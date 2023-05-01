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На референдуме в Узбекистане
На референдуме в УзбекистанеФото: Temur Ismailov/AFP
ПолитикаУзбекистан

Наблюдатели ОБСЕ подвергли критике референдум в Узбекистане

Сергей Куприков
1 ч. назад

В ходе подготовки референдума отсутствовали открытые дебаты по некоторым острым вопросам, считают западные наблюдатели.

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Миссия наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ) считает, что референдум по поправкам в Конституцию Узбекистана прошел в условиях, не отвечающих требованиям политического плюрализма и состязательности. Об этом в понедельник, 1 мая, заявил глава миссии Альберт Йонссон.

Он отметил, что референдум был представлен как продолжение более широких реформ, а процесс консультаций в целом был всеобъемлющим, но в нем отсутствовали открытые дебаты по некоторым острым вопросам. Организованной оппозиции поправкам не было, и в целом процесс референдума подчеркнул необходимость дальнейшего поощрения альтернативных политических взглядов, уважения основных свобод и предоставления возможностей для развития независимого гражданского общества.

БДИПЧ обеспокоено отсутствием дебатов по ряду спорных вопросов

"Недавние реформы принесли долгожданные изменения, которые улучшили некоторые сферы, но они еще не привели к подлинному политическому плюрализму, когда различные взгляды всегда учитываются", - сказал Йонссон на пресс-конференции. По его словам, "еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем основные права, такие как свобода слова, собраний и ассоциаций, будут полностью соблюдаться". Тот факт, продолжил он, что поправки, затрагивающие до двух третей основного закона страны, вынесены на голосование единым пакетом, не дал возможности избирателям сделать выбор по каждому отдельному вопросу.

В то время как некоторые из изменений, по которым проводилось голосование, были расценены как улучшение, ведущее к большему гендерному равенству и увеличению социальной помощи гражданам, наблюдатели БДИПЧ выразили обеспокоенность по поводу отсутствия дебатов по ряду спорных вопросов. Кампания, проводимая государственными служащими и парламентскими партиями, соответствовала правительственному продвижению поправок, ставя под вопрос принцип разделения государства и партии. Помимо случаев давления на общественность с целью заставить ее участвовать в мероприятиях, продвигающих поправки, наблюдатели отметили широкое злоупотребление административными ресурсами.

Президент Мирзиёев может оставаться главой Узбекистана до 2040 года

Участники референдума, прошедшего в Узбекистане 30 апреля, одобрили поправки к Конституции. По предварительным данным Центризбиркома, за реформу Основного закона высказались 90,21% участников голосования, против были лишь 9,35%. Явка составила 84,54%.

В Конституцию Узбекистана внесены политические поправки: в частности, президент сможет править не пять, а семь лет (не более двух сроков подряд). С учетом нормы о возможности снова участвовать в выборах, правящий с 2016 года президент Шавкат Мирзиёев может оставаться главой государства до 2040 года.

Среди одобренных нововведений - также расширение пунктов о равных правах мужчин и женщин, запрете на принудительный детский труд, ответственность за вмешательство в работу СМИ.

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