Суд ФРГ отклонил иск "Роснефти" по делу о немецких "дочках"

Передача дочерних структур "Роснефти" в ФРГ под контроль Федерального агентства по сетям была правомерной, постановил Федеральный административный суд Германии.

Федеральный административный суд Германии отклонил иск компании "Роснефть" к правительству ФРГ, подтвердив законностьпередачи ее дочерних компаний под внешнее управление немецкого регулятора, сообщает агентство AFP во вторник, 14 марта. Иск "Роснефти" признан необоснованный

Судьи признал правомерным контроль Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) над долями в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах в Шведте, Карлсруэ и Вогбурге, принадлежащими компаниям Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.

"Роснефть" обратилась в суд в октябре прошлого года, после того как правительство ФРГ передало три ее дочерние структуры под внешнее управление сроком на шесть месяцев, сославшись на угрозу бесперебойности поставок нефти в Германию.

"Роснефть" лишили влияния над активами в ФРГ

В середине сентября правительство Германии на фоне санкций за вторжение в Украину лишило компанию "Роснефть" контроля над ее активами в стране. Министерство экономики ФРГ перевело Rosneft Deutschland GmbH и принадлежащую ей RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального агентства по сетям.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) связал это решение с энергетической безопасностью страны. По его словам, эксплуатация заводов оказалась под угрозой из-за нежелания "центральных, критически важных провайдеров, таких как поставщики комплектующих, страховые компании, банки и IT-компании, сотрудничать с "Роснефтью".

На долю трех НПЗ приходится примерно 12 процентов всех мощностей по переработке нефти в Германии. В "Роснефти" тогда заявили, что действия властей ФРГ не имеют под собой правовых оснований, поскольку предприятие, в отличие от "Газпрома", не прекратило снабжение своих объектов в ФРГ.

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