Бывший глава Volkswagen предстанет перед судом

Спустя почти пять лет после "дизельного скандала", разгоревшегося вокруг автопроизводителя Volkswagen, земельный суд в Брауншвейге одобрил иск против бывшего руководителя концерна Мартина Винтеркорна и еще четырех человек. Об этом в среду, 9 сентября, сообщила судебная коллегия по уголовным делам.

Винтеркорну предъявлено подозрение в коммерческом мошенничестве, совершенном по предварительному сговору. Как сообщили представители суда, существует высокая вероятность обвинительного приговора. Аналогичное подозрение предъявлено четырем бывшим и по-прежнему работающим в концерне сотрудникам.

Концерн Volkswagen и "дизельный скандал"

В сентябре 2015 года руководство Volkswagen признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

О своем желании получить от VW компенсации в рамках "дизельгейта" только в Германии заявили около 90 процентов автовладельцев, пострадавших в результате манипуляций. Автопроизводитель сообщил, что в рамках мирового соглашения выплатит 235 тысячам владельцев автомобилей в Германии компенсации на общую сумму в 750 млн евро.

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