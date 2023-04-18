"Роснефть" подала новый иск против решения по НПЗ в Шведте

Российский концерн пожаловался в суд на решение Берлина продлить доверительное управление НПЗ в Шведте еще на шесть месяцев.

Российский концерн "Роснефть" подала в суд на решение о продлении доверительного управления Германии нефтеперерабатывающим заводом в Шведте. Речь идет о решении правительства ФРГ от 15 марта текущего года продлить еще на шесть месяцев внешнее управление НПЗ, сообщила в понедельник, 17 апреля, нанятая российской компанией адвокатская контора Malmendier Legal в Берлине. По ее мнению, необходима новая юридическая оценка сложившейся ситуации.

Суд отклонил первый иск "Роснефти" о контроле над ее "дочками"

14 марта Федеральный административный суд Германии отклонил иск "Роснефти" к правительству ФРГ, подтвердив законность передачи ее дочерних компаний под внешнее управление немецкого регулятора. Тем самым был признан правомерным контроль Федерального агентства по сетям над долями в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах в Шведте, Карлсруэ и Вогбурге, принадлежащими компаниям Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.

"Роснефть" обратилась в суд в октябре 2022 года, после того как Берлин передал три ее дочерние структуры под внешнее управление сроком на шесть месяцев, сославшись на угрозу бесперебойности поставок нефти в Германию.

Берлин лишил "Роснефть" контроля над немецкими активами

В середине сентября Германия на фоне санкций за вторжение в Украину лишила "Роснефть" контроля над ее активами в стране. Министерство экономики ФРГ перевело Rosneft Deutschland GmbH и принадлежащую ей RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального агентства по сетям, указав на необходимость обеспечивать энергетическую безопасность страны. Эксплуатация заводов оказалась под угрозой из-за нежелания "центральных, критически важных провайдеров, таких как поставщики комплектующих, страховые компании, банки и IT-компании, сотрудничать с "Роснефтью", заявило ведомство.

На долю трех НПЗ приходится примерно 12 процентов всех мощностей по переработке нефти в Германии. НПЗ в Шведте, на котором занято около трех тысяч человек, подключен к трубопроводу "Дружба", по которому он получает нефть от российского государственного концерна "Роснефть". Он играет центральную роль в обеспечении восточной части Германии бензином и другими видами топлива, снабжает горючим некоторые районы западной Польши и аэропорт Берлин-Бранденбург.

Смотрите также: