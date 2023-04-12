Электромобили "Мерседес" будут работать на литии из Канады

Немецкий производитель легковых автомобилей премиум-класса Mercedes-Benz Group форсирует переход на выпуск электромобилей. Их ключевым элементом являются аккумуляторные батареи. Поэтому концерн ускоренно создает сейчас на разных континентах мощности по выпуску литий-ионных батарей. Но их необходимо обеспечить сырьем. В Европе этим займется германо-канадский стартап Rock Tech Lithium со штаб-квартирой в Ванкувере.

О стратегическом партнерстве с этой фирмой концерн Mercedes-Benz объявил в августе 2022 года в ходе визита в Канаду канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). На фоне российского вторжения в Украину, заставившего Германию срочно искать альтернативы любым поставкам из России, та поездка дала мощный импульс развитию германо-канадского сотрудничества в энергетической и сырьевой сферах.

Земля Бранденбург: новые заводы благодаря буму электромобилей

Два месяца спустя, в октябре 2022 года, Mercedes-Benz подписал с Rock Tech Lithium соглашение о том, что с 2026 года эта фирма будет ежегодно поставлять автостроителю в среднем 10 тысяч тонн гидрооксида лития, обеспечивая тем самым производство порядка 150 тысяч электромобилей в год. Перерабатывать добываемое в Канаде литиевое сырье будет завод в Германии. Церемония начала его строительства состоялась в конце марта 2023 года.

Литий обладает наименьшей плотностью среди металлов и поэтому очень легкий Фото: Vulcan Energie/Uli Deck

Завод сооружается в городе Губене в восточногерманской федеральной земле Бранденбург. В последние годы этот регион на территории бывшей ГДР, обладающий большими мощностями по производству электроэнергии из возобновляемых источников, сумел привлечь целый ряд крупных индустриальных проектов, в том числе в области автомобилестроения.

Самый масштабный и известный из них - гигафабрика американской корпорации Tesla в Грюнхайде под Берлином, приступившая к выпуску электромобилей в марте 2022 года. Другой пример - начатое немецким химическим концерном BASF в ноябре 2020-го строительство в Шварцхайде завода по выпуску катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов.

И вот теперь - сооружение конвертера гидрооксида лития в Губене. Этот город с населением в 16 тысяч человек расположен на границе с Польшей. В условиях нарастающего в Германии дефицита квалифицированных кадров это позволит привлекать и польских сотрудников на новое предприятие, которое создаст порядка 170 рабочих мест. Rock Tech Lithium намерена вложить в этот проект примерно 683 млн долларов США.

Участок в 12 гектаров для своего завода в Губене компания Rock Tech Lithium приобрела осенью 2021 года Фото: Mirco Wojnarowicz/Rock Tech Lithium Inc.

"В том, что касается нашего снабжения литием здесь, в Европе, то в будущем Rock Tech будет играть ключевую роль для Mercedes-Benz", - заявил член правления автоконцерна Маркус Шефер (Markus Schäfer) 27 марта на церемонии начала строительства завода в Губене. А региональный министр экономики профессор Йорг Штайнбах (Jorg Steinbach) подчеркнул, что новое предприятие "значительно укрепит позиции Бранденбурга как центра электромобильности и энергетического перехода в Германии".

Литий будут добывать в Канаде и получать путем рециклинга

Сырье для восточногерманского предприятия будет поступать из канадской провинции Онтарио, где компании Rock Tech Lithium начинает осваивать полностью принадлежащее ей месторождение Georgia Lake. Согласно представленному в ноябре 2022 года предварительному технико-экономическому обоснованию проекта (PFS), имеющихся запасов должно хватить на четыре года добычи открытым способом и еще на пять лет подземной разработки.

Март 2023 года. Rock Tech Lithium начала новый этап разведочного бурения на месторождении Georgia Lake Фото: RockTech Lithium

К тому же в марте 2023 года компания приступила к разведочному бурению на глубине 3500 метров при помощи установки алмазного бурения, и глава стартапа Дирк Харбеке (Dirk Harbecke) выразил надежду, что "наша программа разведочных работ приведет в следующем году к существенному увеличению наших запасов".

Однако сырье для завода в Губене можно будет, естественно, поставлять и с других месторождений. Так, у Rock Tech Lithium есть представительство в Австралии. А в перспективе компания намерена стать "первым в мире производителем лития, работающим по принципу замкнутого цикла". Иными словами, она намерена заняться рециклингом отслуживших аккумуляторных батарей - повторным использованием содержащихся в них ценных ресурсов. На сайте компании указана ее стратегическая цель: к 2030 году "добывать сырье" для завода в Губене на 50% путем утилизации отработавших аккумуляторов.

У Mercedes-Benz будет свой завод для утилизации батарей

Тем же путем идет, кстати, и автостроитель Mercedes-Benz. 3 марта 2023 года концерн дал официальный страт строительству завода по утилизации аккумуляторных батарей в городе Куппенхайме в Баден-Вюртемберге. В этой западногерманской земле расположены его штаб-квартира, головной завод и несколько ключевых предприятий.

Куппенхайм, 3 марта 2023 года. Участники церемонии начала строительства завода Mercedes-Benz демонстрируют знаки химических элементов, что будут получены благодаря рециклингу Фото: Mercedes-Benz AG

К механическому дроблению литий-ионных батарей из (пока еще главным образом опытных и предсерийных) электромобилей и плагин-гибридов на новом заводе планируют приступить уже к концу 2023 года. Несколько месяцев спустя должна войти в строй вторая очередь, предполагающая гидрометаллургическую переработку измельченных деталей. Под гидрометаллургией понимают выделение металлов из руд или отходов производства с помощью водных растворов различных химических реагентов.

Mercedes-Benz заявляет, что сможет извлекать из отработанных батарей и повторно пускать в производство свыше 96% использованных в них материалов. Наряду с литием это кобальт, никель и марганец, а также графит, медь, алюминий, железо. Эксперты полагают, что в условиях массового производства утилизировать удастся скорее до 60%.

Смотрите также: