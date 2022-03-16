 ФРС США впервые с 2018 года повысила ключевую ставку | Экономические новости из Германии | DW | 16.03.2022

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Экономика

ФРС США впервые с 2018 года повысила ключевую ставку

Ключевая процентная ставка Федеральной резервной системы по итогам мартовского заседания поднята на 25 базисных пунктов. Регулятор сигнализировал еще шесть повышений ставки в этом году.

Уолл-стрит в Нью-Йорке

Уолл-стрит в Нью-Йорке

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2018 года повысила ключевую процентную ставку для противодействия экономическим рискам, связанным с высокой инфляцией и войной в Украине. По итогам двухдневного заседания, которое завершилось в среду, 16 марта, процентная ставка по федеральным кредитным средствам была увеличена на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет от 0,25% до 0,5% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Решение поддержали восемь из девяти голосующих членов FOMC, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард высказался за увеличение ставки на 50 базисных пунктов.

"Вторжение России в Украину вызывает огромные человеческие и экономические трудности. Последствия для экономики США весьма неопределенны, но в краткосрочной перспективе вторжение и связанные с ним события, вероятно, создадут дополнительное повышающее давление на инфляцию и негативно скажутся на экономической активности", - отмечается в заявлении.

ФРС прогнозирует дальнейшее ужесточение политики

ФРС также сигнализировала, что будет повышать ключевую процентную ставку на каждом из шести последующих заседаний в 2022 году. Кроме того, на одном из ближайших заседаний американский Центробанк планирует начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и долговых бумаг, обеспеченных ипотекой.

Выступая на пресс-конференции по итогам мартовского заседания, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики, сохраняя текущие темпы роста занятости и зарплат. Также ФРС, по словам Пауэлла, при необходимости готова ускорить темпы повышения ставки.

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    Автор: Николай Пермяков


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