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Логотип ОПЕКФото: RYAD KRAMDI/AFP/Getty Images
Экономика и бизнесСаудовская Аравия

Ряд стран ОПЕК+ с мая добровольно снизят нефтедобычу

Даниил Сотников
46 мин. назад

Неожиданное решение экспортеров нефти снизить добычу неизбежно приведет к росту цен и сыграет на руку России, считают аналитики.

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Саудовская Аравия, Россия и другие государства-экспортеры нефти, входящие в группу ОПЕК+, объявили в воскресенье, 2 апреля, о сокращении добычи нефти на примерно 1,15 млн баррелей в сутки. 

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что Эр-Рияд сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ снизит производство на 144 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс., Кувейт - на 128 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с и Алжир - на 48 тыс. б/с, пишет Reuters. Сокращение производства начнется в мае и продлится до конца года

Вице-премьер России Александр Новак также объявил, что РФ продлевает свое решение о добровольном сокращении добычи с марта на 500 тыс. б/с до конца 2023 года, передает ТАСС.

Сокращение добычи приведет к росту цен на нефть

Дополнительное добровольное сокращение добычи стало неожиданным шагом и, по мнению опрошенных Reuters аналитиков, вызовет немедленный рост цен на нефть. Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что сокращает производство для "поддержание стабильности нефтяного рынка". Как отмечает Reuters, из-за опасений, что мировой банковский кризис ударит по спросу, в прошлом месяце цены на нефть упали до 70 долларов за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 15 месяцев.

Нынешнее сокращение станет дополнением к объявленному в октябре прошлого года снижению добычи на 2 млн баррелей в день. Тогда решение ОПЕК вызвало недовольство администрации США. Белый дом выступает за поддержание более низких цен на нефть, в том числе призванных помешать России получать больше доходов для финансирования войны в Украине, напоминает Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что считает новое сокращение неразумным. "Мы не думаем, что сокращения целесообразны в данный момент, учитывая неопределенность рынка, и мы ясно дали это понять", - заявил представитель Совета национальной безопасности США.

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