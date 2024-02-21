В Берлине признали, что роста ВВП в Германии пока не будет

Экономического подъема в Германии в 2024 году не будет. Правительство ФРГ необычайно резко снизило прогноз роста ВВП. Если осенью оно ожидало его увеличения в этом году на 1,3%, то теперь рассчитывает всего лишь на 0,2%. При этом темпы инфляции, составившие в прошлом году в среднем 5,9%, упадут до 2,8%, что уже близко к оптимальному показателю в 2%, который будет достигнут в следующем году. Уровень безработицы с прошлогодних 5,7% незначительно вырастет до 5,9%.

Опасность длительного периода слабого роста

Таковы ключевые цифры в годовом экономическом докладе (Jahreswirtschaftsbericht), который 21 февраля представил в Берлине вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). Это главный ежегодный правительственный документ об экономической политике в Германии. Кабинет министров утвердил его в среду за несколько часов до официальной презентации.

Контейнерные терминалы в порту Гамбурга. Темпы роста экономики Германии во многом зависят от экспорта Фото: Daniel Reinhardt/dpa/picture-alliance

В 2025 году правительство ФРГ ожидает ускорение роста ВВП, однако только до весьма скромного показателя в 1%. При этом оно признает: есть риск, что без принятия необходимых мер ежегодные темпы экономического развития в Германии могут составить в среднесрочной перспективе только 0,5%.

Тем самым доклад фактически подтверждает ключевые выводы и предупреждения Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ, о которых DW писала в начале ноября прошлого года в статье "Проблема экономики ФРГ не нынешний спад, а слабый рост потом". Правда, тогда так называемый "Совет мудрецов" прогнозировал после небольшого прошлогоднего минуса на нынешний год рост ВВП Германии хотя бы на 0,7%. Теперь, три месяца спустя, в официальном Берлине, как видим, рассчитывают уже только на 0,2%.

Цены на энергию перестали быть главной проблемой

Представляя доклад на пресс-конференции в Берлине, Роберт Хабек, один из ведущих политиков партии Союз-90/"зеленые", начал с того, что ровно два года назад президент РФ Владимир Путин объявил "ДНР" и "ЛНР" самостоятельными государствами, а спустя считанные дни начал полномасштабную агрессию против Украины. "Эта война все еще тяжелым бременем лежит на немецкой экономике", - констатировал министр, но напомнил, что правительство смогло как предотвратить дестабилизацию системы энергоснабжения Германии, так и создать условия для нормализации цен на энергию.

Берлин, 21.02.2024. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек показывает график нормализации биржевых цен на газ в Европе Фото: Political-Moments/IMAGO

"Цены на газ в данный момент находятся на довоенном уровне", - подчеркнул Роберт Хабек и продемонстрировал журналистам два графика. На них видно, что биржевые котировки природного газа и оптовые цены на электроэнергию опустились примерно до тех отметок, на которых они долгое время находились до пандемии коронавируса. Судя по фьючерсам, они в обозримом будущем примерно на этих уровнях и останутся.

"Цены на энергию еще не там, где мы хотели бы их видеть, но они упали быстрее, чем можно было бы ожидать всего несколько месяцев назад", - подытожил министр. Так что среди причин нынешней стагнации роста ВВП они занимают далеко не первое место.

Дефицит кадров сдерживает экономический рост

Самым большим вызовом для немецкой экономики министр назвал нехватку кадров, причем уже не только высококвалифицированных специалистов, но и просто любых работников. "В ближайшие годы дефицит обострится и будет ограничивать потенциал роста", - предупредил Роберт Хабек.

Уже сейчас в Германии официально зарегистрировано 700 тысяч вакансий, но реальное число пустующих рабочих мест на немецких предприятиях может составлять около 2 млн, предположил министр. Он указал на меры, предпринимаемые правительством для решения этой кардинальной проблемы, и самая главная их них - облегчение и стимулирование притока трудовых мигрантов из-за рубежа.

Среди других причин крайне медленного роста ВВП Германии Роберт Хабек назвал исторически низкую динамику мировой торговли, что стало еще одним серьезным вызовом для ориентированной на экспорт немецкой экономики, высокий уровень процентных ставок в еврозоне, что особенно сильно ударило по строительной отрасли, и высокую инфляцию, которая снизила покупательную способность населения.

Берлин, 21.02.2024. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек показывает график соотношения инфляции и реальных располагаемых доходов населения Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Однако в этом году существенное повышение зарплат и снижение инфляции вновь приведут, после примерно двухлетнего перерыва, к увеличению реальных располагаемых доходов населения, так что внутреннее потребление может стать одним из драйверов экономического роста. Тем не менее без реформаторского рывка, в том числе для преодоления целого ряда накапливавшихся годами структурных проблем, Германии не обойтись, подчеркнул Роберт Хабек и указал на годовой экономический доклад, в котором эти реформы перечислены и частично детально прописаны.

Деловые круги ФРГ требуют реформ

По случаю публикации этого доклада деловые круги ФРГ потребовали от правительства срочно принять кардинальные меры для восстановления международной конкурентоспособности немецкой экономики. Пора уже действовать, а не анализировать ситуацию и изображать внимательное выслушивание предложений бизнеса, заявил информационному телеканалу Welt TV генеральный директор Федерального объединения немецких союзов работодателей (BDA) Штеффен Кампетер (Steffen Kampeter).

Что именно требуется предприятиям, изложил в интервью тому же телеканалу Тило Бродтман (Thilo Brodtmann), генеральный директор Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA), представляющего одну из ведущих отраслей немецкой экономики. Он потребовал "подлинной реформы налогообложения предприятий", "подлинного уменьшения бюрократической нагрузки", дерегулирования рынка труда "с более продолжительным рабочим временем" и "жесткого ограничения размеров отчислений в фонды социального страхования".

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