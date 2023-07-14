Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Единая европейская валюта вернулась на уровень конца февраля 2022 года: период слабости на фоне войны в Украине закончился. Укрепление курса к доллару связано с политикой ФРС и ЕЦБ.

В России курс евро впервые с конца марта прошлого года превысил 100 рублей, а на мировом рынке курс по отношению к доллару США вернулся на уровень конца февраля 2022 года. Таковы валютные итоги первой половины июля. И хотя динамика котировок в РФ вызвана в основном весьма специфическими внутренними факторами, связанными с войной в Украине, глобальное укрепление единой европейской денежной единицы не может не сказываться на торгах на Московской бирже и на котировках в обменных пунктах российских городов.

Иными словами: сильное удорожание евро к доллару значительно снижает вероятность его существенного удешевления к рублю, и на возможные меры Центрального банка РФ по поддержке российской валюты курс европейской денежной единицы, скорее всего, будет реагировать менее динамично, чем курс доллара.

Крупные инвесторы покупают сейчас евро

Ведь евро, действительно, сильно подорожал. За одну только вторую биржевую неделю июля его курс к американской денежной единице вырос почти на 3%, что для мирового валютного рынка очень много, тем более за такой короткий срок. В пятницу, 14 июля, курс поднимался в течение дня выше отметки 1,1240 доллара. При этом еще в понедельник за один евро давали 1,0945 доллара. В результате котировки европейской валюты фактически вернулись на тот уровень, на котором они был к моменту вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Фото: DW

Так что спустя чуть более 500 дней после начала полномасштабной войны в Украине период слабости европейской валюты, в ходе которого она впервые за 20 лет даже падала ниже паритета с долларом (до уровня 0,96), закончился. Если бы эта слабость была связана исключительно с войной, с вызванным ею энергетическим кризисом в Евросоюзе и с санкциями ЕС против бизнеса с Россией, то теперь можно было бы утверждать: с точки зрения крупных покупателей валюты экономика ЕС полностью справилась с отрицательными последствиями российской вторжения.

Но в том-то и дело, что война в Украине была совсем не главным фактором, вызвавшим прошлогоднюю слабость европейской валюты, на что DW неоднократно указывала. Достаточно посмотреть на график котировок валютной пары евро-доллар за более длительный срок, чтобы убедиться: последовательное снижение курса денежной единицы ЕС началось еще в первой половине 2021 года, когда он был выше 1,22 доллара.

2022-й: рост доллара из-за решительности ФРС

Это снижение было связано с ожиданиями участников мирового финансового рынка, что Федеральная резервная система США (ФРС) приступит к повышению процентных ставок для борьбы с нараставшей после пандемии глобальной инфляцией раньше, чем Европейский центральный банк (ЕЦБ), и будет действовать намного решительней. Так оно и случилось.

Причем быстрое повышение ставок в Америке началось как раз в марте 2022 года, из-за чего и возникло впечатление, что обвал евро в первой половине прошлого года вызван войной в Украине и негативными эффектами для европейской экономики от введенных против России санкций ЕС.

В 2022 году глава ФРС США Джером Пауэлл очень быстро ужесточал денежно-кредитную политику Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

Определенную роль эти факторы могли сыграть, но в целом мировой рынок продемонстрировал в прошлом году типичную, классическую реакцию на растущий разрыв между уровнями процентных ставок в различных валютных пространствах: деньги усиленно потекли туда, где проценты (и тем самым доходность гособлигаций и вкладов) оказались выше и где была перспектива их дальнейшего роста.

И именно по этой же причине с ноября прошлого года идет, а сейчас заметно ускорился, процесс укрепления курса евро к доллару: в Соединенных Штатах цикл повышения ставок близится к концу, а в еврозоне пока еще нет. Так, новая волна покупки евро началась в среду, 12 июля, после того как из Вашингтона пришло сообщение, что темпы инфляции в США снизились с 4% в мае до 3% в июне и тем самым до самого низкого уровня за более чем два года. Многие участники рынка сделали из этого вывод, что в конце июля ФРС в последний раз поднимет ставки, а затем начнет уже подумывать о перспективе их снижения.

2023-й: инфляция заставляет ЕЦБ повышать ставки

А 13 июля во Франкфурте-на-Майне был опубликован протокол июньского заседания руководства ЕЦБ, из которого следует, что намеченное на 27 июля девятое с лета прошлого года повышение ставки в еврозоне окажется, скорее всего, не последним. Ведь инфляция в целом ряде стран ЕС снижается пока недостаточно быстро и в Германии, к примеру, составила в июне 6,4%.

15 июня 2023 глава ЕЦБ Кристин Лагард предупредила о новом повышении ставок 27 июля Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Поэтому весьма вероятно, что рост курса евро к доллару в ближайшее время продолжится. Это будет способствовать снижению инфляции в еврозоне, поскольку удешевит закупки нефти и других сырьевых товаров, за которые на мировом рынке традиционно расплачиваются в американской валюте. А она достается европейским импортерам теперь по более выгодному курсу.

В то же время европейским экспортерам дальнейшее удорожание евро невыгодно, если покупатели их продукции расплачиваются в долларах. Это особенно невыгодно для немецких компаний, поскольку США были в последнее время основным рынком сбыта продукции Made in Germany (после общего рынка стран ЕС). Впрочем, опыт целого ряда лет, предшествовавших пандемии ковида, показывает, что котировки примерно на уровне 1,15 доллара за евро являются вполне комфортными для всей экономики Германии.

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