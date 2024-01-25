Как ЕС сотрудничать с Казахстаном? Желательно прагматично

В отношениях с ключевой страной Центральной Азии, как и с другими средними державами, надо больше учитывать политические реалии, советуют эксперты берлинского научного центра SWP.

Как Германии и Евросоюзу относиться к тем влиятельным государствам условного "глобального Юга", которые, казалось бы, имеют с Западом неплохие отношения и заинтересованы в их углублении, но не поддержали ЕС и США в их противодействии российскому нападению на Украину и даже не стали осуждать эту агрессию? Как выстраивать теперь дальнейшее политическое и экономическое сотрудничество с Индией и Бразилией, Турцией и Саудовской Аравией, Индонезией, Египтом, Южной Африкой или с Казахстаном?

SWP подробно анализирует внешнюю политику Казахстана

Такими вопросами задались ученые берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP). Этот научный центр специализируется на внешнеполитических темах и консультирует как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. Большой коллектив авторов представил 23 января стостраничный сборник статей под названием "Средние державы - важные действующие лица в международной политике" . К 12 средним державам, не имеющим статуса великих держав, но в силу целого ряда факторов играющим важную роль на мировой арене, а потому требующим отдельного рассмотрения, немецкие эксперты отнесли и Казахстан.

Эксперт SWP по Центральной Азии Андреа Шмитц Фото: SWP

Заголовок статьи про эту страну можно перевести так: "Делать одно, не отказываясь от другого: стремление к автономии казахстанской внешней политики и ее претензия на активную роль" (Das eine tun, ohne das andere zu lassen: Autonomie und Gestaltungsanspruch kasachischer Außenpolitik). Автор статьи - Андреа Шмитц (Andrea Schmitz), научная сотрудница рабочей группы SWP по изучению Восточной Европы и Евразии, в разные годы работавшая в центральноазиатских странах, в том числе в Казахстане.

Автор начинает с подчеркивания особой роли Казахстана в Центральной Азии. Она обусловлена, во-первых, особенностями географического положения и размерами страны: это крупнейшее на евразийском континенте государство без выхода к мировому океану, имеющее протяженные границы с Россией и Китаем и представляющее стратегический интерес для двух этих соседних крупных держав.

Сырье, умеренный авторитаризм и активная международная роль

Во-вторых, "Казахстан обладает ресурсами, которые давно уже вызвали интерес также со стороны США и Европы". Это нефть, металлы, в том числе редкоземельные, и "пока еще мало используемый потенциал для производства зеленых энергоносителей (водорода)", который с недавних пор привлекает растущее внимание Евросоюза, отмечает эксперт.

Актау, 21 июня 2023. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер знакомятся с водородным проектом на побережье Каспийского моря Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

"В-третьих, либеральные принципы пустили в Казахстане более глубокие корни, чем в соседних центральноазиатских республиках: Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане", - считает Андреа Шмитц. Правда, продолжает она, "Казахстан тоже является авторитарно управляемой президентской республикой со слабо выраженным разделением властей и типичной для Центральной Азии четкой границей между политическим классом и гражданским обществом". Однако, отмечает эксперт, гражданское общество в Казахстане все же имеет относительно больше свободных пространств, особенно для дискуссий.

В-четвертых, Казахстан своей внешней политикой явно выделяется на фоне других центральноазиатских стран, "и это делает его ключевым действующим лицом в регионе", указывает Андреа Шмитц.

Суть этой внешней политики состоит в весьма умелом, как считает научная сотрудница SWP, лавировании между мощными центрами геополитического влияния. Чтобы снизить унаследованную от советской эпохи сильную зависимость от России, Казахстан расширил сотрудничество с Китаем, особенно в ходе его экспансии в рамках проекта "Нового шелкового пути". А чтобы не допустить чрезмерного доминирования РФ и КНР, Астана стремится создать "как можно более широкий спектр внешних связей" с разными регионами мира, особенно с Западом.

Многовекторность - альтернатива ценностной внешней политике

Одновременно отношения с двумя доминирующими соседями "используются для того, чтобы противостоять западному влиянию, если оно оказывается нежелательным. Это, как правило, происходит тогда, когда затрагиваются основы власти, то есть когда речь заходит о поддержке демократического развития или о политике в области прав человека", - констатирует Андреа Шмитц.

Пекин, 18 октября 2023. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (в первом ряду справа) рядом с лидером КНР Си Цзиньпином и главами государств и правительств со всего мира на форуме, посвященном "Новому шелковому пути" Фото: Suo TakekumaPool Kyodo News/AP/picture alliance

Она пишет, что в постсоветских странах такой подход к внешней политике обозначают термином "многовекторность", и выделяет два аспекта этой концепции. С одной стороны, "фундаментально прагматичный подход к союзам и союзникам и тем самым полная противоположность "основанной на ценностях" внешней политике" (которую стремятся проводить Германия и весь Евросоюз). С другой стороны, "ярко выраженную готовность вносить свой вклад в региональную и международную политику и при этом формировать свой индивидуальный профиль".

