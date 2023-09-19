Украина и Центральная Азия заменят бизнесу ФРГ Россию

Верхнюю строчку в списке приоритетов занимает теперь восстановление экономики Украины, особое внимание уделяется развитию делового сотрудничества с государствами Центральной Азии, высокими темпами продолжается размежевание с Россией, она как торговый партнер стремительно теряет значение, обвальное падение экспорта на российский рынок удалось компенсировать благодаря росту поставок в другие страны восточноевропейского региона. Таковы некоторые ключевые заявления, прозвучавшие 19 сентября в Берлине на пресс-конференции Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA).

Приоритетное значение Украины для бизнеса ФРГ

Окончательно прошли те недавние времена, когда эта влиятельная лоббистская организация немецких компаний, занимающихся бизнесом с 29 странами в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, критиковала санкции против РФ, защищала "Газпром", поддерживала строительство "Северного потока-2" и на своих пресс-конференциях всегда делала особый упор на сотрудничестве с Россией.

Нынешним летом в организации сменилось руководство, это была его первая совместная пресс-конференции, и новая председательница Восточного комитета Катрина Клаас-Мюльхойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser) начала свое выступление с недвусмысленного заявления: "Украина пользуется нашей безоговорочной солидарностью. Надеюсь, это безумие как можно скорее закончится".

Сентябрь 2022 года. Тушение пожара на электростанции в Харькове после попадания российской ракеты Фото: Kostiantyn Liberov/AP/picture alliance

Однако немецкий бизнес не собирается ждать окончания войны: за восстановление украинской экономики надо браться уже сейчас, украинцы должны видеть перспективы ее развития, это морально поддержит их, подчеркнула предпринимательница Катрина Клаас-Мюльхойзер. Она является основной владелицей крупнейшего немецкого производителя сельскохозяйственной техники Claas и возглавляет его наблюдательный совет.

По ее словам, весьма показательно, что украинским предприятиям, несмотря на войну, удается сохранять производство. Продолжают работать и представленные в Украине немецкие фирмы, а некоторые даже инвестируют в расширение своего бизнеса, отметила глава Восточного комитета. Она упомянула, в частности, химико-фармацевтический концерн Bayer, который вкладывает 60 млн евро в строительство завода по производству семян, производителей стройматериалов Fixit и Knauff, а также компанию Notus Energy, которая буквально на днях подписала предварительные договоренности о сооружении в зоне Чернобыля ветропарка для снабжения Киева и его окрестностей "зеленой" электроэнергией.

Сотрудничество с Центральной Азией: сырье и энергетика

Восточный комитет выступает одним из организаторов 6-го Германо-украинского экономического форума, который пройдет в Берлине 24 октября. Ожидается, что в нем примет участие канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). А уже в конце следующей недели в Берлине намечается, как сообщили на пресс-конференции, не называя конкретной даты, саммит канцлера Германии с президентами пяти государств Центральной Азии. Это должно дать новый сильный импульс развитию экономического сотрудничества с этим регионом, интерес к которому на фоне войны в Украине быстро растет как в политическом Берлине, так и в немецких деловых кругах.

Июнь 2023 года. Премьер-министру Казахстана Смаилову и президенту ФРГ Штайнмайеру представляют водородный проект на побережье Каспийского моря Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Интерес этот связан как с богатыми сырьевыми ресурсами государств Центральной Азии, так и с их огромным потенциалом в области энергетики. "Энергетика и без России останется для нас одной из ключевых тем", - подчеркнул на пресс-конференции новый заместитель председателя Восточного комитета Кристиан Брух (Christian Bruch), генеральный директор компании Siemens Energy.

Речь идет, по его словам, о самых разных направлениях сотрудничества: это и повышение энергоэффективности, и снижение выбросов парниковых газов путем перехода с угля на газ, и совместное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и производство "зеленого" водорода. В этой связи Кристиан Брух напомнил о мега-проекте на пустынных территориях в западной части Казахстана, с которым в июне во время своего визита в эту страну ознакомился президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Там планируется развернуть широкомасштабное производство "зеленого" водорода с помощью "зеленой" электроэнергии, вырабатываемой гигантскими ветропарками и солнечными электростанциями.

Свертывание сотрудничества с Россией

Весьма символично, что на России Катрина Клаас-Мюльхойзер остановилась лишь в самом конце своего выступления на пресс-конференции. "Разрыв связей с российским рынком идет высокими темпами, - подчеркнула она. - Среди международных торговых партнеров Германии Россия в течение года опустилась с 14 на 36 место".

В первые семь месяцев 2023 года германо-российский торговый оборот рухнул по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 76%, что в значительной мере связано с прекращением поставок российских энергоносителей - природного газа, нефти, угля. Что же касается немецкого экспорта в РФ, то он упал за этот период на 40% и теперь состоит преимущественно из продукции, связанной с лекарствами, здравоохранением и сельским хозяйством. Все это не подпадает под санкции.

В то же время "в первые семь месяцев 2023 года немецкий экспорт в 29 стран, с которыми работает Восточный комитет, вырос почти на два процента до 161 млрд евро", - сообщила Катрина Клаас-Мюльхойзер, так что другие рынки сбыта в регионе помогли более чем компенсировать потери в России. При этом она отметила особо заметный рост поставок немецкой продукции в Румынию, Венгрию, Словакию, в некоторые страны Центральной Азии и в Украину. Но самыми крупным торговым партнером Германии в регионе была и остается Польша.

"Не надо дискриминировать оставшихся в России"

Тема санкций против РФ не раз затрагивалась на пресс-конференции и в выступлении главы Восточного комитета, и в ее ответах на вопросы журналистов. Катрина Клаас-Мюльхойзер заверила, что никакого масштабного нарушения санкционного режима со стороны немецких компаний нет. Она призвала не делать поспешных выводов из значительного роста немецкого экспорта в некоторые страны Центральной Азии и Южного Кавказа, которые заподозрили в том, что они стали перевалочными пунктами для так называемого параллельного импорта в Россию.

В сентябре 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл завод фирмы Claas в Петропавловске Фото: CLAAS KGaA mbh

По подсчетам Восточного комитета, в абсолютных цифрах рост поставок в эти регионы сравнительно небольшой и никак не может удовлетворить потребности России в импортной продукции. Куда важнее, подчеркнула Катрина Клаас-Мюльхойзер, политически влиять на те многочисленные крупные страны, которые не присоединились к западным санкциям. Предпринимательница призвала общественность Германии не дискриминировать те немецкие компании, которые по разным причинам продолжают вести бизнес в России, не нарушая при этом санкционный режим. К ним, следует отметить, относится и ее собственная фирма Claas, которая выпускает на своем заводе в Краснодаре комбайны и другую сельскохозяйственную технику.

Катрина Клаас-Мюльхойзер выступила также против полного ухода с российского рынка европейских банков, поскольку необходимо "держать открытыми хоть какие-то платежные каналы". Тем самым она фактически поддержала продолжение работы в России австрийского Raiffeisen Bank International (RBI).

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