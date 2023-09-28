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Заявление Токаева о санкциях против РФ разбудило Берлин

Никита Жолквер | Михаил Бушуев
28 сентября 2023 г.

Президент Казахстана и канцлер Германии были среди выступавших на новой международной конференции в Берлине Berlin Global Dialogue, призванной дополнить давосский Всемирный экономический форум.

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Олаф Шольц на площадке Berlin Global Dialogue 28 сентября 2023 года
Олаф Шольц на площадке Berlin Global Dialogue, 28 сентября 2023 годаФото: John MACDOUGALL/AFP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и глава Евросовета Шарль Мишель. Президенты Казахстана и Шри-Ланки. Премьер-министры Бельгии и Албании. Члены правительств Саудовской Аравии, ЮАР, Ганы, Франции и самой Германии. Председатели правлений RWE, E.ON, Bank of America, Microsoft Germany, Deutsche Telekom, Blackrock и других транснациональных концернов и банков. Всех их собрал в Берлине на первый в своем роде двухдневный Берлинский глобальный диалог (Berlin Global Dialogue) человек, который долгое время оставался в тени - Ларс-Хендрик Рёллер (Lars-Hendrik Röller).

Из советников канцлера в инициаторы глобального диалога

На протяжении 10 лет Рёллер был главным экономическим советником бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), возглавлял в администрации главы правительства соответствующий отдел и был шерпой Германии при подготовке саммитов G7 и "большой двадцатки". В 2021 году, после смены правительства в Германии, Рёллер вернулся к своей прежней работе профессора экономики в Европейской школе менеджмента и технологий (ESMT).

Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине 28 сентября 2023 года
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Берлине 28 сентября 2023 годаФото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Это именно он был "источником в ведомстве федерального канцлера", который информировал журналистов о главных темах предстоящих встреч на высшем уровне и позициях немецкого правительства. О таких брифингах можно было сообщать и даже цитировать выступавших на них советников канцлера, но без указания их имен. Поэтому Рёллер и оставался долгое время широко известным, но только в узких журналистских кругах. Но на бесчисленных непубличных переговорах при подготовке различных саммитов Рёллер оброс знакомствами и связями, которые теперь позволили ему собрать в Берлине на первый глобальный диалог столь именитых участников.

Тема конференции, призванной стать конкурентом или дополнением Всемирного экономического форума в Давосе - глобальные перемены. "Мы достигли момента, - заявил Рёллер, - когда руководители государств и концернов должны взаимодействовать во имя создания новой экономической системы".

Казахстан "будет следовать санкционному режиму" против РФ

Еще до выступления на площадке Berlin Global Dialogue президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал свое, пожалуй, самое громкое заявление в Берлине. Токаев публично отреагировал на беспокойство властей ФРГ, касающееся того, что через Казахстан в Россию могут поступать товары, которые помогают Кремлю в войне против Украины. В ответ на это беспокойство Токаев заверил, что "Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму в отношении России. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть".

Уже на конференции президент Казахстана выступил сначала с короткой речью, в которой обрисовал экономические достижения и цели своей страны. Позже, во время дискуссии, он в частности призвал к реформированию Совета безопасности ООН и поддержал кандидатуру ФРГ на место в Совбезе, и добавил, что, по его мнению, эта структура должна стать "более инклюзивной" и включить "страны среднего размера", к которым Токаев отнес и Казахстан.

"Германия - партнер номер один в Европе"

В ходе берлинской дискуссии с Токаевым речь дальше зашла о редкоземельных металлах и другом сырье, которое в Евросоюзе называют "критически важным". Казахстан с его богатейшими запасами такого сырья - естественный партнер ЕС в том, чтобы диверсифицировать поставки таких материалов, согласились участники дискуссии Berlin Global Dialogue. Токаев добавил, что обсуждал на встрече с Олафом Шольцем идею создания казахстано-германского консорциума по добыче и дальнейшей переработке такого сырья.

В Берлине шла речь и о сокращении вредных выбросов в атмосферу. За 30 лет они выросли на 60%
В Берлине шла речь и о сокращении вредных выбросов в атмосферу. За 30 лет они выросли на 60%Фото: SWR

После короткого перерыва на той же площадке выступил уже Шольц, и хотя его темой было развитие сотрудничества в многополярном мире, общая линия между выступлением президента Казахстана и канцлера ФРГ осталась: критически важное сырье. Канцлер посетовал на то, что из-за российской агрессии против Украины многие страны испытывают дискомфорт от зависимости в поставках некоторых видов сырья "от России и Беларуси", и предположил, что мир был бы более "устойчивым", если бы удалось добиться большей диверсификации добычи и переработки сырья в других точках планеты. На этих замечаниях участники конференции несколько раз поддерживали канцлера аплодисментами.

Менее убедительными ведущей дискуссии и публике (аплодисментов уже не было) показались размышления Шольца относительно перспектив глобальной борьбы с ростом эмиссий СО2 и потеплением климата. Канцлер напомнил, что Германия отвечает лишь за два процента вредных выбросов и заметил, что страна должна сосредоточиться на развитии технологий, которые помогли бы более бедным странам, "не повторяя 200-летнюю историю индустриализации", пройти путь к климатической нейтральности. В ответ на это из зала Шольца попросили ответить на вопрос, возможно ли создать такую международную коалицию, которая могла бы убедить прежде всего Китай в необходимости ускорить энергетический переход, ведь КНР отвечает практически за треть всех мировых выбросов СО2. Но Олаф Шольц ушел от ответа.

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