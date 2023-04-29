Референдум в Узбекистане, или Операция пожизненный президент

30 апреля в Узбекистане должен состояться референдум - на голосование вынесены значительные изменения в конституции страны. Поправки в частности позволят президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву обойти действующие ныне ограничения в два срока. В новом проекте президенту дается право аннулировать предыдущие сроки правления и вновь выдвинуть свою кандидатуру после окончания действующего срока в 2026 году.

То, что власти в Ташкенте постараются внести изменения в конституцию, не стало сюрпризом для экспертов. "Это было для всех наблюдателей ожидаемым ходом - такой "план А" по транзиту власти от самого себя к самому себе", - говорит аналитик Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров. Более того, по его словам, команда Мирзиёева учла опыт лидеров других авторитарных стран, которые в недавнем прошлом совершали аналогичные изменения. "В новой предлагаемой редакции узбекской конституции есть отдельный пункт, в котором говорится, что высшие чиновники, включая президента, имеют право переизбраться с нуля. В этом смысле новая конституция имеет краткосрочные цели: Мирзиёев использует ее уже в скором времени в своих личных интересах", - замечает политолог Умаров. Новая конституция даст право президенту продлить сроки правления, включая действующий, с пяти до семи лет, что откроет возможности для Мирзиёева фактически пожизненного правления - теоретически вплоть до 2042 года.

Мирзиёев был объявлен победителем президентских выборов 2021 года. Для него это второй президентский срок Фото: Vladimir Smirnov /ITAR-TASS/imago images

Мирзиёев обещает либерализацию, но сохранит "президентоцентричную" систему

Но вопросы президентского правления составляют лишь небольшую часть новвоведений. Основная масса изменений - это практически две трети текста конституции - посвящены планируемым мерам либерализации в стране. Референдум подается как ответ на запрос узбекистанского общества по дальнейшей демократизации, говорит Умаров. "Словно не власть их хотела, а люди просили эту самую власть об изменениях, и все эти поправки подаются как поправки от народа. Но если мы посмотрим на текст поправок, мы не увидим ничего, что говорило бы о реальной демократизации", - заключает политолог.

Изменения в тексте конституции остаются "серой теорией", истинное значение имеет только их реализация, говорит научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment). "Очевидно, что власти сфокусированы прежде всего на продлении полномочий президента. Вторую часть, с обещаниями либерализации, тоже стоит воспринимать всерьез, чтобы по ним оценивать действия Мирзиёева в последующие годы. Я однако не берусь прогнозировать, насколько эти обещания будут реализованы и будут ли вообще", - заметила немецкая эксперт по странам Центральной Азии.

Какой-то содержательной новизны в тексте поправок Темур Умаров не наблюдает. По его словам, большинство пассажей скопированы в новый проект из других кодексов и республиканских законов, говорит Умаров: "Гарантии, что теперь они будут соблюдаться, никто дать не сможет". Политолог также обращает внимание на то, что нововведения никак не меняют правила работы политической системы Узбекистана. "На президенте смыкается все, и от него исходят основные инициативы. Парламент даже теряет право утверждать премьер-министра. В новой версии конституции это слово поменяли на "одобряет". Система становится еще более президентоцентричной, а это не признак демократизации или либерализации системы в целом", - заключил политолог центра Карнеги.

Почему сейчас? Пауза после протестов в Каракалпакстане

Референдум планировался не в апреле, а раньше, говорят эксперты, но властям пришлось отложить его. "Время для проведения референдума после трудной зимы с перебоями в подаче энергии не самое удачное, но постепенно начинает давить время - половина срока правления (Мирзиёева. - Ред.) прошла, и президенту нужны доказательства его интереса к реформам, отсюда обещания либерализации", - поясняет Эшмент. Одобрение поправков власти в Ташкенте смогут интерпретировать как доказательство оказанного доверия на случай, если трудности в экономике потребуют непопулярных мер, поясняет она.

Жестокое подавление протестов в Каракалпакстане закончилось вынесением больших тюремных сроков задержанным Фото: Galym Ageleuow

Причина переноса на апрель объясняется неудачей первой попытки провести конституционные изменения, которая привела к протестам в Каракалпакстане летом прошлого года, напоминает Темур Умаров. В первой редакции изменений Ташкент намеревался отказать этой республике в автономии. "Людям это не понравилось, они вышли на многотысячные протесты. Протесты окончились кроваво, и узбекская власть взяла довольно большую паузу, чтобы опубликовать новую версию", - напоминает ход недавних событий Умаров. В нынешней версии, вынесенной на голосование 30 апреля, автономия Каракалпакстанасохраняется, что, по мнению Умарова, говорит о том, что президент не захотел рисковать, сохранив, однако, увеличение сроков своего президентства, будучи уверенным, что против таких мер граждане протестовать не будут. "И я в этой оценке с узбекскими властями, скорее, согласен. Потенциала для общереспубликанского протеста против централизации власти в одних руках пока нет", - уверен Умаров.

Каракалпакстан остается самым заброшенным и самым бедным регионом Узбекистана, а причины для недовольства местного населения остаются, даже если вопрос автономии снят, добавляет Беате Эшмент: "Именно поэтому перед референдумом туда отправился Мирзиёев и сделал ряд громких обещаний улучшить ситуацию". Новых волнений в Каракалпакстане во время или непосредственно после референдума эксперты не ожидают.

Эффект дежавю: в 2002 году президент Узбекистана уже продлял себе полномочия

Заметка для любителей истории: в 2002 году власти Узбекистана уже утверждали через референдум продление президентского срока с пяти до семи лет - тогда во главе страны стоял предшественник Мирзиёева Ислам Каримов. "Эффект дежавю есть, хотя не скажу, что можно проводить прямые параллели. Люди немного больше включены в политическую жизнь, в большой степени из-за того, что у них есть доступ к информации. Другой вопрос, насколько это объективная информация. Но общество уже не такое пассивное, как при первом президенте", - считает Темур Умаров.

Эффект дежавю может возникнуть сразу по нескольким причинам, добавляет Эшмент. "Уж очень распространенная", по ее словам, практика изменений конституции через референдумы в Центральной Азии - в прошлом году подобное голосование было проведено в Казахстане, напомнила политолог. Отличия от 2002 года провести трудно, потому что, по убеждению немецкого политолога, до сих пор неясно, каким политическим курсом будет идти президент Узбекистана. "Он не демократ, хотя и (пока) не диктатор, как Каримов. Но, как и в 2002 году, изначально ясно, что изменения в конституцию будут приняты большинством голосов", - заключила Беате Эшмент из ZOiS.

Мирзиёев закрепит успех в Берлине?

Сразу после референдума в начале мая Шавкат Мирзиеёев должен отправиться с визитом в Берлин. "Визит в Европу, в Германию очень важен, чтобы продемонстрировать и своему обществу, и внешнему международному сообществу, что Узбекистан "рукопожатен" в странах, которые считаются настоящими демократиями, и та конституция, которая была принята, не выглядит чем-то, с чем не пускают в развитый мир", - объясняет Темур Умаров.

У Мирзиёева, без сомнений, "не совсем уж плохая" репутация в Европе, согласна и Эшмент. И даже если его "либерализация" продвигается очень медленно, ее результаты здесь признают, добавляет она. "Означает ли это, что он станет окончательно принят и признан тут - покажет время", - заключила эксперт ZOiS.

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