После перечисления очевидных дипломатических успехов Казахстана во внешней политике и в международных организациях Андреа Шмитц приходит к выводу, что политика по принципу "и тем, и другим" гарантировала Казахстану "максимально возможную независимость и создала предпосылки для формулирования и отстаивания тех национальных интересов, о которых договорилась между собой относительно сплоченная элита".

ЕС для Казахстана - крупнейший инвестор и торговый партнер

"Экономическая политика с самого начала была той сферой, в которой наиболее четко проявлялось стремление Казахстана к внешнеполитической диверсификации. И с точки зрения диверсификации партнеров Казахстан оказался довольно успешным", - отмечает Андреа Шмитц. В отличие от своих центральноазиатских соседей, он еще в 1990-х годах открыл свой рынок для западных инвесторов - прежде всего, для того, чтобы они осваивали богатые месторождения нефти.

В результате сегодня "ЕС является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане и важнейшим торговым партнером этой страны с долей в ее внешней торговле в 40%, что больше, чем у Китая или России". Значительными экономическими партнерами стали также Южная Корея и Турция.

Алматы, 19 мая 2023. Одно из заседаний второго экономического форума "Европейский Союз - Центральная Азия" Фото: Anatoly Weißkopf/DW

"Тем не менее экономическая диверсификация оказалась не столь успешной, как на это рассчитывали. Большую часть экспортных доходов по-прежнему обеспечивает сырье", - подчеркивает эксперт SWP. Она объясняет это, прежде всего, тем, что олигархическая элита, сложившаяся за почти три десятилетия правления президента Нурсултана Назарбаева, была чрезмерно сфокусирована на быстрой прибыли от экспорта сырья. При этом, по ее словам, "не уделялось должного внимания созданию цепочек добавленной стоимости и систематической поддержке малого и среднего предпринимательства".

Однако после того, как Россия напала на Украину и оказалась под международными санкциями, "в ЕС вновь проснулся интерес к Казахстану", и это дало новый импульс стремлению этой страны к диверсификации своей экономики. Ее руководство "хочет снизить зависимость от экспорта сырой нефти и от идущих по территории России транспортных путей и усиленно старается привлечь инвестиции в развитие возобновляемой энергетики и обрабатывающей промышленности, прежде всего в горнодобывающей отрасли".

В новой международной обстановке Казахстан позиционирует себя как мост между Востоком и Западом, а свой каспийский порт Актау - как перевалочный пункт в транскаспийском торговом коридоре, пишет эксперт SWP.

Средние державы не хотят присоединяться к политическим лагерям

Все это открывает новые возможности сотрудничества для Германии и ЕС, но Андреа Шмитц предупреждает, что немецкие и европейские политические предложения все чаще рассматриваются в Казахстане в геополитическом контексте, на фоне противостояния Запада и России и соперничества США и Китая: "Консервативные политические и общественные круги воспринимают такие предложения как попытку вбить клин между Центральной Азией и ее "традиционными" союзниками Россией и Китаем".

Это непременно нужно учитывать, подчеркивает Андреа Шмитц. По ее мнению, "правильные выводы" состоят в том, что нужно одновременно признать как тесные связи Казахстана с Россией и Китаем, так и стремление этой страны и других средних держав к автономии от глобальных центров власти. В том числе и от Запада.

4 июля 2023. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева во втором ряду сверху) участвует в виртуальном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Индии Фото: Alexander Kazakov/Tass/dpa/picture alliance

"Для Казахстана, как и для этих государств, важно развивать свои внешние связи вне политических лагерей, и он хочет равноправного партнерства. От европейцев в этой связи требуется сочетать прагматизм и принципы. Им нужно следить за тем, чтобы совместные проекты были осуществимыми, четко формулировать свои ожидания и настаивать на совместной ответственности", - такие рекомендации дает политикам в Берлине, Брюсселе и других столицах ЕС эксперт по Центральной Азии берлинского фонда "Наука и политика" Андреа Шмитц.

К схожим выводам приходят и другие немецкие эксперты - авторы сборника статей про средние державы. Так, в предисловии к нему подчеркивается: Германии и ЕС не следует ждать, что такие страны начнут перенимать западные нормы демократии и правового государства, и не надо превращать это в условие для сотрудничества, поскольку это бесперспективно. Лучше рассматривать в качестве фундамента для взаимодействия приверженность международному праву и соблюдение прав человека на основе Устава ООН.

Другая рекомендация Евросоюзу сводится к тому, что не надо в одностороннем порядке навязывать торговым партнерам многочисленные европейские нормы и стандарты, будь то в социальной сфере, в экологической политике или при защите личных данных. Проведенный анализ показывает, пишут ученые SWP, что в мире нарастает сопротивление такой политике, а "Европа воспринимается как крепость, в которой экономический протекционизм сочетается со стремлением к доминированию". Ученые сччитают, что плодотворней было бы заблаговременно вовлекать средние державы в совместную разработку международных стандартов.

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