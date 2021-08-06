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Rolls-Royce

Зачем британцы оснащают "Роллс-Ройсы" и мусоровозы электромоторами 06.08.2021

С 2030 года в Великобритании можно будет продавать только электромобили. Для британского автопрома - это гонка наперегонки со временем. Узким местом является массовое производство батарей. Но для небольшой компании в Сильверстоуне - на юге Англии - это не проблема. Lunaz переоборудует в электромобили олдтаймеры и грузовики.

Юг Европы в огне: катастрофические пожары в Греции, Италии и Турции. DW Новости (06.08.21) 06.08.2021

Борьбу с небывалыми пожарами сейчас ведут в Турции, Греции, Италии… На тушение пожаров брошены все силы: от пожарных и военных до волонтеров. Местных жителей и туристов эвакуируют, огонь подобрирается вплотную к отелям. В многих регионах возникла острая нехватка воды. Окутанные дымом греческие Афины накануне остались без электричества.
Der Sitz des norwegischen Parlaments, Storting genannt, aufgenommen am 29.08.2017 in Oslo (Norwegen). Am 11. September wird in Norwegen einen neue Regierung gewählt. (zu dpa «Norwegen wählt - und zeigt, dass man auch mit einer Minderheit regieren kann» vom 08.09.2017) Foto: Sigrid Harms/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Норвегия заблокирует продажу Bergen Engines компании из России 23.03.2021

По словам министра юстиции Мэланн, сделка по продаже Bergen Engines Группе ТМХ противоречит интересам Норвегии в области безопасности.

Mini to build new models in the UK.File photo dated 13/09/2006 of the BMW plant in Cowley, Oxford, where two new models of the Mini are to be built. Picture date: Thursday September 3, 2009. A coupe concept and a second concept car will be produced at the firm's factory in Cowley. Both models will be unveiled at the Frankfurt motor show on September 15. See PA story INDUSTRY Mini. Photo credit should read: Anthony Devlin/PA Wire URN:7767019 |

BMW предупредил Лондон о запасных вариантах из-за "Брекзита" 23.06.2018

Вслед за Airbus концерн BMW, производящий на британских заводах марки Mini и Rolls Royce, предупреждает о негативных последствиях выхода Великобритании из Евросоюза.
The Rolls-Royce Trent XWB jet engine, used in the Airbus A350, on show for the first time at the Hannover Messe 2016. Fotograf: Zulfikar Abbany Datum/Ort: 26 April 2016, Hannover Messe Copyright: DW/Z. Abbany

Rolls-Royce выплатит более 800 млн долларов по делу о коррупции 17.01.2017

В рамках урегулирования коррупционного дела машиностроительный холдинг Rolls-Royce заплатит 0,8 млрд долларов властям Бразилии, Великобритании и США.

Самые дорогие новинки автосалона в Детройте (09.01.2017) 09.01.2017

На автосалоне в Детройте состоялся показ The Gallery, на котором представили две дюжины эксклюзивных автомобилей. Самый дорогой суперкар – Bugatti Chiron.
ARCHIV - The logo of BMW is pictured on a rim during the Paris Motor Show (Mondial de l'Automobile) in Paris, France, 4 October 2014. Photo: Daniel Karmann/dpa (zu dpa Gewinnmaschine Autobau: Deutschlands Hersteller legen 2014 kräftig zu vom 31.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

BMW обновил рекорд продаж в 2015 году 11.01.2016

В 2015 году концерн BMW поставил очередной рекорд по продажам автомобилей премиум-класса. Автопроизводитель из Мюнхена оставил позади вечных конкурентов - Mercedes-Benz и Audi.

Богатые русские в кризис пересаживаются на Rolls-Royce (19.09.2015) 19.09.2015

Продажи машин в РФ рухнули. Но марка Rolls-Royce от кризиса лишь выиграла.
ARCHIV - Autos stehen am 12.09.2008 auf den Mitarbeiterparkplätzen vor dem Volkswagen Werk in Wolfsburg. Foto: Jochen Lübke/dpa (zu dpa Volkswagen-Aufsichtsrat berät über künftige Investitionen vom 21.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий автопром: сплошные рекорды 12.01.2015

2014 год был для автомобильной промышленности ФРГ чрезвычайно удачным. Все ведущие бренды отчитались о беспрецедентных продажах, а Volkswagen даже пробил эпохальный рубеж в 10 млн.
Bremerhaven, 29.09.10 JE -Ein Gueterzug beladen mit Audi Neufahrzeugen in Bremerhaven. Die Fahrzeuge werden fuer den Export auf Spezialschiffe verladen.

