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Фура, сожженная в ходе протестов в столице Каракалпакстана Нукусе, 3 июля 2022 годаФото: KUN.UZ/REUTERS
ПолитикаУзбекистан

В Узбекистане начали судить противников реформы конституции

Анна Мельникова
41 мин. назад

Летом в Узбекистане прошли массовые акции протеста против поправок, лишающих республику Каракалпакстан суверенитета. В результате столкновений погибли 18 человек, еще 243 были ранены.

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В Бухарском областном суде начались заседания по делу о протестах в Каракалпакстане - крупнейшей республики в составе Узбекистана. Летом ее жители вышли на акции протеста против изменения конституции, которое повлекло бы за собой потерю суверенитета Каракалпакстана. Об этом сообщили в понедельник, 28 ноября, местные издания "Даракчи" и "Газета.uz".

Слушание идет в открытом режиме, пресс-служба Верховного суда Узбекистана опубликовала в Telegram-канале фото и видео с заседания. 22 фигурантам дела предъявили обвинения по 11 уголовным статьям, среди которых разбой, массовые беспорядки, хулиганство, посягательство на конституционный строй, незаконное завладение оружием. Двадцать подсудимых находятся в СИЗО, один - под домашним арестом, еще один был отпущен на общественные поруки.

В числе обвиняемых - журналисты Даулетмурат Таджимуратов и Лолагул Каллыханова, директор спортивного колледжа Азамат Турданов, блогеры Бахтияр Кадырбергенов и Азамат Нуратдинов, начальник УМВД Каракалпакстана Полат Шамшетов, университетский преподаватель Разбек Бекмуратов. Все фигуранты дела, за исключением казахов Сейдабуллы Медетова и Нурлана Найыпова, каракалпаки по национальности. Процесс ведется на каракалпакском языке.

Протесты в Каракалпакстане

В столице Каракалпакстана Нукусе и других городах 1 июля вспыхнули протесты, причиной которых стал проект поправок к конституции Узбекистана. Планируемые изменения предполагали, что положение о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение будет упразднено. На следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в республике режим ЧП, действовавший с 3 по 21 июля. Власти заявляли, что противники конституционной реформы пытались захватить административные здания и "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане". 

В результате столкновений демонстрантов и силовиков погибли, по подсчетам прокуратуры, 18 человек, еще 243 получили ранения и травмы. Для подавления протестов, как передавало независимое медиа Hook, применялись дымовые шашки, резиновые пули, водометы, слезоточивый газ и глушение мобильного интернета. Службы безопасности задержали более 500 участников акций. Мирзиёев в итоге пообещал не лишать Каракалпакстан автономии.

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