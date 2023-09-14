ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку до 4,5 процента

Европейский центробанк в десятый раз подряд повысил базовые ставки. Ожидается, что это пока последнее повышение. Решение принято "твердым большинством" совета ЕЦБ.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь повысил базовые учетные ставки в рамках мер по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне. Такое решение приняло "твердое большинство" членов совета ЕЦБ, заявила в четверг, 14 сентября, во Франкфурте-на-Майне глава европейского финансового учреждения Кристин Лагард. Ключевая кредитная ставка повышена на 0,25 процентных пункта до 4,5 процента, это ее десятое повышение подряд.

Одновременно ЕЦБ поднял процентную ставку по депозитам с 3,75 процента до 4,0 процента, что стало максимумом в истории европейского валютного союза с 1999 года. "Темпы инфляции продолжают снижаться. Но по-прежнему ожидается, что она еще слишком долго будет оставаться на слишком высоком уровне", - указывается в заявлении Европейского центробанка.

Пока последнее повышение

В ЕЦБ также отметили, что это было, по всей вероятности, пока последнее повышение базовых ставок. Они достигли уровня, который внесет существенный вклад в возвращение показателей инфляции к целевому значению, пояснили во Франкфурте. При этом Лагард не исключила дальнейшего повышения базовых ставок в случае необходимости

В прошлый раз ЕЦБ повысил базовые учетные ставки в конце июля - также на 0,25 процентных пункта. Базовая кредитная ставка, по которой коммерческие банки получают кредиты у ЕЦБ, выросла до 4,25 процента - в последний раз она находилась на таком уровне в начале мирового финансового кризиса в октябре 2008 года. Высокие проценты приводят к удорожанию кредитов. Это может затормозить спрос и сдержать рост дороговизны. В то же время дорогие кредиты могут оказать негативное влияние на экономический рост.

Инфляция в еврозоне - вдвое выше оптимального показателя

Бизнес и макроэкономисты призывают ЕЦБ приостановить меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, поскольку последствия повышения процентных ставок проявляются не сразу.

В последние месяцы темпы инфляции в 20 странах валютного союза замедлились в сравнении с рекордными показателями 2022 года. В августе средний показатель инфляции в еврозоне составил 5,3 процента. Это в два слишним раза выше, чем целевое значение ЕЦБ в 2,0 процента, которое он считает оптимальным уровнем в среднесрочной перспективе, отмечает Reuters.

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