Немецкие автоконцерны в 2014 году побили рекорды продаж 09.01.2015

Три крупнейших автоконцерна Германии - Daimler, BMW и Audi - отмечают рост спроса на их продукцию. Особенно бурными темпами увеличиваются продажи в Китае.
Eine Standmitarbeiterin steigt am 11.09.2013 in Frankfurt am Main (Hessen) am zweiten Pressetag der Internationalen Automobilausstellung (IAA) einem Rolls-Royce Wraith, dessen Türen nach vorne öffnen, ein. Die IAA gilt weltweit als Leitmesse der Autoindustrie. Fast 1100 Aussteller aus aller Welt präsentieren vom 12. bis 22. September ihre Weltneuheiten. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Rolls-Royce ставит рекорды продаж 06.01.2015

Особо популярными среди покупателей автомобилей класса люкс стали лимузины Rolls-Royce Ghost II и Rolls-Royce Wraith.

Самый быстрый и самый мощный Rolls-Royce 04.06.2014

Rolls-Royce. Эта элитарная английская марка, принадлежащая BMW, является олицетворением "изысканной роскоши на колесах". Особое место в линейке занимает фастбэк Wraith. Это и самый стильный, и самый мощный Rolls-Royce.
ARCHIV - Besucher drängen sich um einen Rolls Royce auf einer Luxus Lifestyle Schau für Chinas Superreiche in Sanya, Hainan, China, am 01.04.2011. Fast die Hälfte der reichen Chinesen erwägt die Auswanderung. Rund 14 Prozent besitzen schon die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes oder stecken im Antragsverfahren, ergab eine Umfrage des Hurun Instituts in Shanghai, das jedes Jahr die Liste der reichsten Chinesen herausgibt. EPA/ADRIAN BRADSHAW +++(c) dpa - Bildfunk+++

Rolls Royce и Bentley ставят рекорды (10.01.2014) 10.01.2014

Сегмент люксовых автомобилей на подъеме. Знаменитые британские производители Rolls Royce и Bentley – они принадлежат немецким автогигантам – закончили 2013 год в плюсе. У них рекордные продажи.
Models pose by the Rolls-Royce new Ghost Extended Wheelbase during its launch in Mumbai, India, Wednesday, Oct. 5, 2011. The new Ghost Extended Wheelbase will be made available at rupees 3,05,00,000 (US$635,416). (AP Photo/Rafiq Maqbool)

Продажи автомобилей класса "люкс" в 2013 году побили все рекорды 09.01.2014

Продажи автомобилей класса "люкс" в 2013 году установили рекорды. Rolls Royce реализовал 3630 машин, Bentley - 10120.
Dr. Dieter Zetsche, Chairman of the Board of Management of Daimler AG and head of Mercedes-Benz Cars poses next to a new Mercedes Vision GLK concept vehicle at the Museum of Contemporary Art in Detroit on the eve of the North American International Auto Show in Detroit, Mich. Saturday, Jan. 12, 2008. (AP Photo/Gary Malerba)

Новая модель Mercedes-Benz станет конкурентом Rolls-Royce и Bentley 14.12.2011

Mercedes-Benz Pullman на базе представительского S-класса станет новой флагманской моделью концерна Daimler. Супер-лимузин заменит эксклюзивные автомобили Maybach, производство которых должно быть прекращено в 2013 году.
The new Rolls-Royce Phantom Coupe, is shown during the press days at the 78th Geneva International Motor Show, Tuesday, March 4, 2008, in Geneva, Switzerland. The Motor Show will open its gates to public from 6 to 16 March, presenting over 1000 brands with more than 130 world and european firsts in the sector saloon alone. (AP Photo/Keystone, Sandro Campardo)

Rolls-Royce и Bentley - британские автомобили с немецкой начинкой 05.12.2011

Престижные британские марки Rolls-Royce и Bentley на самом деле давно уже стали немецкими. Rolls-Royce принадлежит BMW, а Bentley - концерну Volkswagen. Кризис премиум-сегменту не страшен: спрос на элитарные авто растет.
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