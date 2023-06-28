Нефти из Казахстана санкции ЕС против "Дружбы" не помеха

А если в трубопровод к казахстанским поставкам в Германию будут примешивать российскую нефть? DW получила разъяснения министерства экономики ФРГ. Еще один аспект: роль Польши.

Евросоюз и особенно Германия стремятся увеличить импорт нефти из Казахстана, чтобы частично заменить выпавшие из-за санкций российские поставки. Поэтому ужесточение ограничительных мер против нефтепровода "Дружба" в только что принятом 11-м санкционном пакете ЕС не распространяется на импорт казахстанской нефти по данному транспортному пути. Это разъяснило в ответ на запрос DW министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK): "Транзит нефти из третьих стран по северной ветке "Дружбы" не затронут. Транзит, например казахстанской нефти, по-прежнему возможен".

Контракт в Астане и санкции в Брюсселе

Добавим, что 11-й пакет, более того, даже содержит некоторые, как сказано в документе, "строгие и очень прицельные исключения" из уже действующих санкций. Эти исключения касаются другого трубопровода - КТК. Он проложен из Казахстана по российской территории в обход Каспийского моря до порта Новороссийск. Это - основной маршрут экспорта казахстанской нефти в страны ЕС, и исключения сделаны специально для того, чтобы обеспечить его дальнейшую стабильную работу.

Астана, 20 июня 2023. Встреча президентов ФРГ и Казахстана Франка-Вальтера Штайнмайера и Касым-Жомарта Токаева Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Что же касается санкций против нефтепровода "Дружба", по которому в Германию теперь должны пойти регулярные поставки из Казахстана, то некоторое недопонимание могло возникнуть из-за фактического совпадения по времени двух событий.

На прошлой неделе в Астане в рамках визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) было подписано соглашение об экспорте до конца 2024 года по нефтепроводу "Дружба" ежемесячно 100 тысяч тонн казахстанской сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в восточногерманском Шведте.

Практически в то же самое время в Брюсселе окончательно согласовывали новый пакет санкций против РФ за ее войну в Украине, в котором как раз запрещаются поставки нефти по северной ветке этой транспортной системы, идущей через Польшу в Германию.

"Главное, чтобы Россия не получала деньги"

Однако в решении ЕС четко сказано, что речь идет именно о российской нефти, на что и указало BMWK. А если в идущий по территории России трубопровод к казахстанским поставкам будет примешиваться российская нефть? Пресс-референт министерства Сузанне Унград (Susanne Ungrad) в письменном ответе DW пояснила, что смешивание различных сортов нефти при транспортировке по таким трубопроводам, как "Дружба", "неизбежно", а потому при определенных условиях не нарушает санкции ЕС.

Указатель на участок нефтепровода "Дружба" вблизи Самары Фото: REUTERS

"Чтобы не попасть под санкционный запрет, такое смешивание не должно вести к увеличению производства или продажи российской сырой нефти или в какой-то иной форме обеспечивать российским предприятиям преимущества, которых можно было бы избежать", - говорится в ответе BMWK. Так что решающее значение, подчеркивается в нем, имеют не молекулы, а то, "чтобы в Россию больше не текли деньги". Закупкой нефти, уточнила Сузанне Унград, занимаются совладельцы PCK Raffinerie, они "взяли на себя обязательство не покупать российскую нефть и выполняют его".

Вопрос о доходах российской госкомпании "Транснефть", которая как собственник нефтепровода "Дружба" будет зарабатывать на обеспечении транзита казахстанской нефти в Германию, пресс-референт министерства экономики ФРГ оставила без ответа. Видимо, они попадают в категорию тех "преимуществ для российских компаний", которые избежать невозможно.

Добровольный отказ ФРГ от "Дружбы"

Тут следует напомнить, что до сих пор Евросоюз не накладывал санкции на "Дружбу". Введенное 5 декабря 2022 эмбарго на российскую нефть распространяется на ее поставки по морю, но не по трубопроводам. Такие поставки, наоборот, разрешены, поскольку некоторые страны - Венгрия, Словакия, Чехия - пока сильно зависят от этого транспортного пути. Они снабжаются по южной ветке "Дружбы". Правительство Германии, со своей стороны, добровольно приняло на себя обязательство с 1 января 2023 прекратить импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы", по которой с советских времен снабжались два восточногерманских НПЗ - в Шведте и в Лойне.

"С начала нынешнего года ни один нефтеперерабатывающий завод в Германии не покупал российскую сырую нефть, включая НПЗ в Шведте и Лойне", - заверила Сузанне Унград. По ее словам, немецкий рынок "успешно преодолел зависимость и наладил закупки у альтернативных поставщиков". Логическим следствием этого и стала отмена в 11-м санкционном пакете того исключения из нефтяного эмбарго ЕС, которое касалось поставок по северной ветке "Дружбы" в Польшу и Германию. Тем самым, по сути дела, было просто зафиксировано фактическое положение дел.

