"Роснефть" подала судебный иск против Германии

Российский нефтяной концерн "Роснефть" подал судебный иск против Германии в связи с переводом трех его немецких "дочек" под доверительное управление. Об этом сообщило в четверг, 13 октября, деловое издание Handelsblatt со ссылкой на адвокатское бюро Malmendier Legal в Берлине, которое представляет интересы "Роснефти" в ФРГ.

По сведениям издания, иск подан в Федеральный административный суд в Лейпциге. В компании считают, что действия правительства Германии не имеют под собой правовых оснований, поскольку предприятие, в отличие от "Газпрома", не прекратило снабжение своих объектов в ФРГ.

"На сегодняшний день "Роснефть" выполняет свои обязательства по поставкам сырой нефти в полном объеме. Перебоев в поставках нет, равно как и обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств", - пояснили представители концерна. Юристы также указали, что "Роснефть", несмотря на "конфликт в Украине", выполняет свои обязательства без политического влияния.

"Роснефть" лишили влияния над активами в ФРГ

В середине сентября Берлин лишил компанию "Роснефть" контроля над ее активами в Германии. Министерство экономики ФРГ перевело Rosneft Deutschland GmbH и принадлежащую ей RN Refining & Marketing GmbH под доверительное управление Федерального агентства по сетям. В результате под контроль германского регулятора перешли доли "дочек" "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге. На долю этих заводов приходится примерно 12 процентов всех мощностей по переработке нефти в Германии.

В "Роснефти" решение правительства ФРГ о переводе трех ее "дочек" под доверительное управление назвали незаконным и заявили, что рассматривают "все опции по защите своих интересов, включая обращение в суд". Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) связал решение, принятое по "дочкам" нефтяного концерна, с энергетической безопасностью страны. По его словам, эксплуатация заводов оказалась под угрозой из-за нежелания "центральных, критически важных провайдеров, таких как поставщики комплектующих, страховые компании, банки и IT-компании, сотрудничать с "Роснефтью".

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