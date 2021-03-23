 Норвегия заблокирует продажу Bergen Engines компании из России | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2021

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Европа

Норвегия заблокирует продажу Bergen Engines компании из России

По словам министра юстиции Мэланн, сделка по продаже Bergen Engines Группе ТМХ противоречит интересам Норвегии в области безопасности.

Парламент Норвегии

Парламент Норвегии

Правительство Норвегии заблокирует продажу базирующегося в этой стране поставщика дизельных и газовых двигателей Bergen Engines AS российскому производителю подвижного состава - Группе ТМХ ("Трансмашхолдинг"). Этот шаг предпринимается, исходя из соображений национальной безопасности. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Мэланн, выступая на слушаниях в Стортинге - однопалатном парламенте страны.

"Продажа укрепила бы российский военный потенциал таким образом, что это явно противоречило бы интересам Норвегии и ее союзников в области политики безопасности", - подчеркнула Мэланн.

Как, в свою очередь, отмечает агентство Reuters, речь идет о сделке в размере 150 млн евро.

Базирующаяся в Норвегии компания входит в состав Rolls-Royce

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен также заявил, что его беспокоят "проблемы безопасности, которые связаны с приобретением иностранными" компаниями расположенных в стране фирм, имеющих отношение к данной сфере.

Между тем норвежская газета Nettavisen отмечает, что хотя имеющие отношение к сделке продукты и технологии не подпадают под списки экспортного контроля Норвегии, России все равно стало сложнее получать доступ к подобному оборудованию после введения санкций со стороны Запада в 2014 году.

Реакция на последсствия пандемии

Bergen Engines AS с 1999 года входит в состав британской компании Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Британский автопроизводитель в минувшем месяце объяснил, что сделка с российскими партнерами была частью общего плана группы по преодолению последствий пандемии. Норвежская оппозиция после этого раскритиковала правительство за медленную, по ее мнению, реакцию на планы продажи.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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