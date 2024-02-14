Внешняя торговля ФРГ: все меньше с Россией, все больше с США

Было 36,4 млрд евро, стало на 90% меньше: 3,7 млрд евро. Так в 2023 году сократился импорт в Германию российской продукции. В результате Россия, занимавшая в 2022 году еще 14-е место в списке поставщиков товаров на немецкий рынок, опустилась на 46-е. Это следует из официальных данных о важнейших внешнеторговых партнерах ФРГ в прошлом году, представленных 14 февраля Федеральным статистическим ведомством (Destatis).

Для экономики Германии Словения теперь важнее России

Собственно, Россия к важнейшим торговым партнерам Германии уже не относится, но Destatis пока, для информации, продолжает в своих пресс-релизах отдельно публиковать данные об экспортно-импортных операциях со страной, которая до своего полномасштабного нападения на Украину была для ФРГ крупнейшим поставщиком энергоносителей - и природного газа, и нефти, и угля. Но теперь, как убедительно показывают представленные данные, этот рынок сбыта для РФ потерян. Напомним: поставки газа "Газпром" прекратил сам, танкерная нефть и уголь попали под санкции ЕС, от поставок по нефтепроводу "Дружба" Берлин сам отказался.

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" прекратились в начале 2023 года Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Это привело к небывалой ситуации: у Германии в 2023 году образовался профицит в торговле с Россией. Хотя экспорт немецкой продукции в РФ тоже резко снизился: на 38,8% до 8,9 млрд евро. Он состоит теперь в значительной мере из лекарств и продовольственных товаров, на которые санкции не распространяются, тогда как производители автомобилей, станков и другой машиностроительной продукции, лидировавшие в прежние годы, из-за санкций либо по собственному решению прекратили снабжать российский рынок. Поэтому в списке покупателей продукции Made in Germany Россия опустилась с 23-го на 32-е место.

Представленные многомиллиардные суммы на первый взгляд выглядят впечатляюще, однако при сравнении с общими объемами немецкой внешней торговли становится очевидным, что роль России - все более маргинальная. В 2023 году на РФ пришлись менее 0,6% немецкого экспорта и менее 0,3% импорта в Германию, следует из внешнеторговой статистики за прошлый год, представленной Destatis в начале февраля. DW подробно проанализировала эти данные в статье "Экспорт ФРГ превысил 1,5 триллиона евро. О чем это говорит?".

Столица Словении Любляна Фото: picture alliance

Красноречивым свидетельством того, насколько Россия утратила былое значение для немецкой экономики, является и тот факт, что по сумме экспортно-импортных операций РФ опустилась в списке партнеров Германии на 38-е место и оказалась позади даже маленькой Словении. Внешнеторговый оборот с этой страной ЕС, в которой проживает всего 2 млн человек, составил в прошлом году в общей сложности 13,7 млрд евро, а с Россией - 12,6 млрд евро, хотя население в РФ - порядка 146 млн человек.

Но вернемся к пресс-релизу Destatis от 14 февраля. Главная интрига перед публикацией этого сообщения состояла в том, сохранил ли Китай восьмой год подряд статус главного внешнеторгового партнера Германии - или уже уступил лидерство Соединенным Штатам. На то, что торговля с КНР быстро сокращается, ранее указало немецкое правительственное внешнеторговое агентство Germany Trade & Invest (GTAI), о чем DW подробно рассказала в статье "Немцы стали меньше покупать китайские товары. Кроме авто".

США покупают намного больше немецких товаров, чем КНР

Итак, "Китай в 2023 году лишь с незначительным опережением стал важнейшим торговым партнером Германии", гласит заголовок сообщения Destatis, которое представило следующие цифры: внешнеторговый оборот с Китаем составил менее 253,1 млрд евро, а с США - 252,3 млрд евро, так что разрыв между ними сократился до чуть более 0,7 млрд евро, хотя всего год назад он превышал 50 млрд евро.

В порт Гамбурга прибыл контейнеровоз китайской компании COSCO с товарами для Германии Фото: Georg Wendt/dpa/picture alliance

Произошло это прежде всего из-за резкого, более чем на 19%, снижения импорта в ФРГ товаров Made in China. Немецкий экспорт в КНР тоже сократился, но существенно медленнее, примерно на 9%. Это позволило несколько выравнять несбалансированную, а потому и нездоровую структуру торговли с Китаем, который неизменно намного больше продавал к Германию, чем у нее покупал. Иными словами, у ФРГ был (и остается) огромный дефицит в двусторонней торговле.

В то же время в торговле с Соединенными Штатами у Германии - профицит, причем тоже огромный. США с 2015 года являются главным рынком сбыта для продукции Made in Germany, напомнило Destatis. Поставки американским клиентам выросли в прошлом году примерно на 1% и достигли 157,9 млрд евро, что в полтора с лишним раза больше, чем у немцев купили в прошлом году китайцы (97,3 млрд евро).

Поэтому Америка для ориентированной на экспорт немецкой экономики - намного более выгодный партнер, чем Китай, ведь профицит в двусторонней торговле обеспечивает загрузку имеющихся в стране производственных мощностей, снижает тем самым безработицу и способствует наращиванию прибыли, необходимой для инвестиций в расширение и модернизацию предприятий.

Концерн Volkswagen экспортирует свои автомобили в США из порта Эмдена Фото: Jörg Sarbach/picture alliance/dpa

Так что вполне вероятный в 2024 году выход Соединенных Штатов на первое место в списке важнейших внешнеторговых партнеров ФРГ явно в интересах Германии. Правда, огромный и все еще растущий профицит в торговле с США (63,5 млрд евро) говорит о том, что ее структура тоже нездоровая, но теперь уже в пользу немцев, поскольку они намного больше продают американцам, чем у них покупают. Вашингтон не раз подвергал это жесткой критике. В такой ситуации дальнейший рост закупок заокеанской продукции, например сжиженного газа, способствовал бы выравниванию торгового баланса.

На 3-м месте в списке важнейших внешнеторговых партнеров Германии по итогам 2023 года вновь оказались Нидерланды, на 4-м - Франция, на 5-м - Польша. Если же взять в целом все страны Евросоюза, то бесспорные лидеры в торговле именно они: на страны ЕС приходится свыше половины всех экспортно-импортных операций ФРГ.

Торговля с Украиной и Казахстаном больше бизнеса с Россией

В то же время 18% внешней торговли Германии обеспечивают бывшие социалистические и постсоветские государства, а именно 29 стран Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии, напомнил в начале февраля работающий с этими регионами Восточный комитет немецкой экономки, подчеркнув, что это больше, чем объемы торговли с Китаем и США вместе взятые.

Ключевую роль тут, естественно, играют восточноевропейские члены ЕС. Но и крупнейшие постсоветские государства, Украина и Казахстан, становятся все более важными рынками сбыта для немецкой продукции. Так, экспорт в Украину вырос в прошлом году почти на 45% до примерно 7 млрд евро, что в значительной мере связано с поставками военной и гуманитарной продукции, а поставки в Казахстан увеличились на 15% до 3,2 млрд евро, что частично может быть связано и с дальнейшей перепродажей этой продукции в Россию в рамках так называемого параллельного импорта. В любом случае в эти две страны уже уходит больше немецкой экспортной продукции, чем напрямую на российский рынок.

Если же взять в целом торговый оборот, то размеры экспортно-импортных операций Германии с Украиной составили в 2023 году свыше 9,8 млрд евро, а с Казахстаном - более 8,7 млрд евро. А это вместе уже существенно превышает те объемы, до которых сократились остатки экономического сотрудничества с Россией.

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