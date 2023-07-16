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Путин ввел госуправление в "Балтике" и российском Danone

Даниил Сотников
10 мин. назад

Указ фактически национализирует доли датской компании Carlsberg в "Балтике" и французской Danone в одноименном концерне.

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Реклама пива "Балтика" возле Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Фото: picture-alliance/dpa/B. Babanov

Президент России Владимир Путин распорядился передать во временное управление РФ доли иностранных акционеров пивоваренной компании "Балтика" и молочной Danone. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 16 июля.

Указ фактически национализирует доли датской компании Carlsberg в "Балтике" и французской Danone в одноименном концерне. В документе говорится, что решение было принято в соответствии с указом президента от апреля 2023 года "О временном управлении некоторым имуществом". Он был введен в связи с необходимостью "безотлагательных мер" в ответ на санкции США и других стран. Впервые указ был применен к крупнейшим иностранным инвесторам в российской электроэнергетике - немецкой Uniper и финской Fortum.

Французский производитель молочных продуктов Danone в октябре прошлого года объявил о начале процесса передачи бизнеса в России. Пивоваренная корпорация Carlsberg Group объявила о планах уйти с российского рынка еще в марте 2022 года, сразу после начала вторжения РФ в Украину. В июне 2023 года она подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса. Имя покупателя и условия сделки не раскрывались.

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