Концерн Claas осуждает Россию, но хочет остаться на ее рынке

"Мы не можем и не хотим уходить из одного из важнейших в мире сельскохозяйственных регионов. Но ситуация очень неопределенная, поэтому мы не даем никаких прогнозов", - так нынешнее состояние бизнеса в России описал новый глава крупнейшего немецкого производителя сельхозтехники Claas Ян-Хендрик Мор (Jan-Hendrik Mohr). Выпуск комбайнов на заводе в Краснодаре остановлен, большинство его сотрудников пришлось уволить, однако поставки зерноуборочной техники в РФ продолжаются, такая продукция не под санкциями, в отличие от тракторов, хотя получать деньги за свой товар становится все труднее.

Claas доволен бизнесом в Узбекистане и Казахстане

Обо всем этом Ян-Хендрик Мор, ставший генеральным директором Claas четыре месяца назад, рассказал в своем первом большом интервью для СМИ. Он дал его газете Süddeutsche Zeitung (SZ), и ее корреспонденты значительную часть опубликованной 31 июля беседы посвятили взаимоотношениям этого концерна с Россией.

Ведь до недавних пор это была одна из тех немецких фирм, которые практически всегда упоминались, когда речь заходила об успешном развитии германо-российского экономического сотрудничества. Теперь же на нее часто указывают как на крупного плательщика налогов в бюджет воюющей России. Одновременно эта компания активно осваивала и рынки других постсоветских стран с большим аграрным производством, прежде всего - зерновых культур.

В сентябре 2021 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально открыл завод Claas в Петропавловске Фото: CLAAS KGaA mbh

Этой экспансии целенаправленно содействовала Катрина Клаас-Мюльхойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser), основная владелица семейного предприятия Claas и глава его наблюдательного совета. На протяжении последних десяти лет она входила в правление Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft), а теперь, в июне 2023, даже стала новым председателем этой влиятельной организации, которая лоббирует интересы немецких фирм, ведущих бизнес в Восточной Европе и на территории бывшего СССР.

Так что далеко не случайно, что Ян-Хендрик Мор, отвечая на вопрос Süddeutsche Zeitung, в каких именно регионах дела у концерна с годовой выручкой в 4,9 млрд евро идут сейчас особенно хорошо, после Европы и Америки особо выделил в Азии Узбекистан и Казахстан. А вот в России и Украине, добавил он, "бизнес в результате войны сильно пострадал".

Важность "зерновой сделки" и альтернативных маршрутов

На вопрос журналистов, как концерн справляется с ситуацией, когда эти два очень крупных производителя зерна вдруг оказались в состоянии войны друг с другом, генеральный директор Claas ответил: "Мы осуждаем нападение России на Украину. Эта война на время разрушила надежды на дальнейшее единение Европы".

Обе страны, напомнил Ян-Хендрик Мор, "чрезвычайно важны" для обеспечения продовольствием населения планеты. "Поэтому там должно продолжаться сельскохозяйственное производство. А для этого требуются машины для сбора урожая. Каждое отдельное зерно, которое отправляется на судне по Черному морю в Африку, до этого должно пройти через зерноуборочный комбайн. Вот почему так важно, чтобы для сельскохозяйственной техники частично были сделаны исключения из санкций, точно так же, как для лекарств и медицинской техники", - подчеркнул глава Claas.

Новый генеральный директор концерна Claas Ян-Хендрик Мор Фото: CLAAS Gruppe

Он заверил журналистов, что концерн не нарушает введенных против РФ санкций и что это, по его словам, подтвердили как внутренние расследования в фирме, так и заключения экспертов со стороны. Дело в том, что тракторы, в отличие от комбайнов, находятся под санкциями, поскольку причислены к продукции двойного назначения, которую можно использовать и в военных целях.

Журналисты спросили гендиректора Claas, как он относится к тому, что "Россия остановила "зерновую сделку". В данном контексте собеседник не стал напрямую осуждать РФ, а только заметил, что "это фрустрирует". "Меньше всего это ударит по России, там пшеницы в избытке. Нас в Европе это тоже мало затронет, потому что у нас достаточно покупательной способности, чтобы перекупить продукты питания у других. Это ударит по беднейшим из бедных, по тем, кто и так уже голодает", - подчеркнул Ян-Хендрик Мор.

