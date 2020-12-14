Volkswagen потребует компенсацию от бывших шефов за дизельный скандал

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) в связи с дизельным скандалом требует компенсации от бывшего главы концерна Мартина Винтеркорна (Martin Winterkorn) и бывшего главы Audi Руперта Штадлера (Rupert Stadler). Требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна в соответствии с законом об акционерных обществах, сообщил автоконцерн в пятницу, 26 марта.

В компании пояснили, что наблюдательный совет автоконцерна завершил расследование причин и ответственности за дизельный скандал, однако так и не установил нарушений обязательств другими членами правления VW. Сумма требуемой компенсации пока неизвестна.

Дизельный скандал в VW разразился в сентябре 2015 года. Автоконцерн тогда был вынужден признать, что на некоторые дизельные моторы устанавливался специальный софт, который занижал показатели по вредным выхлопам. В результате VW пришлось выплачивать многомиллиардные компенсации.

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