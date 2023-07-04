Исследование: Западные фирмы платят миллиардные налоги в РФ

По прошествии 16 месяцев с начала войны России против Украины более тысячи иностранных компаний продолжают работать на российском рынке, выяснили в KSE.

1146 иностранных компаний продолжили работать на российском рынке в 2022 году, несмотря на войну России против Украины. В том году суммарный оборот этих предприятий на российском рынке составил 213,9 млрд долларов, а доход - 14,1 млрд долларов. С этой суммы в российский госбюджет было уплачено 3,5 млрд долларов налогов. Такие данные приводит во вторник, 4 июля,газета FAZ со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции исследование Киевской школы экономики (KSE) и НПО B4Ukraine.

В публикации отмечается, что до войны в России работали 1387 иностранных компаний. Таким образом, на фоне российского вторжения в соседнее государство рынок страны покинула "только" 241 западная фирма. Бизнес оставшихся в России предприятий не нарушает санкции, но, учитывая, что через их налоги идет финансирование войны, эта деятельность "имеет и теневую сторону", отмечают авторы.

Какие западные компании остались в России

В числе западных компаний и концернов, не ставших сворачивать бизнес в РФ, - Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter & Gamble. При этом "обращает на себя внимание, как быстро китайские предприятия занимают ниши, образующиеся после ухода с рынка" западных конкурентов, пишут журналисты. В пример они приводят четырех китайских автопроизводителей: Chery, Haier, Geely и Haval.

Что касается немецких предприятий, то среди них лишь Metro AG находится в числе компаний с самым высоких оборотом в России и, соответственно, с самыми крупными налоговыми выплатами. Между тем суммарно на компании из ФРГ в 2022 году пришлась вторая по объему сумма налоговых отчислений от иностранных фирм в бюджет РФ.

Немецкие компании в России

Из 371 немецкой компании, присутствовавшей на российском рынке до начала войны России против Украины, 262, или 62% остались там до сегодняшнего дня. Общая сумма их налоговых отчислений за 2022 год составила 402 млн долларов, что соответствует трети от общей суммы налогов, уплаченных всеми компаниями из ЕС в России в том году.

Авторы украинского исследования напоминают, что, кроме налога на прибыль, западные компании, имеющие дочерние предприятия в РФ, платят также подоходные налоги с зарплаты сотрудникам, НДС и взносы в страховые компании. В KSE и B4Ukraine требуют от западных компаний уйти с российского рынка. Однако 56% западных компаний, работавших в России до войны, хотели бы продолжать этот бизнес, выяснили авторы исследования.

Самый крупный оборот на российском рынке в 2022 году среди немецких компаний, по данным B4Ukraine, имели Metro, энергетический концерн Uniper, производитель лекарств Bayer, производитель строительных материалов Knauf Gips и автоконцерн BMW. Далее в списке - производитель продуктов питания Hochland, производитель строительной техники Liebherr и производитель сельскохозяйственной техники Claas.

При этом Uniper и BASF уже объявили, что уходят из России, а автопроизводитель BMW с 2022 года прекратил поставки в РФ. Его оборот на этом рынке в 2022 году составил 859 млн долларов, что на 2,3 млрд долларов меньше, чем в 2021 году, пишет FAZ.

Между тем некоторые предприятия даже расширили бизнес в России. В числе таких компаний: производитель молочной продукции Ehrmann, а также компании Hochland, Knauf и Heidelberger Zement. По данным Восточного комитета германской экономики, некоторые компании имеют контрактные обязательства, которые затрудняют их уход с российского рынка. Кроме того, подчас активы можно продать лишь по заниженной цене и с уплатой налога Exit Tax.

Американские и иные компании на российском рынке

В то же время самую крупную сумму налогов в России среди иностранных компаний по итогам 2022 года уплатили американские фирмы: 712 млн долларов. На третьем месте (после Германии) - фирмы из Швейцарии. Далее по списку: Япония, Великобритания, Китай и Франция.

Самый существенный прирост продаж был зафиксирован в таких отраслях, как алкоголь и табак, потребительские товары повседневного спроса, автотранспорт, продукты питания и фармацевтика. Самый крупный оборот и прирост оборота на российском рынке в 2022 году имели фирмы Japan Tobacco International, китайские автоконцерны Chery Automotive и Haier, австрийский банк Raiffeisenbank International и американский концерн Philip Morris.

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