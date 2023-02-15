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Фото: Michael Bihlmayer/chromorange/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

Европа ставит на электромобили. Прощание с ДВС дается трудно

Бернд Ригерт | Виталий Кропман
2 ч. назад

Европарламент окончательно решил: с 2035 года в ЕС будут разрешен выпуск только климатически нейтральных автомобилей. Отказаться от производства машин с ДВС Европа планирует в интересах экологии.

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В самой идее - допускать на европейские дороги, начиная с 2035 года, только климатически нейтральные новые легковые и небольшие коммерческие автомобили - никто в Европарламенте не сомневался. Однако путь к экологически безопасному автомобильному транспорту не бесспорен, указывают критики принятого 14 февраля нового закона. Также существуют различные мнения о последствиях решения парламентариев для европейской автомобильной промышленности.

Большинство евродепутатов - социал-демократы, "зеленые" и либералы - высказались за фактический отказ от двигателей внутреннего сгорания. Электромобили с аккумуляторами или с водородом в качестве источника энергии должны доминировать на рынке с 2035 года, сказал представляющий либеральную группу "Обновить Европу" (Renew Europe) евродепутат из Нидерландов Ян Уитема, являвшийся докладчиком по законопроекту. Обозначенные в документе четкие временные рамки дают возможность автомобильной промышленности перестроиться и адаптироваться к новым условиям, климат будет защищен, а зависимость от поставщиков ископаемого топлива уменьшится, считает он.

Только электромобили в ЕС?

Для водителей принятое 14 февраля в ЕС решение имеет и другие преимущества. "Мы ожидаем, что климатически нейтральные автомобили будут становиться все дешевле и дешевле. А мы должны предлагать доступные машины. Эксплуатационные расходы на электромобиль уже сегодня ниже, чем на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания", - говорит Ян Уитема.

Завод компании Tesla под Берлином
Завод компании Tesla под БерлиномФото: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance

Многие евродепутаты, придерживающиеся консервативных политических взглядов - в том числе из Германии с ее мощной автомобильной промышленностью - подвергли критике то, что новый европейский закон фактически запретит двигатель внутреннего сгорания. Например, станет невозможным использование ДВС на синтетическом топливе, также являющемся климатически нейтральным.

Политики не должны указывать инженерам, как лучше строить автомобили и сокращать выбросы, утверждает христианский демократ Йенс Гизеке (Jens Gieseke). Закон может привести к тому, что после 2035 года на дорогах будут ездить только старые, уже давно зарегистрированные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Новые машины - только климатически нейтральные - будут слишком дорогими или их будет производиться недостаточно. Евродепутат назвал это "эффектом Гаваны". На Кубе в основном ездят очень старые машины, потому что США запретили экспорт автомобилей в коммунистическую страну. Поэтому в Европарламенте члены Европейской народной партии, куда входят, в частности, немецкие христианские демократы, призывают дать шанс двигателям внутреннего сгорания на синтетическом топливе, которое производится климатически нейтральным способом.

Будет ли "революция электромобильности" стоить автопромышленности рабочих мест?

Выступая в Европейском парламенте, заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что трансформация автомобильной промышленности в сторону производства электромобилей наблюдается во всем мире. "Промышленная революция происходит независимо от того, нравится нам это или нет. Мы можем быть в авангарде, а можем стоять в стороне и дать производству уйти в другие регионы мира", - указал политик. За последние три-четыре года европейская автомобильная промышленность уже приложила значительные усилия в направлении создания экологически чистых машин.

Однако критически настроенные депутаты Европарламента заявили, что реструктуризация отрасли также приведет к потере рабочих мест. По совпадению, буквально накануне принятия закона американский автоконцерн Ford, который к 2030 году планирует производить только электромобили, объявил о планах сокращения 4000 рабочих мест в Европе, в основном - в Германии. А профсоюз немецких металлургов - Industriegewerkschaft Metall - предупредил, что многие компании-поставщики могут перенести свое производство за границу для экономии затрат.

Франс Тиммерманс дал понять, что автомобильную промышленность Европы необходимо поддерживать. "Китай запускает 80 новых моделей электромобилей к концу года. И это хорошие машины. Мы должны быть в состоянии конкурировать с ними", - сказал он. Поэтому ЕС должен поддерживать переподготовку и обучение квалифицированных работников автомобильной промышленности и помогать развивать инфраструктуру для систем зарядки электромобилей быстрее, чем это делалось до сих пор.

Между тем 14 февраля Еврокомиссия представила новый законопроект по дальнейшему сокращению выбросов углекислого газа тяжелыми грузовиками и автобусами на 90 процентов к 2040 году. Однако, в отличие от легковых автомобилей, фактический запрет на двигатели внутреннего сгорания он не предусматривает.

Китайский электромобиль HiPhi X
Китай активно выпускает на рынок новые модели электромобилейФото: Wang Gang / Costfoto/picture alliance

Почему стандарт Евро-7 вызывает споры?

По словам лоббиcтов, европейская автомобильная промышленность уже давно адаптировалась к целевым показателям выбросов углекислого газа в атмосферу для легковых автомобилей. Государства-члены ЕС также согласны с заложенными в новый закон нормативами. Однако новый стандарт Евро-7, применение которого должно привезти к резкому снижению автомобилями выбросов оксидов азота и твердых частиц тормозов, а также микропластика от шин к 2025 году, вызывает горячие споры. Немецкая автомобильная промышленность и министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing) критикуют предложения Еврокомиссии как слишком амбициозные.

Соответствие стандарту Евро-7 потребует больших инвестиций в технологию привода, которая в любом случае должна будет исчезнуть с рынка через десять лет, чтобы раз и навсегда освободить место для электромобилей. "Нынешние предложения требуют больших затрат, технологически небезопасны и связаны с регистрационными рисками", - критикует переход на Евро-7 Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller), президент Ассоциации немецких автопроизводителей (VDA).

Автопроизводители уже не смогли выполнить часть требований стандартов Евро-5 и Евро-6 и в некоторых случаях использовали незаконное программное обеспечение для манипуляций с дизельными автомобилями при проведении экологических тестов или для отключения фильтров во время эксплуатации. В этих скандалах, известных как "дизельгейт", оказались замешаны немецкие автопроизводители - Volkswagen, Audi и Porsche. Пострадавшим покупателям автомобилей, экологические тесты которых были сфальсифицированы, были выплачены компенсации. Более строгий стандарт Евро-7 еще должен быть утвержден странами-членами ЕС и Европарламентом. Изменения в предложениях Еврокомиссии эксперты считают весьма вероятными.

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