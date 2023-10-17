Берлин поощряет инвестиции в Казахстане, Узбекистане, Грузии

Немецкие фирмы получат дополнительный стимул вкладывать деньги в Казахстане, Узбекистане и Грузии. Эти три постсоветских государства вошли в список из 34 избранных стран, экономическое сотрудничество с которыми правительство Германии будет особо поощрять с помощью льготных инвестиционных гарантий. Стратегическая цель этого решения - снизить зависимость бизнеса ФРГ от Китая, перенаправив инвестиции на другие перспективные развивающиеся рынки, на которых немецкие компании пока мало представлены. "Поощряться будут те страны назначения, которые имеют хорошие предпосылки для немецких предприятий, но до сих пор в меньшей степени пользовались их вниманием", - пояснило министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK).

Новые внешнеэкономические приоритеты Германии

Два месяца назад оно уже утвердило особые правила предоставления гарантий немецкому бизнесу в Украине. Представленный теперь список наглядно свидетельствует о новых внешнеэкономических приоритетах Берлина во всем мире, прежде всего в странах Азии, Африки и Южной Америки. Но в нем учтена и та часть Юго-Восточной Европы, которая пока не входит в Евросоюз. Одновременно этот список показывает, с кем Казахстану, Узбекистану и Грузии придется в ближайшие годы конкурировать за привлечение немецких инвестиций.

Выпуск электроники в Ханое. Вьетнам считается одной из самых перспективных альтернатив Китаю для развертывания производства Фото: Danh Lam/ANN/picture alliance

На азиатском континенте в список, наряду с двумя упомянутыми центральноазиатскими государствами, вошли Вьетнам, Индия, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины. Все эти страны с многочисленным населением и быстро развивающимися экономиками способны дать немецкому бизнесу то, за что он до сих пор так ценил Китай: обилие относительно дешевой рабочей силы и большой рынок сбыта.

Наиболее широко в списке представлена Африка. В него вошли Алжир, Бенин, Берег Слоновой Кости (Кот-д'Ивуар), Гана, Египет, Кения, Марокко, Руанда, Сенегал, Того, Тунис, Эфиопия, Южная Африка. В Южной Америке выбор пал на Аргентину, Бразилию, Колумбию, Перу и Чили. А в Юго-Восточной Европе это главным образом кандидаты на вступление в ЕС - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция (формально тоже кандидат) и Косово.

Основные критерии - надежность и политическая стабильность

"Обращает на себя внимание то, что далеко не все страны из этого списка являются демократическими или партнерами Германии с точки зрения ценностей, - отмечает немецкая экономическая газета Handelsblatt. - Так, Индия до сих пор не дистанцировалась от России. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ограничивает свободу мнений и СМИ. А Узбекистан многие наблюдатели все еще считают диктатурой, глава государства Шавкат Мирзиёев путем изменения конституции продлил срок своих полномочий до 2040 года".

"Мы выбрали страны, которые являются надежными внешнеэкономическими партнерами и политически стабильны", - пояснила в интервью газете заместитель министра экономики Франциска Брантнер (Franziska Brantner) из партии "зеленых". При этом она подчеркнула, что "осуществить диверсификацию удастся, к сожалению, только тогда, когда мы будем иметь дело и с такими торговыми партнерами, которые разделяют не все наши ценности".

Берлин, 29 сентября 2023. Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с лидерами пяти государств Центральной Азии Фото: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

Инвестиционные гарантии - это один из важнейших инструментов внешнеэкономической политики ФРГ, напоминает Handelsblatt. Их могут запрашивать у правительства немецкие предприятия, вкладывающие деньги в развивающихся странах. "Если предприятию из-за экспроприации, войны или нарушения правовых обязательств правительством данной страны приходится списывать свое капиталовложение, то власти Германии компенсируют основную часть потерь", - объясняет газета. По состоянию на июнь 2023 Берлин застраховал таким образом инвестиции примерно на 30 млрд евро.

Для получателей льготных гарантий та сумма, которую им в случае потери инвестиций придется нести самостоятельно, снижена вдвое с 5% до 2,5%. На первый взгляд преимущество не столь уж большое, однако при относительно крупных инвестициях речь идет уже о нескольких миллионах. К тому же обладателям льгот не придется платить пошлину при подаче заявки на гарантии, для них также снижена ежегодная плата за эту государственную услугу.

Кредиты для проектов по переработке сырья

Одновременно с введением новых льготных инвестиционных гарантий министерство экономики ФРГ изменило и правила предоставления гарантий тем предприятиям в Германии, которые выдают кредиты под проекты по освоению за рубежом месторождений полезных ископаемых. До сих пор, поясняет Handelsblatt, льготы предоставлялись проектам только непосредственно по добыче сырья.

Добыча лития в Чили. Правительство ФРГ поощряет немецкий бизнес финансировать добычу и переработку сырья в этой странее Фото: MARTIN BERNETTI/AFP

"Однако наибольшую зависимость мы имеем при переработке сырья", - подчеркнула замминистра Франциска Брантнер и в качестве примера привела добычу лития, который необходим при производстве аккумуляторных батарей для электромобилей. Немецким предприятиям редко продают само сырье, чаще всего они получают его уже в переработанном на месте виде. Впредь правительство ФРГ будет своими гарантиями подстраховывать кредиты и для перерабатывающих производств за рубежом.

Этот расширенный механизм гарантирования кредитов представляет немалый интерес как раз для Казахстана и Узбекистана, которые богаты полезными ископаемыми, стремятся к сотрудничеству с компаниями из Германии, но при этом, естественно, хотели бы развивать на своих месторождениях не только добычу, но и переработку сырья. Теперь можно исходить из того, что немецкий бизнес, связывающий растущие надежды с Центральной Азией, будет охотнее предоставлять финансовые средства для подобных проектов, поскольку Берлин будет страховать эти кредиты.

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