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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отдает свой голос на референдуме 30 апреля 2023 года
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отдал свой голос на референдуме 30 апреля 2023 годаФото: Uzbekistan's Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаУзбекистан

Тише воды: как в Берлине прошел визит президента Узбекистана

Михаил Бушуев
1 ч. назад

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в столице Германии с канцлером и президентом ФРГ. Правозащитники требуют, чтобы Берлин не забывал просить Ташкент о соблюдении прав человека.

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Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Берлин сразу после референдума по изменению Конституции мог бы, чисто теоретически, привлечь много внимания западной прессы и общественности: на Запад приезжает глава государства, который только что фактически закрепил за собой власть до 2040, а то и 2042 года. При этом сделано это было благодаря голосованию, которое прошло "в условиях, не отвечающих требованиям политического плюрализма и состязательности", как зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.

Однако Мирзиёеву в Берлине не пришлось выслушивать неприятные вопросы. Не было и крупных демонстраций протеста против его визита. Перед резиденцией президента ФРГ прошел только небольшой пикет, в котором приняли участие три человека. Так что глава Узбекистана без каких-либо помех провел рабочие встречи - сначала с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), позже - с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), вместе с которым Мирзиёев уже вечером 3 мая посетил выставку "Археологические сокровища Узбекистана".

Визит Мирзиёева: о результатах в Берлине слышно мало

По итогам встреч главы Узбекистана с руководством ФРГ не было совместных пресс-конференций, информации о результатах поездки Мирзиёева мало. Единственные подписанные бумаги между главами МИД двух стран - это декларация о расширении сотрудничества. В ней же указана договоренность о том, чтобы начать переговоры о заключении миграционного соглашения об упрощении взаимной реадмиссии, а также облегчении выдачи рабочих и учебных виз. В частности, обсуждается упрощенный приезд в ФРГ медсестер и санитаров, дефицит которых испытывает Германия.

Пикет узбекских активистов перед резиденцией президента ФРГ в Берлине
Пикет узбекских активистов перед резиденцией президента ФРГ в БерлинеФото: Natalia Smolentseva

В пятницу представители правительства ФРГ, комментируя визит Мирзиёева для DW, добавили, что стороны "обсудили вопросы демократии и соблюдения прав человека". Именно этого - поставить вопросы соблюдения прав человека в центр переговоров - требовали перед визитом правозащитники из Берлина, в том числе берлинское бюро организации Human Rights Watch. Однако фокус международного внимания, и в частности внимания властей ФРГ, сместился к Восточной Европе из-за войны России против Украины, так что вопросы соблюдения прав человека в Узбекистане едва ли будут по-настоящему волновать Берлин, опасается узбекская правозащитница Умида Ниязова, которая много лет назад была вынуждена покинуть Узбекистан и живет и работает в Германии. "Вряд ли перед президентом Мирзиёевым (со стороны властей ФРГ - Ред.) серьезно ставится вопрос о демократичности странного референдума, когда одним голосом можно было проголосовать за более, чем 200 изменений в конституцию", - сказала она в интервью DW. Интересы безопасности усилили интерес Берлина к укреплению связей с такими странами, как Узбекистан. В конце прошлого года с этой целью в странах Центральной Азии с визитом побывала глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Правозащитница: "Авторитаризм имеет свойство ухудшаться"

Действующее руководство в Ташкенте провело "некоторые либеральные реформы", и за Мирзиёевым до сих пор "тянется шлейф реформатора", говорит Ниязова. Некоторые свободы сохраняются и сегодня, говорит она: "В социальных сетях, в интернете. Сравнивая с самыми репрессивными годами правления Ислама Каримова (первый президент Узбекистана - Ред.), ситуация лучше. Но я могу сама подтвердить, что режим Каримова в течение 27 лет не был одинаково репрессивным. Были периоды, когда казалось, что ситуация улучшается". Однако, по ее словам, в целом "авторитаризм имеет свойство ухудшаться", что заставляет ее беспокоиться.

Правозащитница Умида Ниязова, фото из архива
Правозащитница Умида НиязоваФото: Daria Bryantseva

В Берлине президент Узбекистана наверняка обсуждал развитие экономических отношений с Германией, которые с его приходом к власти развиваются очень динамично. Внешнеторговый оборот стран вырос, Германия - важнейший партнер Узбекистана в Евросоюзе. Умида Ниязова говорит, что охотно верит в стремление главы узбекского государства развивать экономику, но сомневается, что руководство Узбекистана понимает, что экономика не будет развиваться без рамочных условий. "Верховенство закона, независимый суд - это важнейшие институты для того, чтобы развивалась экономика", - добавляет Ниязова.

Правозащитница не спешит делать прогнозы о том, как в ближайшее время будет развиваться ситуация в Узбекистане. "Никто не знает, возможно ли обратно вернуть джина свободы в бутылку", - добавляет она. Но тенденция последнего года, по ее мнению, показывает, что в целом курс на реформы ослаб, а давление на СМИ и журналистов возросло. "Если такого рода сигналы будут усиливаться, то и авторитарная система будет усиливаться. А такие системы никогда не доводили до хорошего, проблемы будут только накапливаться. Даже хорошие макроэкономические показатели необязательно улучшат жизнь людей, если будут процветать коррупция и неравенство", - резюмировала Умида Ниязова.

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