 Кто виновен в ″дизельгейте″? Начался суд над менеджерами VW | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 16.09.2021

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Германия

Кто виновен в "дизельгейте"? Начался суд над менеджерами VW

В Германии начался судебный процесс по делу о "дизельном скандале" в автоконцерне Volkswagen. Экс-главы компании на скамье подсудимых (пока) нет. Подробности - у DW.

Выхлопные трубы автомобиля на фоне штаб-квартиры VW

Спустя шесть лет после "дизельного скандала", разгоревшегося вокруг крупнейшего в Европе автостроителя - немецкого концерна Volkswagen - в земельном суде в Брауншвейге 16 сентября 2021 года начался судебный процесс. Ранее он несколько раз откладывался из-за пандемии коронавируса.

На скамье подсудимых 4 человека. Они, по мнению прокурора, в конечном итоге виновны в установке на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, программного обеспечения, позволяющего манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам, Все четверо -  бывшие, а также по-прежнему работающие в концерне топ-менеджеры и инженеры. Их обвиняют в коммерческом мошенничестве, совершенном по предварительному сговору.

Основной, пятый обвиняемый по этому делу - бывший руководитель концерна VW Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn) в этом процессе не участвует из-за проблем со здоровьем. После нескольких операций на бедре 74-летний обвиняемый пока не в состоянии предстать перед судом, сообщает информационное агентство Reuters. Поэтому в отношении экс-шефа VW Винтеркорна будет проведен отдельный судебный процесс. 

Из-за чего возник "дизельный скандал"

Шесть лет назад, 18 сентября 2015 года, американское Агентство по защите окружающей среды США (EPA) направило письмо в адрес американского подразделения Volkswagen. В нем было указано, что существуют расхождения между показателями уровня выхлопных газов во время проведения тестов дизельных автомобилей VW в США и при их обычной эксплуатации. Агентство обвинило немецкого автогиганта в нарушении государственных экологических стандартов и объявило о начале расследования в отношении VW.

Бывший глава VW Мартин Винтеркорн

Бывший глава VW Мартин Винтеркорн

Спустя несколько дней после того, стало известно, что расследование в отношении немецкой компании в США может грозить уголовным преследованием, несколько топ-менеджеров признали нарушения, совершенные автоконцерном. Как выяснилось, на более чем 9 миллионах автомобилей Volkswagen, Audi, Seat, Skoda с дизельными двигателями, допущенными к эксплуатации в Европе и США, в период с 2006 по 2015 год было установлено программное обеспечение, позволявшее обойти экологические стандарты. Речь шла о программе, предусматривающей включение системы контроля за выхлопами на полную мощность только во время проверки машины. При этом система отключалась при обычной эксплуатации автомобиля, когда содержание вредных веществ в выхлопах гораздо выше. В результате, по данным EPA, выброс вредных веществ автомобилей превышал установленную норму почти в 40 раз.

Чего ожидают от процесса по "дизельгейту"

Автомобильный эксперт, директор Дуйсбургского исследовательского института CAR Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer) заявил DW, что в центре нынешнего судебного процесса окажется расследование в отношении Винтеркорна, который, как надеется эксперт, "скоро предстанет перед судом". Всех пятерых подсудимых прокуратура обвиняет в том, что они знали о манипуляциях. Но кроме обвинений в коммерческом мошенничестве, совершенном по предварительному сговору, речь идет также о незаконной рекламе и уклонении от уплаты налогов. Только по первому обвинению подсудимым может грозить до 10 лет лишения свободы.  

Фердинанд Дуденхёффер, директор Дуйсбургского исследовательского института CAR

Фердинанд Дуденхёффер, директор Дуйсбургского исследовательского института CAR

Они, в свою очередь, не признают вины, подчеркивая, что передавали всю информацию вышестоящему начальству и не несут ответственность за совершенное преступление, либо же вообще ничего не знали о манипуляциях. Чего, по мнению Дуденхёффера, не может сказать в свое оправдание бывший глава концерна Винтеркорн. "Маловероятно, что тот, кто находится на самом верху, абсолютно ничего не знал". Особенно это касается Мартина Винтеркорна, "который сам техник и знает каждую гайку".

