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Штаб-квартира концерна Bayer AG в Леверкузене
Штаб-квартира концерна Bayer AG в ЛеверкузенеФото: Daniel Kalker/picture alliance
КонфликтыРоссия

Немецкий Bayer инвестирует в Украину 60 млн евро

Даниил Сотников
21 мин. назад

Правительство Германии пообещало гарантии фирмам, которые решат инвестировать в экономику Украины, рассказал министр экономики ФРГ.

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Немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer AG инвестирует в Украину 60 млн евро, сообщил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью телеканалу ZDF в понедельник, 3 апреля.

Кроме того, немецкая строительная компания Fixit "почти вдвое" расширит свои мощности по производству стройматериалов в Украине, сообщил Хабек. Этот шаг необходим, в том числе, для послевоенного восстановления страны - ремонта дорог, зданий и мостов, подчеркнул министр.

Владимир Зеленский и Роберт Хабек в Киеве, 3 апреля 2023 г.
Владимир Зеленский и Роберт Хабек в Киеве, 3 апреля 2023 г.Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Вместе с тем правительство ФРГ предоставит немецким фирмам инвестиционные гарантии - на случай если завод компании будет разрушен, например, в результате ракетного удара, сообщил Хабек. "Обычно мы так не делаем, но в данном случае сделаем", - сказал он.

Украина может заменить для ФРГ потерянный рынок РФ

По словам Хабека, для привлечения необходимых инвестиций для восстановления страны необходимо совпадение трех факторов. Украина должна создать хорошие инвестиционные условия, необходимы гарантии со стороны государственного сектора, а частный капитал должен захотеть прийти в Украину, пояснил Хабек. "Мы много инвестировали в Россию, и рынок был потерян. Теперь можно поискать другие рынки - почему бы не Украина?" - сказал министр.

Роберт Хабек прибыл 3 апреля с визитом в Киев. Политика сопровождала делегация немецких предпринимателей. Целью поездки стало обсуждение вопросов восстановления Украины и сотрудничества в области энергетики. По словам Хабека, поездка должна стать знаком того, что в Германии верят в победу и восстановление Украины, а также, что в интересах Европы не только поддержать страну в трудной ситуации, но и сделать ее экономически сильным партнером в будущем.

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