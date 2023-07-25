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ЕС может экспортировать 4 млн тонн украинского зерна в месяц

Ксения Польская Брюссель
19 мин. назад

В ЕС готовы рассматривать варианты субсидий транспортным компаниям, перевозящим зерно из Украины, задействование портов на Балтике и другие меры. Экспорт можно довести до 4 млн тонн в месяц, уверены в Брюсселе.

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Украинское зерно на рынке в Сомали
Украинское зерно на рынке в СомалиФото: FEISAL OMAR/REUTERS

Евросоюз должен рассмотреть вариант предоставления субсидий для транспортировки украинского зерна по "линиям солидарности" - с таким предварительным предложением выступил еврокомиссар Януш Войцеховский после прошедшего в Брюсселе во вторник, 25 июля, заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству.

Он пообещал представить эту позицию в Еврокомиссии: "Мы должны найти решение, чтобы поддержать транспортные расходы деньгами Европейского Союза, так как в противном случае мы рискуем, что Россия выиграет от этой ситуации, потому что покупать ее зерно будет дешевле, чем платить за перевозку украинского зерна". Окончательной даты для представления этого предложения пока нет, оценить, во сколько обойдется подобная мера, еврокомиссар тоже пока не может, однако он признал, что вопрос срочный.

Наиболее дешевым маршрутом для транспортировки зерна из Украины остается Черное море, однако он заблокирован Россией. Тем не менее в ЕС не оставляют надежды, что к "зерновой сделке" удастся вернуться, поскольку черноморский коридор позволил бы Украине, как и раньше, доставлять продукцию на свои естественные рынки, например в Бангладеш, Индонезию, Турцию, Испанию, не перегружая своим зерном рынки соседей. Если же этого не произойдет, необходимо финансово поддержать европейские транспортные коридоры для украинского зерна, подчеркнул Войцеховский.

Стоимость перевозок "недостаточо привлекательна"

Среди "линий солидарности" наиболее выгоден с точки зрения транспортных затрат дунайский маршрут, говорят в Еврокомиссии, а вот транспорт через Польшу и Венгрию негативно влияет на ценообразование. По словам Войцеховского, "стоимость таких перевозок недостаточно привлекательна".

При этом он убежден, что ЕС способен вывезти по "линиям солидарности" почти весь украинский экспорт, если исходить из показателя в 4 миллиона тонн в месяц. Примерно такой объем удалось вывезти в ноябре 2022 года, отметил еврокомиссар. По его мнению, потенциально это возможно, но "нужно учесть все последствия этой ситуации".

Накануне Украинская зерновая ассоциация (УЗА) в связи со срывом Черноморской зерновой инициативы Россией обратилась в Еврокомиссию с предложением увеличить экспорт по "линиям солидарности" на 1-1,5 млн тонн в месяц. Это предлагают сделать за счет портов стран Балтии, а также Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. УЗА также просит Евросоюз ввести субсидии для компенсации европейским перевозчикам дополнительных логистических расходов на транзитные перевозки и частичной компенсации портовых расходов на украинское зерно.

По мнению министра сельского хозяйства Литвы Кястутиса Навицкаса, это конструктивная идея, ведь деньги таким образом останутся в ЕС. Министр, который, кстати, пришел на заседание совета в вышитой украинской сорочке с изображением вертолетов и трезубцев, сообщил, что ведет диалог со своим польским коллегой о переносе фитосанитарного контроля, таможенных и административных процедур с границы Польши в литовские и другие порты на территории Евросоюза. По его словам, это несложная для реализации мера.

Между тем Польша, которая является лидером группы пяти соседних с Украиной стран, запретивших импорт украинского зерна, на заседании совета сообщила, что "линии солидарности" работают адекватно, транзит в июне по сравнению с мартом удвоился. При этом Варшава продолжает настаивать на продлении действующего до 15 сентября запрета до конца 2023 года.

"Брать компенсации у Брюсселя и закрывать границу? Так не пойдет"

Как на это отреагирует Еврокомиссия, пока неизвестно. "Убежден, что в сентябре нам предстоит просуммировать все обстоятельства, а новые обстоятельства заключаются в том, что Черное море заблокировано Россией: наше предыдущее решение было принято до этого", - отметил еврокомиссар Войцеховский.

Пока же украинское зерно транзитом проходит через территорию Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. "По информации, которую я получил от польского министра, вопрос в целом решен и нет проблем с полными хранилищами, которая у них была в прошлом, - сообщил Войцеховский. - Это была действенная мера по поддержке фермеров, и проблема была эффективно смягчена". Подобных данных от остальных стран Брюссель пока не получил.

В мае Еврокомиссия не только ввела запрет на ввоз украинского зерна в эти пять стран, за исключением транзита, но и выплатила компенсации их фермерам. Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) считает, что эта мера была правильной, но теперь страны ведут себя некорректно. "Брать деньги у Брюсселя для компенсации рыночного бремени, но при этом опять закрывать границу - так не пойдет, - говорит он. - Мы должны воздерживаться от всего, что усиливает Путина и ослабляет Украину". Германский министр также полагает, что транспортировка украинского зерна через Балтику могла бы стать практическим решением, которое Берлин готов был бы поддержать финансово. Теперь там ждут конкретных предложений Еврокомиссии - мяч на ее поле. 

В Еврокомиссии DW сообщили, что новые предложения Украины и Литвы по расширению пропускной способности "линий солидарности" получены и рассматриваются, в том числе и на специальном координационном форуме между пятью граничащими с Украиной странами, Киевом и Кишиневом. Последняя дискуссия в этом формате состоялась 24 июля, а следующая пройдет в ближайшее время. "Несмотря на то, что мнения в ЕС разные, есть общее понимание того, насколько важна и серьезна эта ситуация", - указал еврокомиссар по сельскому хозяйству.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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