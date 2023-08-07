Берлин расширяет гарантии для немецкого бизнеса в Украине

Правительство ФРГ намерено покрывать немецким компаниям не только имущественный ущерб вплоть до полной потери инвестиций, но и так называемые риски конвертации и трансферные риски по инвестиционным кредитам.

Немецким компаниям, работающим в Украине, будут предоставлены дополнительные возможности для обеспечения безопасности их бизнеса. Как заявили в понедельник, 7 августа, в министерстве экономики ФРГ, с этой целью правительство расширяет свои инвестиционные гарантии.

Согласно принятому решению Берлин намерен покрывать немецким компаниям не только имущественный ущерб вплоть до полной потери инвестиций, но и так называемые риски конвертации и трансфертные риски по инвестиционным кредитам. Речь идет о долгосрочных кредитах, которые, по данным министерства, немецкие компании часто используют для финансирования украинских дочерних предприятий в дополнение к обычному долевому участию. Под конверсионными и трансферными рисками в данном случае понимаются риски, связанные с операциями в иностранной валюте или с трансграничными платежами.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) подчеркнул, что чем теснее будут экономические отношения с Украиной, тем скорее можно будет начать работы по восстановлению страны. "Пока идет война, мы хотим создать условия и нарастить потенциал", - указал он.

По данным федерального министерства экономики, в настоящее время инвестиционными гарантиями для бизнеса с Украиной пользуются четырнадцать немецких компаний с объемом покрытия 280 млн евро. Еще больше предприятий пока только подали заявки.

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