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Губен, 27.03.2023. Представители Rock Tech Lithium, Mercedes-Benz и властей земли Бранденбург дают старт строительству конвертера гидрооксида лития
Представители Rock Tech Lithium, Mercedes-Benz и властей Бранденбурга дают старт строительству конвертера гидрооксида лития, 27 марта 2023 года Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Электромобили "Мерседес" будут работать на литии из Канады

Андрей Гурков
17 мин. назад

Германо-канадский стартап Rock Tech Lithium строит завод в Восточной Германии, чтобы снабжать своего стратегического партнера Mercedes-Benz сырьем для аккумуляторных батарей.

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Немецкий производитель легковых автомобилей премиум-класса Mercedes-Benz Group форсирует переход на выпуск электромобилей. Их ключевым элементом являются аккумуляторные батареи. Поэтому концерн ускоренно создает сейчас на разных континентах мощности по выпуску литий-ионных батарей. Но их необходимо обеспечить сырьем. В Европе этим займется германо-канадский стартап Rock Tech Lithium со штаб-квартирой в Ванкувере.

О стратегическом партнерстве с этой фирмой концерн Mercedes-Benz объявил в августе 2022 года в ходе визита в Канаду канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). На фоне российского вторжения в Украину, заставившего Германию срочно искать альтернативы любым поставкам из России, та поездка дала мощный импульс развитию германо-канадского сотрудничества в энергетической и сырьевой сферах.

Земля Бранденбург: новые заводы благодаря буму электромобилей

Два месяца спустя, в октябре 2022 года, Mercedes-Benz подписал с Rock Tech Lithium соглашение о том, что с 2026 года эта фирма будет ежегодно поставлять автостроителю в среднем 10 тысяч тонн гидрооксида лития, обеспечивая тем самым производство порядка 150 тысяч электромобилей в год. Перерабатывать добываемое в Канаде литиевое сырье будет завод в Германии. Церемония начала его строительства состоялась в конце марта 2023 года.

Литий в виде порошка
Литий обладает наименьшей плотностью среди металлов и поэтому очень легкий Фото: Vulcan Energie/Uli Deck

Завод сооружается в городе Губене в восточногерманской федеральной земле Бранденбург. В последние годы этот регион на территории бывшей ГДР, обладающий большими мощностями по производству электроэнергии из возобновляемых источников, сумел привлечь целый ряд крупных индустриальных проектов, в том числе в области автомобилестроения.

Самый масштабный и известный из них - гигафабрика американской корпорации Tesla в Грюнхайде под Берлином, приступившая к выпуску электромобилей в марте 2022 года. Другой пример - начатое немецким химическим концерном BASF в ноябре 2020-го строительство в Шварцхайде завода по выпуску катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов.

И вот теперь - сооружение конвертера гидрооксида лития в Губене. Этот город с населением в 16 тысяч человек расположен на границе с Польшей. В условиях нарастающего в Германии дефицита квалифицированных кадров это позволит привлекать и польских сотрудников на новое предприятие, которое создаст порядка 170 рабочих мест. Rock Tech Lithium намерена вложить в этот проект примерно 683 млн долларов США.

Участок в 12 гектаров для своего завода в Губене компания Rock Tech Lithium приобрела осенью 2021 года
Участок в 12 гектаров для своего завода в Губене компания Rock Tech Lithium приобрела осенью 2021 года Фото: Mirco Wojnarowicz/Rock Tech Lithium Inc.

"В том, что касается нашего снабжения литием здесь, в Европе, то в будущем Rock Tech будет играть ключевую роль для Mercedes-Benz", - заявил член правления автоконцерна Маркус Шефер (Markus Schäfer) 27 марта на церемонии начала строительства завода в Губене. А региональный министр экономики профессор Йорг Штайнбах (Jorg Steinbach) подчеркнул, что новое предприятие "значительно укрепит позиции Бранденбурга как центра электромобильности и энергетического перехода в Германии".

Литий будут добывать в Канаде и получать путем рециклинга

Сырье для восточногерманского предприятия будет поступать из канадской провинции Онтарио, где компании Rock Tech Lithium начинает осваивать полностью принадлежащее ей месторождение Georgia Lake. Согласно представленному в ноябре 2022 года предварительному технико-экономическому обоснованию проекта (PFS), имеющихся запасов должно хватить на четыре года добычи открытым способом и еще на пять лет подземной разработки.

Март 2023 года. Rock Tech Lithium начала новый этап разведочного бурения на месторождении Georgia Lake
Март 2023 года. Rock Tech Lithium начала новый этап разведочного бурения на месторождении Georgia LakeФото: RockTech Lithium

К тому же в марте 2023 года компания приступила к разведочному бурению на глубине 3500 метров при помощи установки алмазного бурения, и глава стартапа Дирк Харбеке (Dirk Harbecke) выразил надежду, что "наша программа разведочных работ приведет в следующем году к существенному увеличению наших запасов".

Однако сырье для завода в Губене можно будет, естественно, поставлять и с других месторождений. Так, у Rock Tech Lithium есть представительство в Австралии. А в перспективе компания намерена стать "первым в мире производителем лития, работающим по принципу замкнутого цикла". Иными словами, она намерена заняться рециклингом отслуживших аккумуляторных батарей - повторным использованием содержащихся в них ценных ресурсов. На сайте компании указана ее стратегическая цель: к 2030 году "добывать сырье" для завода в Губене на 50% путем утилизации отработавших аккумуляторов.

У Mercedes-Benz будет свой завод для утилизации батарей

Тем же путем идет, кстати, и автостроитель Mercedes-Benz. 3 марта 2023 года концерн дал официальный страт строительству завода по утилизации аккумуляторных батарей в городе Куппенхайме в Баден-Вюртемберге. В этой западногерманской земле расположены его штаб-квартира, головной завод и несколько ключевых предприятий.

Куппенхайм, 3 марта 2023 года. Участники церемонии начала строительства завода Mercedes-Benz демонстрируют знаки химических элементов, что будут получены благодаря рециклингу
Куппенхайм, 3 марта 2023 года. Участники церемонии начала строительства завода Mercedes-Benz демонстрируют знаки химических элементов, что будут получены благодаря рециклингуФото: Mercedes-Benz AG

К механическому дроблению литий-ионных батарей из (пока еще главным образом опытных и предсерийных) электромобилей и плагин-гибридов на новом заводе планируют приступить уже к концу 2023 года. Несколько месяцев спустя должна войти в строй вторая очередь, предполагающая гидрометаллургическую переработку измельченных деталей. Под гидрометаллургией понимают выделение металлов из руд или отходов производства с помощью водных растворов различных химических реагентов.

Mercedes-Benz заявляет, что сможет извлекать из отработанных батарей и повторно пускать в производство свыше 96% использованных в них материалов. Наряду с литием это кобальт, никель и марганец, а также графит, медь, алюминий, железо. Эксперты полагают, что в условиях массового производства утилизировать удастся скорее до 60%.

Смотрите также:

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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