Немецкий топ-менеджер убежден: "Очень важно, чтобы обе страны могли продолжать производить и экспортировать зерно. Для этого важны альтернативные маршруты".

Завод в Краснодаре перед войной вышел на пик мощности

Claas продолжает экспортировать в РФ комбайны, поскольку "выпускаемая нами техника, по сути дела, вносит вклад в обеспечение всего мира продовольствием", отметил глава концерна. При этом он не стал уточнять, где именно выпускается экспортируемая в РФ техника. Однако в другом месте интервью есть фраза о том, что "в Китае мы производим для местного рынка, но все чаще и на экспорт". На вопрос журналистов, а оплачивает ли Россия поставляемую ей технику, Ян-Хендрик Мор многозначительно ответил: "С этим становится все труднее".

А вот на своем заводе в Краснодаре Claas выпуск комбайнов прекратил, сообщил глава концерна: "В настоящий момент мы больше не производим комбайны в Краснодаре. Нам, к сожалению, пришлось расстаться с сотрудниками. Тем, кто еще остался, мы продолжаем платить зарплату". Однако на официальном сайте российского подразделения концерна Claas ничего такого не найти.

В феврале 2022 года завод Claas в Краснодаре вышел на пик своей мощности. Теперь он простаивает Фото: Igor Onuchin/TASS/dpa/picture alliance

Впрочем, чего удивляться, если последняя новость на этом сайте, касающаяся предприятия на Кубани, датирована 1 февраля 2022 года. Горькая ирония состоит в том, что за 24 дня до начала полномасштабного российского вторжения в Украину концерн с гордостью сообщал о том, что "краснодарский завод "КЛААС" вышел на максимальную производительность. В 2022 году на предприятии начали производить по 7 зерноуборочных комбайнов TUCANO в день". В том же сообщении говорилось, что расширение производственных мощностей сопровождалось увеличением штата на треть, что конкурс на каждую вакантную должность составлял от 13 до 28 человек.

Что будет дальше с простаивающим на юге России заводом, который был открыт в 2005 году, в 2015 году после ввода в строй второй очереди значительно нарастил мощности, в 2016-м первым подписал специнвестконтракт в РФ, а в 2021 прошел очередную модернизацию, в штаб-квартире концерна Claas в городке Харзевинкель не знают. На вопрос SZ, нет ли опасений, что это предприятие ждет та же участь, что и недавно фактически национализированное российское подразделение французского концерна Danone, Ян-Хендрик Мор ответил: "В экстремальном случае такое возможно. Мы очень внимательно следим за ситуацией".

Восточный комитет готовится к восстановлению Украины

За тем, что происходит сейчас в России с этим и другими инвесторами из Германии, внимательно следят и в Берлине, в Восточном комитете немецкой экономки, который теперь возглавляет владелица концерна Claas Катрина Клаас-Мюльхойзер. Выступая 14 июня после своего избрания, она заявила, что "после российского нападения на Украину многие предприятия вынуждены совершенно по-новому выстраивать свои деловые связи в нашем регионе".

Катрина Клаас-Мюльхойзер контролирует семейный бизнес и возглавляет Восточный комитет немецкой экономики Фото: Anton Vaganov/picture alliance/dpa/TASS

На практике это часто означает переориентацию с российского рынка на другие постсоветские страны. В том числе на Украину: подготовка к участию в ее будущем восстановлении является сейчас одной из основных задач Восточного комитета, подчеркнула его новая руководительница.

Так что концерн Claas, будучи крупнейшим в мире производителем зерноуборочных комбайнов, будет стремиться продолжить работу на рынках таких двух крупных производителей зерна, как Россия и Украина. Это один из ключевых тезисов интервью генерального директора Яна-Хендрика Мора газете Süddeutsche Zeitung. В то же время он допускает дальнейшее ухудшение условий ведения бизнеса в России.

В этой ситуации особое значение приобретает развитие сотрудничества с Украиной, что станет одной из ключевых задач владелицы концерна Катрина Клаас-Мюльхойзер. Она займется этим одновременно на двух постах: как глава наблюдательного совета компании и как руководительница лоббистской организации немецкого бизнеса.

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