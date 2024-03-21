BMW обогнал Mercedes, готовит "новый класс" и большой рывок

Баварский автоконцерн вложит в этом году рекордные суммы в развитие производства и инновации. Рабочие получат премию в 8400 евро. Mini и Rolls-Royce будут только электрическими.

BMW пошел в отрыв. В прошлом году баварский автостроитель обогнал своего извечного немецкого конкурента в премиум-сегменте Mercedes-Benz по продажам и выручке, а в этом году инвестирует рекордные в своей истории суммы в развитие производства и в научно-технические разработки. Все это должно обеспечить удачный старт в следующем году так называемого "нового класса" - Neue Klasse.

Итоги 2023: солидные показатели и высокая премия сотрудникам

"Новый класс" - это куда больше, чем новый автомобиль или определенная концепция, это новая дефиниция марки BMW, но одновременно это еще больше BMW, чем когда бы то ни было". Такую эффектную рекламную фразу глава компании Оливер Ципсе (Oliver Zipse) заготовил к презентации итогов 2023 года и планов на ближайшие несколько лет, которые он вместе с коллегами по правлению автоконцерна представил 21 марта.

Мюнхен, 21.03.2024. Правление BMW представляет итоги 2023 года и прототипы двух первых электромобилей "нового класса": лимузина (слева) и внедорожника Фото: BMW Group/Foto: Tom Kirkpatrick

Результаты прошлого года руководство BMW Group назвало "солидными". Сбыт вырос более чем на 6% и составил 2,55 млн автомобилей (и 209 тысяч мотоциклов), выручка увеличилась на 9% и достигла 155,5 млрд евро. Тем самым концерн из Мюнхена ненамного, но все же превысил показатели автостроителя из Штутгарта: Mercedes-Benz Group сообщает на своем сайте о 2,49 млн проданных автомобилей и о выручке в 153,2 млрд евро.

Чистая прибыль BMW составила свыше 12 млрд евро, так что у баварского автостроителя достаточно средств на выплату как дивидендов акционерам, так и премий сотрудникам. Высококвалифицированные рабочие, к примеру, получат 8400 евро и бонус в корпоративной пенсионной системе. Это опять-таки больше, и теперь уже существенно, чем у Mercedes-Benz: там максимальная премия за прошлый год - 7300 евро. Для сравнения: концерн Volkswagen выплачивает свои сотрудникам премию в размере 4735 евро, тогда как в его дочерней компании Porsche, работающей в премиум-сегменте, премия выросла из-за хороших прошлогодних результатов до 9690 евро.

Рекордные капиталовложения в новые заводы

Однако основную часть заработанной прибыли BMW направит в 2024 году на инвестиции. Концерн намерен вложить рекордные суммы одновременно как в развитие производства, так и в научно-технические разработки, иными словами - в инновации. Точные цифры пока не называются, но они, судя по заявлениям, заметно превысят прошлогодние показатели. В 2023 году баварский автостроитель инвестировал в модернизацию и в расширение производства свыше 8,8 млрд евро, а в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) свыше 7,5 млрд евро.

Львиная доля инвестиций пошла в прошлом году и пойдет в нынешнем на создание в Германии и в тех странах, где у BMW уже есть свои предприятия, новых производств, а именно - заводов по сборке высоковольтных аккумуляторных батарей для электромобилей. В настоящий момент BMW одновременно сооружает такие заводы в родной Баварии, в городке Ирльбах, а также в Китае, США и Мексике.

Мюнхен. Головной завод BMW, штаб-квартира концерна в виде четырех цилиндров и музей баварского автостроителя Фото: BMW Group

Параллельно идет строительство автозавода в городе Дебрецен в Венгрии, масштабное расширение головного предприятия BMW в Мюнхене и переоснащение производственной площадки в Оксфорде в Великобритании, где автомобили Mini пока выпускаются с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а впредь будут оснащаться исключительно электрическими моторами. Таким образом, инвестиции направляются почти исключительно на то, что руководство автостроителя называет "электрификацией портфеля", имея в виду перевод все большего числа моделей на электрическую тягу.

