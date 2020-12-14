 Volkswagen потребует компенсацию от бывших шефов за дизельный скандал | Новости из Германии о Германии | DW | 26.03.2021

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Германия

Volkswagen потребует компенсацию от бывших шефов за дизельный скандал

Автоконцерн будет добиваться компенсационных выплат от экс-главы VW Винтеркорна и экс-главы Audi Штадлера. Сумма компенсации пока неизвестна.

Бывший глава VW Мартин Винтеркорн

Бывший глава VW Мартин Винтеркорн

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) в связи с дизельным скандалом требует компенсации от бывшего главы концерна Мартина Винтеркорна (Martin Winterkorn) и бывшего главы Audi Руперта Штадлера (Rupert Stadler). Требования компенсации обоснованы нарушением обязательств по защите интересов концерна в соответствии с законом об акционерных обществах, сообщил автоконцерн в пятницу, 26 марта.

В компании пояснили, что наблюдательный совет автоконцерна завершил расследование причин и ответственности за дизельный скандал, однако так и не установил нарушений обязательств другими членами правления VW. Сумма требуемой компенсации пока неизвестна.

Дизельный скандал в VW разразился в сентябре 2015 года. Автоконцерн тогда был вынужден признать, что на некоторые дизельные моторы устанавливался специальный софт, который занижал показатели по вредным выхлопам. В результате VW пришлось выплачивать многомиллиардные компенсации.

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    Разоблачение

    Сентябрь 2015 года. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) публикует сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.

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    О том, что будут отозваны миллионы автомобилей, начали говорить почти сразу. Но окончательную цифру не озвучили. Вначале сообщалось о 11 миллионах автомобилей по всему миру. Затем - о 8,5 миллионах автомобилей в Европе. В октябре объявили, что отозваны будут 2,5 миллиона машин в Германии. Акция начнется в 2016 году.

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  • Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт рассказывает о ситуации в Volkswagen

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    Министр транспорта ФРГ Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) сообщил, что VW и в Европе манипулировал системой контроля за выхлопами. Махинации затронули автомобили с дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра. В ноябре 2015 года прокуратура сообщила о новом уголовном деле против VW: на сей раз речь идет об уклонении от уплаты налогов.

  • Женевский автосалон, 2014 год. Зал Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Запрет на продажу, далее - на эксплуатацию

    Швейцария ввела запрет на продажу ряда автомобилей Volkswagen. В октябре Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) выдвинул ультиматум автоконцерну: в случае отказа доукомплектовывать проблемные автомобили CARB обещал добиваться запрета на эксплуатацию машин VW. Схожие проблемы наблюдаются и в других странах.

  • Глава Volkswagen в США - Майкл Хорн

    Volkswagen: история одной махинации

    "Я ничего не знал"

    От исполнения своих обязанностей отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг (Ulrich Hackenberg) из Audi и Вольфганг Хац (Wolfgang Hatz) из Porsche. Угроза отставки нависает также над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удается сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".

  • Франция, город Виллер-Котре. Рядом с заводом Volkswagen

    Volkswagen: история одной махинации

    Обыски на заводах и в частных домах

    В октябре 2015 года на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге прошли обыски. Были изъяты документы и носители данных. Также обыску подверглись квартиры высокопоставленных сотрудников. Спустя десять дней - новое испытание: обыск во Франции, на заводе VW в городе Виллер-Котре. Французское Ведомство по защите прав потребителей инициировало свое расследование махинаций VW.

  • Автомагазин Volkswagen в Берлине

    Volkswagen: история одной махинации

    Впервые за 20 лет квартальный убыток

    Автоконцерн выделяет 6,7 млрд евро на отзыв 11 млн автомобилей. Следствие этих гигантских трат - первый за 20 лет квартальный убыток VW. По итогам третьего квартала 2015 года Volkswagen показал чистый убыток в размере 1,67 млрд евро. Операционные потери - 3,5 млрд. Сообщается, что сразу после публикации EPA машины VW продавали в автосалонах с колоссальными скидками - чтобы хоть что-то продать.

    Автор: Григорий Аросев


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