В центре внимания - НПЗ в Шведте

Нефтепровод "Дружба" в Шведте Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Следует подчеркнуть, что принятое в Берлине решение прекратить импорт по "Дружбе" было весьма рискованным шагом, причем, прежде всего, из-за PCK Raffinerie в Шведте. Этот НПЗ, построенный в ГДР на границе с Польшей в начале 1960-х годов, до самого последнего времени, до полномасштабной агрессии России против Украины, перерабатывал практически только советскую, а затем российскую нефть. Экономический и политический риск отказа от нее состоял в том, что это предприятие обеспечивает нефтепродуктами столицу Германии Берлин и к тому же является основным работодателем в индустриально слабо развитом регионе. Так что любое увольнение работников, связанное с недозагрузкой мощностей завода, наверняка усилит и без того популярных в регионе левых и особенно правых популистов.

Поэтому для Шведта казахстанская нефть - весьма важная, хотя и не жизненно важная альтернатива российской нефти. В Астане после подписания соглашения подчеркивали, что оговоренные в нем 100 тысяч тонн нефти в месяц могут увеличить загрузку НПЗ на 10 процентных пунктов. С начала этого года, после отказа от российской нефти, мощности завода, взятого на фоне войны в Украине под государственное управление, но не национализированного (доля в 54% по-прежнему принадлежит "Роснефти"), использовались почти на 60%.

Эти 60% обеспечиваются нефтью, которую самые разные поставщики доставляют танкерами в немецкий порт на Балтике Росток. Оттуда ее прокачивают по трубопроводу, проложенному в свое время для подстраховки снабжения НПЗ в Шведте. Этот дополнительный канал, к примеру, активно использовался в 2019 году во время длительного простоя "Дружбы" из-за широкомасштабного загрязнения российской нефти хлоридами. Однако пропускной способности этого трубопровода недостаточно для полноценной работы PCK Raffinerie.

НПЗ PCK Raffinerie в Шведте Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В начале мая руководство завода объявило, что после завершения в середине месяца профилактического ремонта и технического осмотра мощности предприятия будут использоваться нынешним летом на 70%. Не совсем понятно, включены ли в этот расчет уже и регулярные казахстанские поставки. Ведь многомесячные переговоры о них к этому времени близились к завершению, а поступившие с начала года отдельные партии из Казахстана достигли к концу мая суммарных объемов в 90 тысяч тонн.

В любом случае ежемесячные поставки 100 тысяч тонн казахстанской нефти внесут весомый вклад в стабильную загрузку мощностей PCK Raffinerie на 70% или даже 80%. Это фактически гарантировало бы столичному региону бесперебойную поставку нефтепродуктов, а самому предприятию - сохранение штатов.

Польша готова сотрудничать, но "без русских"

Тем более, что имеется ведь и еще один транспортный канал для снабжения завода в Шведте, на который как раз своевременно переключился принадлежащий французской компании TotalEnergies завод в Лойне: через польский балтийский порт Гданьск, имеющий большой нефтяной терминал и соединенный трубопроводом Pomeranian с крупнейшим в Польше НПЗ в городе Плоцке, где в направлении Германии как раз проходит "Дружба". Предприятие в Шведте впервые апробировало этот канал в ноябре 2022, а 12 мая 2023 в Гданьск прибыл очередной танкер, который привез для PCK Raffinerie 110 тысяч тонн нефти из Саудовской Аравии.

Польская сторона могла бы увеличить поставки по этому маршруту, однако она не хочет расширять сотрудничество с предприятием, пока его главным акционером остается "Роснефть". "Мы готовы сотрудничать, но, естественно, без русских", - заявила 15 июня министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва и посетовала, что ее коллега, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) обещал добиться ухода российского собственника, однако "этот процесс длится чертовски долго, что неудовлетворительно".

Покупателем доли "Роснефти" мог бы стать польский полугосударственный нефтяной концерн PKN Orlen. О такой возможности еще несколько месяцев назад, в феврале, говорил, в частности, посол Польши в ФРГ Дариуш Павлос. Став основным собственником завода в Шведте, компания, несомненно, была бы заинтересована в стабильном снабжении контролируемого предприятия. Поэтому она вряд ли станет возражать против поставок из Казахстана, хотя они и будут приносить определенный доход "Транснефти".

Ведь эта же российская госкомпания является также основным акционером "Каспийского трубопроводного консорциума", которому принадлежит нефтепровод КТК. А Польша вместе со всеми странами ЕС только что проголосовала за исключение из санкций для этого транспортного пути, чтобы как раз расширить возможности Казахстана экспортировать свою нефть в Европу.

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