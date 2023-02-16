Дело о протестах в Нукусе: что беспокоит правозащитников

Правозащитники обеспокоены ходом в Узбекистане судебного процесса по делу о волнениях в каракалпакском Нукусе. Ряду их участников уже вынесли обвинительные приговоры. Подробности - у DW.

В Бухарском облсуде продолжается процесс по делу протестовавших в Нукусе с 1 по 3 июля 2022 года против проекта новой Конституции Узбекистана, в котором, среди прочего, из описания статуса Республики Каракалпакстан было убрано определение "суверенная". Протесты тогда переросли в столкновения их участников с милицией.

Правозащитники и родственники осужденных рассказали DW об обстоятельствах процесса, которые вызывают у них обеспокоенность.

На скамье подсудимых и юристы, и журналисты

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, из 516 задержанных участников волнений в административном центре каракалпакской автономии Нукусе до суда были доведены дела в отношении 171 человека. Большинству подсудимых инкриминируют организацию массовых беспорядков, распространение идей сепаратизма, нападения на милиционеров и намеренное перекрытии дорог. Некоторых также обвиняют в активной помощи Даулетмурату Тажимуратову, которого в Узбекистане считают лидером сепаратистских выступлений в Каракалпакстане.

Нацгвардия Узбекистана на улицах Нукуса, 3 июля 2022 года Фото: KUN.UZ/Handout/REUTERS

Впрочем, в Бухарском облсуде сейчас рассматриваются дела не всех обвиняемых - следствие разделило их на несколько групп. Процесс по делу первой группы - 22 участников волнений в Нукусе - проходил с начала декабря прошлого года до 31 января нынешнего. В итоге всех подсудимых признали виновными и приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 16 лет. Шестеро из них наказаны условно с испытательным сроком. С 6 февраля идут слушания по делам еще 39 задержанных в июле 2022 года. Внесение приговоров им ожидается конце февраля - начала марта.

На скамье подсудимых, среди прочих, были и находятся несколько юристов, учителей, спортивных тренеров, а также представителей СМИ. Ряд журналистов значатся в числе организаторов "беспорядков в Каракалпакстане". Один из них - Даулетмурат Тажимуратов, которого 31 января осудили на 16 лет лишения свободы, признав виновным, в том числе, в организации заговора с целью захвата власти.

Сестра о брате-журналисте

Сестра Даулетмурата Тажимуратова Мария в беседе с DW призналась, что до сих пор не понимает, почему ее брата считают лидером сепаратистов и организатором беспорядков. "У него награды были, грамоты от правительства и парламента Каракалпакстана, других госорганов Узбекистана. Вся его вина лишь в том, что он одним из первых обратил внимание на принятый без учета мнения населения проект поправок в Конституцию Узбекистана, которые отменяли суверенный статус Каракалпакстана", - отмечает Мария Тажимуратова.

Мария Тажимуратова Фото: Anatolij Weißkopf/DW

По ее словам, как только Даулетмурат узнал о поправках, которые тогда еще не вступили в силу, он записал видеообращение, а во время посещения мечети стал предлагать провести 1 июля мирный митинг в центре Нукуса. "Все, с кем он разговаривал, поддержали его идею. Но 1 июля в дом родителей, где он проживал, через окно ворвались силовики и в неизвестном направлении увезли вместе c Даулетмуратом всех мужчин нашей семьи", - вспоминает Мария Тажимуратова, добавляя, что кроме ее брата всех остальных сразу отпустили.

Обвинения без всяких подробностей

Глава казахстанского правозащитного фонда Liberty Галым Агелеуов внимательно следит за судебным процессом в Бухаре. В интервью DW он объяснил, что прошлогодние волнения в Нукусе заинтересовали его, поскольку по своему сценарию и ходу расследования дела все это очень похоже на протесты и беспорядки в январе 2022 года в Казахстане.

Галым Агелеуов Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Агелеуов присутствовал на одном из заседаний Бухарского облсуда и обратил внимание на ряд, по его мнению, важных деталей. Он был во время вынесения приговора первым участникам нукусских событий, говорил с родственниками осужденных.

"Оказывается, никому из них не дали копий обвинительных заключений. Их выдали только адвокатам, которым запретили показывать кому-либо эти документы. То есть суд в Бухаре идет открыто, но без раскрытия подробностей. Поэтому понять, за что именно подсудимые получили длительные сроки, невозможно", - констатирует Агелеуов. И указывает, что несколько осужденных, в том числе Даулетмурат Тажимуратов, не согласились с приговором и заявили о намерениях подать апелляцию.

Неожиданные решения суда

Член созданной в Узбекистане парламентской комиссии по проведению расследования событий в Нукусе правозащитница Гулноз Мамарасулова, напротив, видит больше положительных моментов в проведении открытого процесса в Бухаре. Позитивным обстоятельством она назвала условные приговоры шести подсудимым, в том числе и активно освещавшей волнения в Каракалпакстане журналистке Лолагул Каллыхановой, которых следствие причисляло к основным организаторам протестов в Нукусе. Им дали от 5 до 8 лет, но сразу освободили.

"Я не ожидала такого шага со стороны суда, учитывая выдвинутые против этих людей обвинения. Кроме того, судья подчеркнул, что все недовольные вынесенными приговорами могут оспорить их через апелляционный суд. Думаю, этой возможностью воспользуется все подсудимые, потому что большинство из них вместе со своими адвокатами активно защищались по ходу", - заметила в разговоре с DW Мамарасулова.

Одной из главных проблем судебного процесса в Бухаре узбекистанская правозащитница назвала недостаточную вместимость зала заседаний, где озвучивались приговоры. "Это вызвало некоторое негодование у родственников подсудимых, которым разрешили присутствовать в зале суде. Кроме того, там было много представителей СМИ. Думаю, что на второй стадии процесса, когда будут оглашать приговоры еще 39 фигурантам дела, эта проблема будет учтена", - надеется Гулноз Мамарасулова.

Она - единственная из узбекистанских правозащитников, кто согласился поговорить с DW на тему суда по делу участников протестов в Нукусе. Остальные под разными предлогами обсуждать все, что связано с Каракалпакстаном, наотрез отказались, сославшись на отсутствие информации.

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