германии идет сейчас не деиндустриализация, как многие утверждают или опасаются, а структурная перестройка, когда на смену закрывающимся производствам в некоторых традиционных отраслях, например, в химической промышленности, идет создание мощностей для выпуска новой, значительно более инновационной продукции.

Строительство будущего завода Northvolt близ Хайде еще не началось, но ветропарк уже дает электроэнергию Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Для того, чтобы именно это и подчеркнуть, 25 марта на церемонию символического начала работ вблизи городка Хайде с населением в 22 000 человек из Берлина приехала правительственная делегация во главе с канцлером ФРГ. "Германия была, есть и останется мощной индустриальной страной", - заверил Олаф Шольц (Olaf Scholz) и добавил, что "выпуск хороших автомобилей останется хребтом нашей индустрии и после отказа от двигателя внутреннего сгорания".

Но для этого, отметил канцлер, аккумуляторные батареи должны выпускаться в Германии (ведь пока этот ключевой элемент электромобилей приходится импортировать, главным образом из Азии). "Такие инвестиции, как этот проект Northvolt, имеют стратегическое значение для Германии и Европы", - подчеркнул Шольц.

Northvolt и спор о целесообразности государственных субсидий

Чтобы привлечь шведского инвестора, федеральным и земельным властям пришлось предоставить ему значительные дотации, одобренные в начале этого года Европейской комиссией, целенаправленно поддерживающей в рамках отдельной программы создание в ЕС европейского производства батарей. Northvolt получит в Германии 700 млн евро в виде прямых субсидий и 202 млн евро в виде гарантий под кредиты. "900 миллионов евро - это, несомненно, большие деньги", - признал министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), но напомнил, что шведская компания искала для своего третьего завода Northvolt Drei (первые два находятся в Швеции и Польше) подходящую производственную площадку по всей Европе.

Однако решающую роль при выборе в пользу Хайде сыграли не субсидии, отметил министр, а обилие весьма дешевой "зеленой" энергии, и компания Northvolt это подтвердила. Возобновляемую энергию в этой части Германии, где постоянно дует сильный ветер, производят многочисленные ветропарки как в Северном море, так и на его побережье. "Многие люди чувствуют теперь, какое преимущество нам это дает и как это способствует индустриализации", - подчеркнул премьер-министр Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер (Daniel Günther), говоря о последовательном развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в регионе.

Началу строительства завода Northvolt близ Хайде предшествовало широкое обсуждение проекта местными жителями и его одобрение муниципальными властями Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Профессор Мориц Шуларик (Moritz Schularick), глава расположенного в Киле, столице Шлезвиг-Гольштейна, Института мировой экономики (IfW), тоже считает правильной активную государственную поддержку возобновляемой энергетики, поскольку это явно повышает инвестиционную привлекательность региона и имеет общенациональное значение. Однако он критикует "очень дорогостоящие", по его мнению, субсидии Northvolt. Компания, полагает ученый, приняла бы решение о строительстве завода и при более скоромной сумме, которую теперь "придется собрать с налогоплательщиков и которой будет не хватать в других сферах, например, для инвестиций в образование или инфраструктуру".

Дело не только в ВИЭ: каким будет "зеленое" производство

Для региона, в котором важную роль играют туризм и сельское хозяйство, большое значение имеет высокий уровень экологичности будущего предприятия, которое построят на площади в 110 гектаров. Оно будет работать на "зеленой" электроэнергии, а воду для охлаждения будет брать не из водоемов, а из очистных сооружений. Для использования вырабатываемого при производстве тепла в городе Хайде планируется создать систему центрального отопления. Принято также решение снабжать завод и вывозить готовую продукцию не грузовиками, а по железной дороге, но тут пока нет уверенности, что соответствующую ветку успеют проложить к старту завода в 2026 году.

Впрочем, на проектную мощность - выпуск аккумуляторных батарей для 1 млн электромобилей в год - предприятие намерено выйти лишь в 2029 году. По словам земельного премьер-министра Даниэля Гюнтера, в Хайде будет выпускаться "самая зеленая автомобильная батарея в мире". К тому же Northvolt намеревается построить рядом с новым заводом еще и предприятие по утилизации отработавших аккумуляторов.

Гендиректор Northvolt Петер Карлсон на церемонии начала строительства завода близ Хайде Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Сооснователь и генеральный директор шведской компании Петер Карлсон, ранее работавший в американской корпорации Tesla, воспользовался торжественной церемонией, чтобы уже сейчас начать рекламировать будущий завод как привлекательного работодателя: "Здесь впредь можно будет сочетать высокое качество жизни с карьерой в сфере высокотехнологичного производства". Ведь по итогам 2023 года Шлезвиг-Гольштейн вновь признали самой счастливой федеральной землей Германии.

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