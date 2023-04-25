Почему упал рубль - и чего ждать от него в будущем

Российская валюта остановила весеннее падение, но можно ли считать стабилизацию ее курса долгосрочной? DW собрала основные факты и оценки экспертов.

С начала 2023 года российский рубль существенно подешевел: в наименее удачные для валюты РФ дни в апреле его падение с начала года составляло 16% по отношению к доллару США и 13% - к евро. Таким образом рубль занимал третью строчку в списке наиболее обесценившихся в 2023 году мировых валют, уступая лишь египетскому фунту и аргентинскому песо.

Курс рубля и ценовой потолок на нефть

В последние дни российская валюта несколько стабилизировалась, колеблясь вокруг отметки в 81 рубль за доллар и 89 рублей за евро. Но об отыгрывании прежних потерь и речи не идет. Причин у нынешней волны ослабления рубля две, единодушны экономисты. С началом войны РФ против Украины и введения Западом множества санкций и контрсанкций импорт товаров в Россию резко упал, а экспорт - прежде всего, энергоносителей - продолжал обеспечивать приток средств в российскую казну.

Ограничения на экспорт российских энергоносителей уже оказывают влияние на экономику РФ Фото: Vuk Valcic/Zumapress/picture alliance

Но к 2023 году все изменилось: ограничения на экспорт российских газа и нефти резко снизили валютную выручку экспортеров, а вот импорт начал постепенно расти. В итоге повысившийся в РФ спрос импортеров на валюту и привел к снижению рубля.

Но что будет дальше с экспортом российских энергоносителей? Бюджет РФ на 2023 год основывается на цене барреля нефти в 70 долларов. Сейчас стоимость сорта Brent составляет около 85 долларов - но введенный западными странами ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов уменьшает доходы Кремля на примерно 170 млн долларов в сутки, посчитали в финском исследовательском институте Center for Research on Energy and Clean Air. А значит, роста доходов РФ по этой статье ожидать не стоит, полагают на валютном рынке.

Западный бизнес продолжает уходить из России

Вторая причина недавних годовых минимумов рубля - полученное британской нефтегазовой компанией Shell разрешение на продажу ее доли в проекте "Сахалин -2" и вывод полной суммы (94,8 млрд рублей) заграницу. Эта новость, а точнее - ожидание рынком крупных заявок на покупку валюты для ее вывода из РФ и были непосредственным поводом для резкого падения рубля в начале апреля.

При этом Shell - лишь один из примеров продолжающегося ухода западных компаний из России. По оценке Bloomberg, в 2022 году общий объем продаж активов иностранными компаниями, покидающими РФ, составил от 15 до 20 млрд долларов. Для вывода этих сумм за пределы России их вначале надо конвертировать из рублей в иностранную валюту, что и ведет к дальнейшему удешевлению рубля.

Санкции, юань и рубль

Свою роль в ослаблении рубля "играют и западные санкции - особенно европейские ограничения на закупки российских нефти и нефтепродуктов", уверена экономист Элина Рыбакова из вашингтонского исследовательского центра PIIE . Впрочем, часть экспертов сомневаются в таком воздействии санкций, считая слабость рубля отражением долгосрочного урона, нанесенного развязанной против Украины войной российской экономике - включая ее растущую зависимость от Китая.

В РФ - "сдвиг в сторону юаня", говорят эксперты Фото: CFOTO/picture alliance

"КНР использует Россию в качестве своей сырьевой колонии", - считает, например, европейский дипломат, эксперт по Восточной Европе и автор книг Альбрехт Ротахер (Albrecht Rothacher).

В январе 2023 года Россия приступила к продаже той части валютных резервов, которая была номинирована в китайских юанях. Цель - покрытие растущего дефицита госбюджета. "Мы наблюдаем существенных сдвиг в сторону юаня, на который сейчас приходится около 30% валютных торгов в России - по сравнению с 1% до начала полномасштабного российского вторжения в Украину", - отмечает Рыбакова.

Слабый рубль - на руку властям в РФ

В краткосрочной перспективе большинство экспертов не ожидает нового ослабления рубля - скорее, российскую валюту ждет стабилизация на новых уровнях. Как указывает ведущий аналитик портала banki.ru Богдан Зварич, в ближайшие недели рубль будет поддерживать окончание налогового периода в России, когда экспортерам нужно продавать валюту и покупать рубли для выполнения обязательств перед российским бюджетом. А потому Зварич ожидает курса валюты РФ в диапазоне 75-80 рублей за доллар.

Впрочем, есть в экспертном сообществе и другие мнения. Экономист и аналитик по развивающимся рынкам Тим Эш напоминает, что дальнейшее ослабление рубля отвечает интересам российских властей, так как облегчает задачу наполнения бюджета. "Ослабление рубля срежиссировано российскими властями в качестве ответа на ценовой потолок на нефть и его последствия в виде снижения российского экспорта и налоговых поступлений (…), сдерживая рост бюджетного дефицита", - указал эксперт.

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