Neue Klasse стартует в 2025 году в Венгрии

Тут роль первопроходца предстоит сыграть новому, оснащенному самой современной техникой, заводу в Венгрии. Именно Дебрецен станет в 2025 году первым местом производства автомобилей "нового класса", точнее говоря - электромобилей. Ведь Neue Klasse - это принципиально новая платформа, специально разработанная для автомобилей исключительно на электрической тяге (BEV). На этой платформе BMW будет развивать свои последующие модели. В то же время новейшую цифровую бортовую систему этих электромобилей автостроитель будет впредь использовать на своих автомобилях с ДВС.

Старт строительству новейшего завода BMW по выпуску электромобилей "нового класса" в венгерском городе Дебрецен был дан 1 июня 2022 года Фото: BMW Group

У электромобилей "нового класса" дальность пробега вырастет на 30%, а скорость зарядки примерно на столько же сократится, сообщил директор по развитию BMW Франк Вебер (Frank Weber). В то же время производство трансмиссии обойдется примерно на 40% дешевле. Цель крупнейшей инвестиционной программы в истории концерна, по его словам, в том и состоит, чтобы снизить издержки и довести прибыльность при выпуске электромобилей до уровня машин с ДВС.

Франк Вебер полагает, что это может произойти к концу нынешнего десятилетия, если "сырьевые цены останутся в нормальном диапазоне", и добавил, что никто не в состоянии предсказать, сколько через два года будут стоить литий и другое сырье, необходимое для производства аккумуляторных батарей. Именно они являются ключевым и самым дорогостоящим элементом электромобилей.

В то же время масштабные инвестиции в НИОКР призваны создать разнообразные инновации для "нового класса", а также усовершенствовать различные цифровые функции современных автомобилей, например, оборудование и программное обеспечение не для беспилотного, но для автоматизированного вождения. К тому же BMW, выпустивший в прошлом году первую пробную серию BMW iX5 Hydrogen, продолжит в качестве опции развивать водородный автомобиль. Руководство концерна не исключает его серийное производство во второй половине нынешнего десятилетия.

За электрическим Rolls-Royce Spectre выстроилась очередь

Испытания первого электрического внедорожника BMW Neue Klasse X идут полным ходом, премьера уже не за горами, а серийное производство должно начаться во второй половине 2025 года. Затем последует лимузин "нового класса", сопоставимый с сегодняшней 3-й серией BMW. В 2026 году к выпуску "нового класса" подключится перестраиваемый сейчас головной завод баварского автостроителя в Мюнхене, и в 2027 году это предприятие, основанное более 100 лет назад, полностью перейдет на выпуск BEV.

В течение первых 24 месяцев после пуска завода в Дебрецене BMW намеревается наладить на своих производственных площадках по всему миру выпуск, как минимум, 6 моделей электромобилей "нового класса". В настоящий момент баварский автостроитель предлагает 15 моделей BEV, но это, в основном, традиционные модели, оснащенные электромотором.

А пока концерн готовится к столь большому рывку, высокие доходы будут обеспечивать ему автомобили с ДВС, в том числе новое поколение 5-й серии. На легковые машины с традиционными двигателями в прошлом году пришлись 78% продаж. 22% обеспечили электромобили BEV и плагин-гибриды PHEV, интерес к которым останется стабильным, а в Европе даже может вырасти, полагает руководство BMW.

Желающим купить электромобиль Rolls-Royce Spectre придется ждать не меньше года Фото: ROLLS-ROYCE MOTOR CARS PRESSCLUB/Foto: Mark Fagelson

Однако основной рост в двузначных величинах руководство BMW ожидает в этом году именно в сегменте BEV (в прошлом году сбыт электромобилей увеличился на 74%) и в высшем ценовом сегменте. К нему относятся лимузины 7-й серии и внедорожники BMW X7, а также автомобили Rolls-Royce, в том числе полностью электрическая версия Rolls-Royce Spectre. Первые покупатели этот автомобиль класса люкс уже получили, а портфель заказов сейчас настолько велик, что некоторым клиентам придется ждать не меньше года.

Кстати, вместе с малютками Mini роскошные Rolls-Royce станут первыми брендами, которые BMW с начала 2030-х годов будет выпускать исключительно с электрическими моторами.

Смотрите также: