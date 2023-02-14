В ЕС запретили выпуск автомобилей с ДВС с 2035 года
Сергей Ромашенко
58 мин. назад
В Европарламенте постановили с 2035 года не выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это окончательно утвердило договоренности между парламентом ЕС и странами Евросоюза, достигнутые в октябре 2022 года.
После достижения этой договоренности не хватало лишь окончательного ее одобрения обеими сторонами. Страны-члены ЕС дали добро еще в ноябре, теперь зеленый свет дал и Европарламент. Согласно принятому решению, с 2035 года в Евросоюзе должны выпускаться лишь автомобили с нулевым выбросом углекислого газа.
Споры об электротопливе
Одним из спорных пунктов на переговорах был вопрос о том, сделает ли делать исключение для автомобилей с углеродно-нейтральным синтетическим топливом. Это так называемое электротопливо (E-Fuel) производится с помощью электроэнергии из воды и углекислого газа. Данный вопрос поручили изучить Еврокомиссии. Правительство Германии добивалось на уровне ЕС положения, согласно которому автомобили на электротопливе не должны изначально подвергаться запрету.
Утвержденные ныне Европарламентом правила были согласованы в рамках "зеленых" планов ЕС "Fit for 55", цель которых - сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55 процентов к 2030 году.