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Литва предложила свои порты для экспорта украинского зерна

Даниил Сотников
1 ч. назад

Литовские министры утверждают, что через балтийские порты можно ежегодно перевозить 25 миллионов тонн украинского зерна.

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Сухогруз с украинским зерном
Сухогруз с украинским зерном, август 2022 годаФото: TURKISH DEFENCE MINISTRY/ REUTERS

Литва предложила Евросоюзу использовать свои порты в Балтийском море для экспорта украинского зерна после отказа России продлевать "зерновую сделку". Об этом со ссылкой на письмо литовских министров в Еврокомиссию сообщает агентство AFP в понедельник, 24 июля.

В письме утверждается, что через балтийские порты можно ежегодно перевозить 25 миллионов тонн зерна, что сделает их "надежной альтернативой для транзита украинских товаров, в том числе зерновых". Кроме того, литовские министры призвали Еврокомиссию снять ограничения на транспортировку зерна по суше через границу Украины с Польшей.

Ранее генеральный директор Клайпедского морского порта Альгис Латакас заявил, что основной порт Литвы может перевалить до 10 млн тонн украинского зерна, но при этом сохраняется проблема его доставки на побережье Балтийского моря.

Зеленский: Блокирование ЕС экспорта сельхозпродукции неприемлемо

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал неприемлемым блокирование странами ЕС экспорта украинской сельхозпродукции по суше после 15 сентября, когда истечет срок действия соответствующих ограничений. "Мы верим в соглашение с Еврокомиссией, но готовимся к любому сценарию", - написал президент, добавив, что Киев поддерживает связь со "всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое устроит всех".

На прошлой неделе европейские соседи Украины призвали ЕС продлить запрет на импорт зерна до конца года на фоне опасений, что местные фермеры могут пострадать из-за перенаправления украинских поставок, пишет AFP. В июне этого года Брюссель разрешил Польше, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии ограничить импорт зерна из Украины до сентября.

Отказ РФ от продления зерновой сделки

В июле Кремль объявил о фактическом окончании "зерновой сделки", обвинив стороны в невыполнении договоренностей, которые касались России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва вернется к "зерновой сделке", как только будут выполнены договоренности, касающиеся России.

"Зерновая сделка", заключенная летом 2022 года, позволила Украине возобновить экспорт аграрной продукции морским путем. По данным ООН, за время действия сделки Украина экспортировала 32,8 млн тонн зерновых и масличных культур, в основном - кукурузу и пшеницу.

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