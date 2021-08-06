Rolls-Royce

С 2030 года в Великобритании можно будет продавать только электромобили. Для британского автопрома - это гонка наперегонки со временем. Узким местом является массовое производство батарей. Но для небольшой компании в Сильверстоуне - на юге Англии - это не проблема. Lunaz переоборудует в электромобили олдтаймеры и грузовики.
Борьбу с небывалыми пожарами сейчас ведут в Турции, Греции, Италии… На тушение пожаров брошены все силы: от пожарных и военных до волонтеров. Местных жителей и туристов эвакуируют, огонь подобрирается вплотную к отелям. В многих регионах возникла острая нехватка воды. Окутанные дымом греческие Афины накануне остались без электричества.