Штефан Братцель (Stefan Bratzel), директор независимого исследовательского института CAM при Высшей школе экономики в Бергиш-Гладбахе в разговоре в DW подчеркивает, что был бы сильно удивлен, если бы выяснилось, что экс-глава автоконцерна ничего не знал о манипуляциях. У Винтеркорна была цель - обогнать конкурента, японского автопроизводителя Toyota. "Он хотел найти решение, чтобы противопоставить что-то моделям Toyota с гибридным двигателем . Поэтому я не могу себе представить, что он не спрашивал у своих сотрудников, как они это сделали", - говорит Братцель. Он надеется, что судебный процесс по делу о "дизельном скандале" покажет, что виноваты не только менеджеры среднего звена, но и те, "кто несет основную ответственность, и они должны быть наказаны за причиненный ущерб".

Какова роль экс-шефа VW Винтеркорна

После того, как стал известен масштаб манипуляций, Мартин Винтеркорн ушел в отставку со своего поста. Винтеркорн сам попросил наблюдательный совет концерна освободить его от занимаемой должности. Глава VW объяснил, что как руководитель предприятия он берет на себя ответственность за вскрывшиеся нарушения: "Я делаю это в интересах концерна, хотя и не считаю, что делал что-то неправильно". Его адвокат Феликс Дёрр (Felix Dörr) заявляет, что экс-шеф VW не знал заранее об установке на некоторые модели автомобилей запрещенного программного обеспечения.

Штефан Братцель, директор независимого исследовательского института CAM при Высшей школе экономики в Бергиш-Гладбахе

Штефан Братцель, директор независимого исследовательского института CAM при Высшей школе экономики в Бергиш-Гладбахе

Дизельный скандал уже обошелся автомобильному концерну VW в 32 миллиарда евро. Большая часть из них была выплачена Соединенным Штатам в качестве штрафов или компенсации за причиненный ущерб. Кроме того, с исками против компании обратились и тысячи обманутых клиентов. В апреле 2020 года концерн сообщил о заключении мирового соглашения с 235 тысячами автовладельцев в Германии, в рамках которого им будут выплачены компенсации на общую сумму 750 млн евро.

Кто заплатит VW за причиненный ущерб

В июне 2021 года после внутреннего расследования, проведенного концерном VW, Винтеркорна обязали выплатить 11,2 млн долларов в качестве компенсации за причиненный компании ущерб. Кроме того, уже почти год проходит судебный процесс в земельном суде Мюнхена. На скамье подсудимых - бывший шеф Audi, дочернего предприятия VW, Руперт Штадлер (Rupert Stadler), а также три топ-менеджера предприятия. У компании Audi, как утверждают немецкие СМИ, ссылаясь на данные следствия, была особая роль - именно там разрабатывалась программа манипуляций данными о вредных выбросах, которую потом тайно устанавливали на миллионах дизельных автомобилей марок, принадлежащих концерну Volkswagen: VW, Audi и Porsche.

Мюнхенская прокуратура обвиняет 55-летнего Штадлера и еще одного действующего топ-менеджера концерна в том, что уже после того, как факт манипуляций стал известен, компания продолжала торговать на европейском рынке автомобилями, в которых был встроен нелегальный софт. Сам Штадлер все обвинения в свой адрес отрицает. От Штадлера, как и от Винтеркорна, автопроизводитель требует компенсацию за причиненный ущерб. 

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  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

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  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

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  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

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    Автор: Григорий Аросев


 

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Volkswagen проиграл в суде и выплатит компенсации автовладельцам (25.05.2020)

     

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Volkswagen в суде: немецкие владельцы дизельных машин требуют компенсаций (01.10.2019)  

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ARCHIV - Der Auspuff eines VW Tiguan ist am 25.09.2015 vor dem Volkswagen Werk in Wolfsburg (Niedersachsen) zu sehen. Das neueste Kapitel des «Dieselgate»-Skandals von Volkswagen enthält Szenen, die kaum zu glauben sind. Zehn zu Versuchsobjekten degradierte Affen kauern in einem Testlabor im Wüstenstaat New Mexico und atmen stundenlang Abgase eines VW-Beetles ein, während ihnen zur Beruhigung Zeichentrickfilme gezeigt werden. (zu dpa Affen im VW-Abgastest: «Clean Diesel»-Kampagne mit Tierversuchen vom 27.01.2018) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Дизельгейт": Суд ЕС счел ПО для манипуляций с выхлопами незаконным 17.12.2020

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