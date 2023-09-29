Что канцлер ФРГ обсудил с лидерами стран Центральной Азии

Саммит в формате "С5+1" в пятницу, 29 сентября, впервые принял Берлин. Некоторые немецкие политики называют этот формат "забавным". На самом деле он вполне устоявшийся. Еще с 2015 года с "пятеркой" из Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) регулярно встречаются представители США.

В последнее время название формата закрепилось и за встречами с переменной "единицей": если на прошлой неделе в Нью-Йорке ей был президент США Джо Байден, то в мае этого года в китайском Сиане - председатель КНР Си Цзиньпин.

В январе 2022-го лидеры государств Центральной Азии виртуально совещались с Индией. В октябре того же года - очно с Путиным в рамках саммита Россия - Центральная Азия. А минувшим летом "единица" была коллективной - на саммите центральноазиатских лидеров с шестью монархами Персидского залива в саудовской Джидде. Теперь очередь дошла до Германии.

Завтрак у президента, "спид-дейтинг" с канцлером

Утром в пятницу президенты четырех центральноазиатских государств и национальный лидер туркменского народа завтракали у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier).

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: JOHN MACDOUGALL/AFP

Потом была бизнес-встреча в Восточном комитете немецкой экономики. В 14 часов прошел совместный обед в ведомстве федерального канцлера, на октором присутствовала также глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). После этого, до самого вечера - так называемый спид-дейтинг канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) с каждым из центральноазиатских лидеров за исключением Токаева. То есть короткие переговоры, напоминающие формат "быстрых свиданий".

С президентом Казахстана, на который приходится 85% немецкого товарооборота со странами региона и с котором уже есть соглашение о сырьевом партнерстве, канцлер встречался еще накануне. Остальные в ожидании своей очереди на тет-а-тет с главой правительства ФРГ имели возможность пообщаться с вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком (Robert Habeck).

Центральная Азия на фоне войны России против Украины

Интерес Берлина к странам Центральной Азии начал проявляться уже давно. Еще в 2007 году, когда в ЕС председательствовала Германия, по инициативе тогдашнего канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) была принята Центральноазиатская стратегия Евросоюза. Но большого политического ажиотажа она не вызвала, многие рассматривали документ как очередную формальность. Бизнес же шел своим чередом.

По-настоящему важным с политической точки зрения Центральная Азия стала для Берлина только после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Эта тема затрагивалась и на двусторонних германо-казахстанских переговорах в четверг, и в рамках саммита "С5+1" в эту пятницу.

Германия, занимающая второе после США место по объему военной помощи Украине, заинтересована в создании как можно более широкой международной коалиции стран, осуждающих российскую агрессию и поддерживающих политику санкций против РФ. При этом для Берлина принципиально важно не столько публичное осуждение центральноазиатскими лидерами войны России против Украины, сколько то, что они говорят за закрытыми дверями.

И там, без присутствия прессы, они, по словам источников в ведомстве федерального канцлера, также осуждают действия Путина и выражают тревогу: а кто может стать следующей жертвой российского президента на постсоветском пространстве, если он добьется своего в Украине? В Берлине понимают, что страны Центральной Азии тесно связаны с Россией, зависят от нее и поэтому вынуждены очень тщательно дозировать критику.

Санкции, сырье и нефтепровод "Дружба"

Вместе с тем в Берлине, разумеется, отметили, как говорят советники канцлера, "аномальный" рост, с одной стороны, немецкого товарооборота со странами Центральной Азии, а, с другой, - этих стран с Россией.

Ясно, что речь идет об обходе санкционного режима. Это, говорят в Берлине, плохая новость. Но есть и хорошая. А она заключается в том, что, в частности, Казахстан и его президент готовы "сотрудничать" с Германией по вопросу перекрытия каналов обхода санкций. Это закреплено и в итоговой декларации саммита, в которой лидеры стран подчеркнули важность "дальнейших усилий по предотвращению обхода санкций".

Нефть в PCK Raffinerie поступает не только по трубопроводу "Дружба" Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Германия, в свою очередь, заинтересована в центральноазиатском сырье, в частности, редкоземельных металлов, в будущем - в поставках "зеленого" водорода, например, по трубопроводу через Каспийское море, а в ближайшей перспективе - нефти. Казахстан, в частности, готов увеличить поставки на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в восточногерманском Шведте по нефтепроводу "Дружба".

Проблема в том, что этот трубопровод проходит по территории России, и правительство Германии хочет избежать ситуации, при которой возникла бы зависимость обеспечения технически необходимого минимума сырья для PCK Raffinerie от одного единственного канала поставок. В крайнем случае, говорят в Берлине, завод в Шведте должен быть в состоянии работать и при полной остановке "Дружбы".

Заменить китайское влияние европейским невозможно

В Берлине знают о казахстанской концепции многовекторной внешней политики, о курсе Узбекистана на внешнеполитическую равноудаленность, о провозглашенном Туркменистаном постоянном нейтралитете. Учитывают здесь и геополитическое положение стран Центральной Азии, их зависимость от России, соседство трех центральноазиатских государств с Китаем.

Поэтому составить конкуренцию Китаю или заменить китайское влияние в регионе европейским в Берлине даже не пытаются. Но одновременно с явным удовлетворением регистрируют сигналы из самой Центральной Азии, свидетельствующие о стремлении стран региона диверсифицировать их внешнюю и внешнеэкономическую политику, об их заинтересованности в расширении контактов с Евросоюзом и Германией, в частности.

По сведениям источников DW, немецкая сторона активно работала над тем, чтобы завершить берлинский саммит в формате "С5+1" принятием совместного итогового коммюнике, провозглашающего стратегическое партнерство между Германией и странами Центральной Азии и создание консультационного механизма на случай возникновения кризисных ситуаций.

Благодаря усилиям дипломатов в итоговом коммюнике объявлено о создании "стратегического регионального партнерства" между ФРГ и пятью центральноазиатскими государствами. Кроме того, лидеры стран выразили приверженность "принципам уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств", а также "запрету на угрозы и применение силы".

Судя по всему, саммит "С5+1" при участии канцлера Германии может стать регулярным событием - в 2024 году такая встреча должна пройти уже в одной из стран Центральной Азии.

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