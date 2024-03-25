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Экономика и бизнесГермания

Завод построят там, где много ветропарков и счастливые люди

Андрей Гурков
25 марта 2024 г.

Крупный индустриальный проект на севере ФРГ: шведская Northvolt вложит 4,5 млрд евро в выпуск "самых зеленых" аккумуляторных батарей для электромобилей, но получит большие дотации.

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Посол Швеции в ФРГ, немецкие политики во главе с канцлером и руководители компании Northvolt дают 25 марта 2024 старт строительству завода по выпуску батарей для электромобилей на севере Германии
Посол Швеции в ФРГ, немецкие политики во главе с канцлером и руководители компании Northvolt дают 25 марта 2024 года старт строительству завода по выпуску батарей для электромобилей близ города Хайде на севере ГерманииФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Шведская компания Northvolt торжественно приступила к строительству на самом севере Германии крупного завода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. С 2026 года он будет снабжать таких клиентов, как Volkswagen, BMW и Volvo Cars, и создаст свыше 3000 индустриальных рабочих мест в промышленно пока мало развитом регионе ФРГ в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. К тому же новое предприятие обеспечит работой еще примерно 10 000 человек, которые будут обслуживать его сотрудников или трудится в средних и малых фирмах-поставщиках.

"Германия была, есть и останется индустриальной страной"

Northvolt вложит в сооружение и оснащение завода 4,5 млрд евро. Столь масштабная инвестиция служит весомым аргументом в пользу точки зрения, согласно которой в экономике Германии идет сейчас не деиндустриализация, как многие утверждают или опасаются, а структурная перестройка, когда на смену закрывающимся производствам в некоторых традиционных отраслях, например, в химической промышленности, идет создание мощностей для выпуска новой, значительно более инновационной продукции.  

Строиплоащдка будущего завода компании Northvolt близ Хайде на севере Германии
Строительство будущего завода Northvolt близ Хайде еще не началось, но ветропарк уже дает электроэнергиюФото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Для того, чтобы именно это и подчеркнуть, 25 марта на церемонию символического начала работ вблизи городка Хайде с населением в 22 000 человек из Берлина приехала правительственная делегация во главе с канцлером ФРГ. "Германия была, есть и останется мощной индустриальной страной", - заверил Олаф Шольц (Olaf Scholz) и добавил, что "выпуск хороших автомобилей останется хребтом нашей индустрии и после отказа от двигателя внутреннего сгорания". 

Но для этого, отметил канцлер, аккумуляторные батареи должны выпускаться в Германии (ведь пока этот ключевой элемент электромобилей приходится импортировать, главным образом из Азии). "Такие инвестиции, как этот проект Northvolt, имеют стратегическое значение для Германии и Европы", - подчеркнул Шольц. 

Northvolt и спор о целесообразности государственных субсидий

Чтобы привлечь шведского инвестора, федеральным и земельным властям пришлось предоставить ему значительные дотации, одобренные в начале этого года Европейской комиссией, целенаправленно поддерживающей в рамках отдельной программы создание в ЕС европейского производства батарей. Northvolt получит в Германии 700 млн евро в виде прямых субсидий и 202 млн евро в виде гарантий под кредиты. "900 миллионов евро - это, несомненно, большие деньги", - признал министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), но напомнил, что шведская компания искала для своего третьего завода Northvolt Drei (первые два находятся в Швеции и Польше) подходящую производственную площадку по всей Европе.

Однако решающую роль при выборе в пользу Хайде сыграли не субсидии, отметил министр, а обилие весьма дешевой "зеленой" энергии, и компания Northvolt это подтвердила. Возобновляемую энергию в этой части Германии, где постоянно дует сильный ветер, производят многочисленные ветропарки как в Северном море, так и на его побережье. "Многие люди чувствуют теперь, какое преимущество нам это дает и как это способствует индустриализации", - подчеркнул премьер-министр Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер (Daniel Günther), говоря о последовательном развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в регионе. 

Обсуждение местиными жителями проекта строительства завода Northvolt по выпуску аккумуляторных батарей близ Хайде на севере Германии
Началу строительства завода Northvolt близ Хайде предшествовало широкое обсуждение проекта местными жителями и его одобрение муниципальными властямиФото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Профессор Мориц Шуларик (Moritz Schularick), глава расположенного в Киле, столице Шлезвиг-Гольштейна, Института мировой экономики (IfW), тоже считает правильной активную государственную поддержку возобновляемой энергетики, поскольку это явно повышает инвестиционную привлекательность региона и имеет общенациональное значение. Однако он критикует "очень дорогостоящие", по его мнению, субсидии Northvolt. Компания, полагает ученый, приняла бы решение о строительстве завода и при более скоромной сумме, которую теперь "придется собрать с налогоплательщиков и которой будет не хватать в других сферах, например, для инвестиций в образование или инфраструктуру".

Дело не только в ВИЭ: каким будет "зеленое" производство

Для региона, в котором важную роль играют туризм и сельское хозяйство, большое значение имеет высокий уровень экологичности будущего предприятия, которое построят на площади в 110 гектаров. Оно будет работать на "зеленой" электроэнергии, а воду для охлаждения будет брать не из водоемов, а из очистных сооружений. Для использования вырабатываемого при производстве тепла в городе Хайде планируется создать систему центрального отопления. Принято также решение снабжать завод и вывозить готовую продукцию не грузовиками, а по железной дороге, но тут пока нет уверенности, что соответствующую ветку успеют проложить к старту завода в 2026 году.

Впрочем, на проектную мощность - выпуск аккумуляторных батарей для 1 млн электромобилей в год - предприятие намерено выйти лишь в 2029 году. По словам земельного премьер-министра Даниэля Гюнтера, в Хайде будет выпускаться "самая зеленая автомобильная батарея в мире". К тому же Northvolt намеревается построить рядом с новым заводом еще и предприятие по утилизации отработавших аккумуляторов.

Гендиректор Northvolt Петер Карлсон 25 марта 2024 на церемонии начала строительства завода по выпуску аккумуляторных батарей близ Хайде на севере Германии
Гендиректор Northvolt Петер Карлсон на церемонии начала строительства завода близ ХайдеФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Сооснователь и генеральный директор шведской компании Петер Карлсон, ранее работавший в американской корпорации Tesla, воспользовался торжественной церемонией, чтобы уже сейчас начать рекламировать будущий завод как привлекательного работодателя: "Здесь впредь можно будет сочетать высокое качество жизни с карьерой в сфере высокотехнологичного производства". Ведь по итогам 2023 года Шлезвиг-Гольштейн вновь признали самой счастливой федеральной землей Германии.  

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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