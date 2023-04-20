Властям ФРГ разрешили продать долю "Роснефти" в НПЗ в Шведте

Германский бундестаг проголосовал за поправки, которые упрощают продажу акций в компаниях, находящихся под внешним управлением, без национализации, если это необходимо для энергетической безопасности.

Германский бундестаг поддержал поправки в закон об энергетической безопасности (Ensig), которые позволят правительству страны продать акции российского концерна "Роснефть" в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Шведте (федеральная земля Бранденбург) без национализации активов этой компании. За соответствующий законопроект проголосовали в четверг, 20 апреля, 382 депутата, против - 272, воздержавшихся не было.

Ранее фракции правящих в ФРГ партий - Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые" - дали понять, что выступают в поддержку изменения законодательства. Оппозиционные партии были против инициативы, которая позволяет продавать доли в предприятиях, находящихся под внешним управлением, без предварительной национализации, если это необходимо для обеспечения энергетической безопасности. В частности, во время дебатов по этому вопросу в бундестаге блок ХДС/ХСС указал на отсутствие четких границ и определений понятий, позволяющих очертить правовые рамки для подобных шагов.

В ответ представители правящей "светофорной" коалиции возразили, что данный закон - лишь инструмент на случай чрезвычайной ситуации, подобной той, что сложилась после нападения России на Украину.

На сегодняшний день продажа акций компаний, находящихся под внешним управлением, возможна в Германии лишь в том случае, если это необходимо для сохранения стоимости предприятия.

Доверительное управление дочерними компаниями "Роснефти" в Германии

В середине сентября 2022 года Германия на фоне российскоговторжения в Украину лишила компанию "Роснефть" контроля над ее активами в стране. Министерство экономики ФРГ перевело Rosneft Deutschland GmbH и принадлежащую ей RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального агентства по сетям (BNetzA), указав на необходимость обеспечивать энергетическую безопасность страны.

Тем самым регулятор получил контроль над принадлежащими компаниям Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH долями акций в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах - в Шведте, Карлсруэ и Вогбурге.

14 марта 2023 года Федеральный административный суд Германии отклонил иск "Роснефти" к правительству ФРГ, подтвердив законность передачи дочерних компаний российского концерна под внешнее управление немецкого регулятора. 15 марта правительство ФРГ приняло решение продлить внешнее управление НПЗ еще на шесть месяцев.

17 апреля "Роснефть" обжаловала это решение в суде. Доля "Роснефти" в акциях НПЗ в Шведте составляет 54%.

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