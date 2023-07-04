  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесРоссия

Исследование: Западные фирмы платят миллиардные налоги в РФ

Александра Иванова
26 мин. назад

По прошествии 16 месяцев с начала войны России против Украины более тысячи иностранных компаний продолжают работать на российском рынке, выяснили в KSE.

https://p.dw.com/p/4TNrW
Гипермаркет Metro во Владикавказе (фото из архива)
Компания Metro AG продолжает работать в РоссииФото: Anton Novoderezhkin/picture alliance

1146 иностранных компаний продолжили работать на российском рынке в 2022 году, несмотря на войну России против Украины. В том году суммарный оборот этих предприятий на российском рынке составил 213,9 млрд долларов, а доход - 14,1 млрд долларов. С этой суммы в российский госбюджет было уплачено 3,5 млрд долларов налогов. Такие данные приводит во вторник, 4 июля,газета FAZ со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции исследование Киевской школы экономики (KSE) и НПО B4Ukraine.

В публикации отмечается, что до войны в России работали 1387 иностранных компаний. Таким образом, на фоне российского вторжения в соседнее государство рынок страны покинула "только" 241 западная фирма. Бизнес оставшихся в России предприятий не нарушает санкции, но, учитывая, что через их налоги идет финансирование войны, эта деятельность "имеет и теневую сторону", отмечают авторы.

Какие западные компании остались в России

В числе западных компаний и концернов, не ставших сворачивать бизнес в РФ, - Philip Morris, Japan Tobacco, Pepsi, Danone, Metro, Mars, Procter & Gamble. При этом "обращает на себя внимание, как быстро китайские предприятия занимают ниши, образующиеся после ухода с рынка" западных конкурентов, пишут журналисты. В пример они приводят четырех китайских автопроизводителей: Chery, Haier, Geely и Haval.

Что касается немецких предприятий, то среди них лишь Metro AG находится в числе компаний с самым высоких оборотом в России и, соответственно, с самыми крупными налоговыми  выплатами. Между тем суммарно на компании из ФРГ в 2022 году пришлась вторая по объему сумма налоговых отчислений от иностранных фирм в бюджет РФ.

Немецкие компании в России

Из 371 немецкой компании, присутствовавшей на российском рынке до начала войны России против Украины, 262, или 62% остались там до сегодняшнего дня. Общая сумма их налоговых отчислений за  2022 год составила 402 млн долларов, что соответствует трети от общей суммы налогов, уплаченных всеми компаниями из ЕС в России в том году.

Авторы украинского исследования напоминают, что, кроме налога на прибыль, западные компании, имеющие дочерние предприятия в РФ, платят также подоходные налоги с зарплаты сотрудникам, НДС и взносы в страховые компании. В KSE и B4Ukraine требуют от западных компаний уйти с российского рынка. Однако 56% западных компаний, работавших в России до войны, хотели бы продолжать этот бизнес, выяснили авторы исследования.

Самый крупный оборот на российском рынке в 2022 году среди немецких компаний, по данным B4Ukraine, имели Metro, энергетический концерн Uniper, производитель лекарств Bayer, производитель строительных материалов Knauf Gips и автоконцерн BMW. Далее в списке - производитель продуктов питания Hochland, производитель строительной техники Liebherr и производитель сельскохозяйственной техники Claas.

При этом Uniper и BASF уже объявили, что уходят из России, а автопроизводитель BMW с 2022 года прекратил поставки в РФ. Его оборот на этом рынке в 2022 году составил 859 млн долларов, что на 2,3 млрд долларов меньше, чем в 2021 году, пишет FAZ.

Между тем некоторые предприятия даже расширили бизнес в России. В числе таких компаний: производитель молочной продукции Ehrmann, а также компании Hochland, Knauf и Heidelberger Zement. По данным Восточного комитета германской экономики, некоторые компании имеют контрактные обязательства, которые затрудняют их уход с российского рынка. Кроме того, подчас активы можно продать лишь по заниженной цене и с уплатой налога Exit Tax.

Американские и иные компании на российском рынке

В то же время самую крупную сумму налогов в России среди иностранных компаний по итогам 2022 года уплатили американские фирмы: 712 млн долларов. На третьем месте (после Германии) - фирмы из Швейцарии. Далее по списку: Япония, Великобритания, Китай и Франция.

Самый существенный прирост продаж был зафиксирован в таких отраслях, как алкоголь и табак, потребительские товары повседневного спроса, автотранспорт, продукты питания и фармацевтика. Самый крупный оборот и прирост оборота на российском рынке в 2022 году имели фирмы Japan Tobacco International, китайские автоконцерны Chery Automotive и Haier, австрийский банк Raiffeisenbank International и американский концерн Philip Morris.

Смотрите также:

Уйдет ли Райффайзенбанк из России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Президент Кипра об отношении к войне в Украине и санкциям против России

Президент Кипра об отношении к войне в Украине и санкциям против России

Президент Кипра Никос Христодулидис в эксклюзивном интервью DW - об отсутствии перспектив для переговоров по урегулированию ситуации в Украине и о готовности Кипра соблюдать санкции против России, несмотря на то, что они ударили и по его экономике.
Политика7 июня 2023 г.05:05 мин.
external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, РФ успела накопить достаточно много ресурсов. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что западным странам следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика23 мая 2023 г.26:01 мин.

Статья FAZ об исследовании про бизнес западныхкомпаний в России

Steuern für Putins Krieg
www.faz.net
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мать Абубакара Янгулбаева Зарема Мусаева

Суд в Грозном приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 года колонии

Правосудие и закон34 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: колонна грузовиков с финскими флагами проезжает через большие каменные ворота с надписью "Санкции".

Торговля с Россией: санкции санкциями, а бизнес бизнесом

Торговля с Россией: санкции санкциями, а бизнес бизнесом

Политика22 мин. назад
Novosti Show Podcastcover Redesign

В Гааге собирают факты о вторжении России в Украину. DW Шоу

В Гааге собирают факты о вторжении России в Украину. DW Шоу

Политика19 ч. назад57:51 мин.
Карикатура: тролли выпрыгивают из окон здания "Фабрика троллей" и бегут прочь. Один из них забрался на крышу и кричит: "Нам отключили финансирование!"

Фабрики троллей: что будет со СМИ Пригожина?

Фабрики троллей: что будет со СМИ Пригожина?

Политика21 ч. назад
Раненый украинский военный, Бахмут, март 2023 года

Почему раненые солдаты не всегда могут уволиться из ВСУ

Почему раненые солдаты не всегда могут уволиться из ВСУ

Политика11 мин. назад
Очередь за продуктами в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах в условиях блокады: люди выживают как могут

Нагорный Карабах в условиях блокады: люди выживают как могут

Конфликты8 ч. назад
Йоханес Линднер

Почему смерть бодибилдера так взволновала антиваксеров

Почему смерть бодибилдера так взволновала антиваксеров

Общество18 ч. назад
На главную страницу