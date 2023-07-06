Курс евро на Мосбирже превысил отметку в 100 рублей
1 ч. назад
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Курс евро на Московской бирже пробил отметку в 100 рублей - впервые с марта 2022 года. На 10.50 мск в четверг, 6 июля, за европейскую валюту давали 101,80 рубля.
На 10.50 мск доллар США торговался по 93,65 рубля.
Набиуллина: Плавающий курс - это благо
"Плавающий курс - это, на наш взгляд, благо, которое позволяет эти внешние шоки легче абсорбировать экономике", - прокомментировала ситуацию глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Центробанк РФ может влиять на курс рубля с помощью интервенции при рисках для стабильности финсистемы, однако в текущем ослаблении их нет, заявила глава регулятора на Финансовом конгрессе Банка России.
Резкое падение рубля началось после мятежа ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина.
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